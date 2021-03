VIDEO: Vrána zařídil v NHL dvěma góly výhru Washingtonu, skóroval i Pastrňák

New York Hokejový útočník Jakub Vrána rozhodl v prodloužení svým druhým gólem v úterním utkání NHL o výhře Washingtonu 5:4 nad New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Brankář Vítek Vaněček podpořil vítězství 27 zásahy. Nejlepší český střelec v soutěži David Pastrňák dal jedenáctou branku sezony a prosadil se i v rozstřelu, ale s Bostonem prohrál na ledě New Yorku Islanders 1:2 po nájezdech.

Palát odstartoval gólem obrat Tampy Bay, v NHL skóroval i Faksa Detroitu nestačily dvě přihrávky Filipa Hronka a jedna od Filipa Zadiny a podlehl doma Tampě Bay 3:4 v prodloužení. V dresu vítězů připravil jeden gól Ondřej Palát. Philadelphia i díky přihrávce Jakuba Voráčka udolala Buffalo 5:4 po nájezdech. Radek Faksa si připsal asistenci u jednoznačné výhry Dallasu 6:1 nad Chicagem.

Washington vedl v polovině utkání 3:0 a po dvou třetinách 4:1. Jeho druhý gól dal Vrána, když se prosadil při hře na čtyři střelou bez přípravy z pravého kruhu. New Jersey vyrovnalo třemi góly v rozmezí 46. až 53. minuty. Vaněčka překonalo dvakrát z rychlých protiútoků a jednou skrytou střelou od modré čáry. Zápas rozhodl desátým gólem sezony Vrána, který převzal na útočné modré čáře puk, přebruslil obránce a našel volné místo nad vyrážečkou Scotta Wedgewooda. Už nejsem blázen ani feťák, říká Fleury. Bývalá hvězda NHL se dala na osvětu a vědu Pastrňák otevřel skóre v přesilové hře netypicky střelou od modré čáry v závěru úvodní třetiny. V polovině utkání mohl zvýšit David Krejčí, který stále čeká na první trefu sezony. Český centr mířil bekhendem do odkryté branky, jejíž strážce Semjon Varlamov ve snaze zabrat trochu místa natáhl ruku s hokejkou, kterou puk trefil. Ve zbytku druhé třetiny vyrovnal Brock Nelson. V nájezdech se prosadily oba týmy v první sérii. Nejdříve uspěl Jordan Eberle a po něm Pastrňák, který nic nevymýšlel a střelou nad levý beton překonal Varlamova. O výhře Islanders rozhodl ve třetí sérii Anthony Beauvillier. Ani dva góly Zadiny v NHL Detroitu nestačily. Nečas svými dvěma body přispěl k vítězství Caroliny V Detroitu padl první gól zápasu v přesilové hře po asistencích Hronka a Zadiny, po jehož přihrávce se zblízka prosadil ve čtvrté minutě Adam Erne. Tampa Bay ještě v úvodní třetině otočila na 2:1. Vyrovnávací gól vymyslel v početní převaze Palát a uvolnil Braydena Pointa, který zakončoval do odkryté branky. Domácí překlopili vedení na svou stranu v prostřední části a Hronek asistoval u gól na 3:2. V 50. minutě ale poslal Erik Černák zápas do prodloužení, které rozhodl z přečíslení Blake Coleman.