VIDEO: Vaněček vychytal výhru nad Bostonem a patřil k hvězdám zápasu

Hokejový brankář Vítek Vaněček kryl 24 střel, dovedl Washington k výhře 2:1 nad Bostonem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Trenér poražených Bruce Cassidy šetřil v posledním utkání před play off své klíčové hráče a nechal odpočívat první dvě pětky včetně Davida Pastrňáka a Davida Krejčího. Ve zbývajícím zápase úterního programu NHL porazil Winnipeg doma Vancouver jednoznačně 5:0.

Vaněček, který chytá první sezonu v NHL, si připsal v základní části nejvíce výher ze všech nováčků. Český brankář zaznamenal 21 vítězství z 37 startů. V úterý pustil jediný gól v polovině zápasu, když obrana Washingtonu nepokryla před brankou Curtise Lazara. Útočník Bostonu bez problémů střelou do prázdné branky otevřel skóre.



„Bylo úsměvné, že jsem jako nový hráč neznal před zápasem šedesát procent týmu,“ řekl k obměně sestavy Lazar, jenž přišel před uzávěrkou přestupů z Buffala. Náhradníci podle něj obstáli. „Dřeli, aby dostali příležitost a všichni na ledě bojovali do poslední sekundy. Z utkání si můžou odnést hodně dobrých věcí a myslím, že jim tahle zkušenost zase pomůže v rozvoji,“ dodal.

Při neúčasti Pastrňáka s Krejčím byl jediným českým hráčem v dresu Bostonu obránce Jakub Zbořil. Týmu chyběl i Ondřej Kaše, který sice o den dříve naskočil na ledě Islanders do hry poprvé od ledna, ale z utkání odstoupil. Kadaňský rodák, který se předtím zotavoval z otřesu mozku, s týmem do Washingtonu ani neodletěl a stihl v základní části jen tři utkání.

Zatímco Boston šetřil hráče, Washington nasadil uzdraveného Alexandra Ovečkina. Ruský útočník neodehrál kompletní zápas od 22. dubna. Před týdnem sice zasáhl do hry proti New York Rangers, ale po 39 sekundách odstoupil.

„V New Yorku jsem se necítil dobře, nechtěl jsem riskovat. Byl to rozumný tah,“ vysvětlil Ovečkin. „Teď jsem stoprocentně fit. Necítím žádnou bolest. Jsem v pohodě a to je nejdůležitější. V této fázi roku musíte myslet i na budoucnost. Sezona není jen o základní části,“ podotkl.

Ovečkin je s 24 góly nejlepším střelcem týmu, ale poprvé v kariéře se nedostal přes hranici třiceti branek. Excelentní kanonýr tak nepřekonal rekord NHL, o který se dělí s Jaromírem Jágrem a Mikem Gartnerem. Všichni tři nasázeli alespoň třicet gólů v patnácti sezonách za sebou. Hvězdný útočník se při postupu v historické tabulce střelců zastavil na šestém místě s 730 zásahy. Pátý Marcel Dionne má před ním náskok jen jednoho gólu, na dohled je i třetí Jágr s 766 brankami.

Carl Hagelin vyrovnal ve 37. minutě po závaru před brankou a zápas rozhodl tři sekundy před koncem základní hrací doby Michael Raffl. Rakouský hráč překonal z nulového úhlu gólmana Jeremyho Swaymana.

„Myslím, že se puk odrazil od jeho hlavy do branky. Takový gól padne jednou za rok. Druhou branku dostal za skrumáže. Jinak byl opět solidní,“ zastal se Cassidy gólmana. „Věděl jsem, že je do konce pár sekund a všiml jsem si, že tam má trochu volného místa, tak jsem to zkusil,“ popsal Raffl. Výsledek už nic nezměnil na pořadí ve Východní divizi, v níž Boston a Washington nastoupí proti sobě i v prvním kole play off.

Hlavním strůjcem výhry Winnipegu se stal Blake Wheeler, který vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál. Gólman Connor Hellebuyck zastavil 24 střel a připsal si čtvrté čisté konto sezony. Speciální večer prožil jejich spoluhráč Paul Stastny, který nastoupil k tisícímu zápasu v NHL. Jets si výhrou zajistili třetí místo v Severní divizi a v prvním kole play off se střetnou s Edmontonem.