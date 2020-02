VIDEO: Známý rebel NHL pobavil fanoušky brankou mezi nohama, soupeři Tkachuka nestačili žasnout

New York Vyhlášený provokatér Matthew Tkachuk v poslední době zaujal hokejové experty spíše pěstními souboji se Zackem Kassianem z Edmontonu Oilers, v noci z pondělí na úterý však potvrdil, že je také velmi kreativním hokejistou. Svoji brankou do sítě San Jose navázal na podobné kousky Tomáše Hertla či Davida Pastrňáka.

V tomto ročníku nasbíral dohromady Matthew Tkachuk 45 bodů (19 branek+26 asistencí), jeho gól do sítě San José Sharks však předčil všechna očekávání.

Dvaadvacetiletý útočník ve službách Calgary Flames během své branky předvedl neuvěřitelnou koordinaci zraku a svého citu pracovat s hokejkou. Brankáře Jacka Campbella překonal kličkou se zakončením za zády, kterou v minulosti podobně předvedli i Tomáš Hertl či David Pastrňák.

„Vůbec jsem o tom nepřemýšlel v daný moment, prostě se to stalo. Intuitivní záležitost, myslím, že to byl jediný způsob, jak z dané situace skórovat,“ popsal po utkání Tkachuk. „Prostě se to stalo, spoluhráči na střídačce to prožívali více než já, ale souhlasím, byl to pěkný gól,“ smál se.

Zásluhou i jeho branky Calgary zvítězilo podruhé v řadě a dostalo se na sedmé místo Západní konference.

„Je to neuvěřitelné, já osobně jsem nikdy nic podobného nezkusil a ani zkoušet nebudu. Ale on to dělá znovu a znovu,“ smál se Milan Lucic, který se na výhře nad San Jose podílel gólem a dvěma přesnými přihrávkami.