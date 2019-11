VIDEO: Zákrok z říše snů. Gólman Rask neuvěřitelně sebral puk letící do prázdné brány

I když už byl finský brankář bez hokejky, vrhnul se zpět do brankovišti po dorážce Evana Rodriguese do odkryté branky a neuvěřitelně chytil puk rukou, v níž drží vyrážečku.

„Byl to instinkt, nemůžu to jinak vysvětlit. Snažíte se něco udělat a trefí vás to,“ okomentoval svůj zákrok Rask.

K Dominátorovým kouskům přirovnal Raskův zákrok i kouč Bostonu Bruce Cassidy.

„Vůbec nechápu, jak to mohl chytit. To byl zákrok ve stylu Dominika Haška. Pro vás mladší: to byl starší gólman v lize, velmi akrobatický,“ rozesmál se na tiskové konferenci Cassidy.

„Neuvěřitelné. Zvedlo mě to na střídačce z lavičky, bylo to úžasné,“ žasl po zápase i David Pastrňák, který svým 20. gólem v sezoně zápas rozhodl.

Hlavní zásluhu na výhře má ale Rask, které vedle vynikajícího zákroku v úvodní třetině musel čelit 17 ranám soupeře, kdežto jeho protějšek jen čtyřem. Celkově kryl 36 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Rask svým zákrokem zároveň připomenul kousek, který minulý týden předvedl gólman Las Vegas Golden Knights Marka-Andrého Fleuryho v zápase s Torontem.

