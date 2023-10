Vítkovice udolaly v Lize mistrů Biel v prodloužení, uspěl i Třinec

Mistrovský Třinec vyhrál na ledě norského Stavangeru 4:2 a po teprve druhé výhře z pěti utkání se posunul na pozice pro play off. Osmifinále si může zajistit za týden doma proti dánskému Aalborgu.

Ostravané, kteří uzavírají extraligovou tabulku a na mezinárodní scéně prohráli předchozí dva duely, dali v první třetině zapomenout na herní i výsledkovou nepohodu z posledních týdnů a v boji o důležité body byli o poznání aktivnější. Hodně jim pomohl i úvodní gól, který slavili už po minutě hry. Kotala se dostal tváří v tvář před gólmana Van Pottelbergheho a překonal ho chytrým bekhendovým zakončením. Další možnosti měl aktivní Lakatoš, ale neuspěl. Stejně dopadl na druhé straně Brunner.

Ve 26. minutě už to bylo po rychlé akci vítkovických hokejistů 2:0. Postaral se o to znovu Kotala, když těsně před gólmanem přesměroval ideální nabídku od Mikuše. Jenže hosté nerezignovali. Přečkali bez úhony dvě oslabení a nedlouho po skončení druhého trestu sami udeřili, když se z pozice mezi kruhy trefil dokonale přesně Rathgeb a nedal Klimešovi šanci zakročit. Hattrick mohl završit Kotala, jenže nedal.

V úvodních fázích třetího dějství navíc Kessler tečoval Forsterovu ránu a bylo vyrovnáno. Vítkovičtí pak sice přestáli bez úhony své jediné vyloučení v zápase, ale Sallinen v 53. minutě dokonal obrat. Domácí zvládli zareagovat. V 57. minutě ze skrumáže před brankovištěm ještě neuspěl Lakatoš, ale Chlán pohotovou dorážkou vyrovnal. Ve zbytku základní hrací doby už se nerozhodlo.

Po 77 sekundách z prodloužení hosté špatně střídali a Ostravanům se naskytla možnost výhodné přesilovky čtyři na tři. Vzali si na to i oddechový čas a jen tři sekundy před skončením početní výhody se i díky Kriegerově cloně prosadil z kruhu pálící Lakatoš. Poslední duel čeká Ostravany v úterý na ledě německého Ingolstadtu.

„Pro nás je to dobrá výhra, trošku po dlouhé době. Myslím si, že nám pomohla i ta změna, že se hrálo s nečeským soupeřem, že se hrál trošku jiný hokej. Zdálo se mi, že Švýcaři chtějí více hrát s pukem a více útočit, oproti české extralize, kde se brání jako pitbullové. Bylo tam více příležitostí,“ uvedl pro klubový web útočník Jakub Kotala, který byl blízko hattricku. „Nemám peníze, abych platil pokuty za hattrick, takže jsem ho nechtěl,“ smál se.

Třinečtí Oceláři měli z úvodních tří duelů jediný bod, ale v Norsku navázali na výhru na ledě Pelicans Lahti 3:1 z 10. září. Už po 59 sekundách otevřel skóre po Nestrašilově vyhraném vhazování skóre z levého kruhu Hudáček. V 15. minutě sice gólman Holm zasáhl při bekhendovém blafáku Pánika, ale z dorážky už jej překonal Daniel Voženílek.

V 43. minutě zvýšil už na 3:0 obránce Marinčin. Stavanger se vrátil do hry v polovině závěrečné části, kdy Trettenes proměnil trestné střílení. V 55. minutě dostal domácí na kontakt bek Ulriksen, ale 109 sekund před koncem uklidnil Oceláře po Voženílkově přihrávce kanonýr Martin Růžička.

Výhru Třinec vychytal Ondřej Kacetl, který se po srpnovém zranění v horní části těla zařadil do sestavy Ocelářů poprvé v sezoně. „Na to, že to byl první zápas po dvou měsících, jsem se cítil na ledě dobře. Že nemám nulu, to nevadí. Počítáme body, ty jsou to hlavní. Jen se prostě musíme vyvarovat špatných konců, zase jsme ho nezvládli tak, jak bychom chtěl,“ řekl Kacetl klubovému webu.

Duel v Norsku dopředu považoval za náročný. „Stavanger je výborný, je to norský mistr a poslední zápas v lize vyhráli 10:0. Velmi dobře bruslili, lítali po ledě, všechno házeli do branky. Hráli takový kanadský styl a jsme rádi, že jsme vyhráli. Nebylo to vůbec lehké utkání. Jsme ve hře a můžeme příští týden doma s Aalborgem bojovat o postup,“ pochvaloval si Kacetl posun na pozice pro play off.

HC Vítkovice Ridera : EHC Biel-Bienne 4:3P (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0) Góly:

01:00 Kotala (Kalus)

25:28 Kotala (Mikuš, Kalus)

56:31 Chlán (Lakatoš, Fridrich)

63:14 Lakatoš Góly:

34:06 Rathgeb (Olofsson, Reinhard)

43:42 Kessler (Forster, Sallinen)

52:33 Sallinen (Rathgeb) Sestavy:

Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Prčík, Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej, Přibyl, Krejsa Sestavy:

Van Pottelberghe (Beglieri) – Forster, Burren, Delémont, Grossmann, Rathgeb, Christen, Vögeli, Pokka, Stampfli – Rajala, Sallinen, Kessler – Olofsson, Bärtschi, Brunner – Derungs, Schläpfer, Tanner – Reinhard, Reichle Rozhodčí: A. Jeřábek, J. Ondráček – V. Lederer, L. Rampír Počet diváků: 3 128

Adler Mannheim : Les Dragons de Rouen 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) Góly:

01:55 Murray (Bennett, Gaudet)

11:44 Wolf (Gaudet, Loibl)

51:20 Gaudet (Szwarz, Murray) Góly:

15:08 Lamperier (Haščák, Perron)

16:41 Lamperier (Yeo, Chakiachvili) Sestavy:

Tiefensee (Brückmann) – Murray, Reul, Holzer, Mayer, Gilmour, Gildon, Jokipakka – Kühnhackl, Vey, Bennett – Fischbuch, Szwarz, Hännikäinen – Wolf, Gaudet, Loibl – Thiel, Eisenmenger, MacInnis. Sestavy:

Pintarič (Caubet) – Sotnieks, Chakiachvili, Kristensen, Guimond, Goncalves-Nivelais, Yeo, Cantagallo – Mallet, Perron, Haščák – Tomasino, Hervé, Rech – Bedin, Kytnár, Lamperier – Perret, Nesa, Addamo. Rozhodčí: A. Schrader, G. Schukies – K. Jürgens, P. Laguzov Počet diváků: 7 172

HC Bolzano : Pelicans Lahti 3:4P (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1) Góly:

10:45 Ford (Halmo)

24:12 Frigo (Mantenuto)

32:06 Frank (Parlett, Thomas) Góly:

15:55 Schnarr (Jämsen)

26:56 Kiiskinen (Schnarr, Puuto)

32:48 Enlund (Vilen, Jämsen)

62:49 Puutio (Olkinuora) Sestavy:

Svedberg (Vallini) – Miglioranzi, Parlett, Valentine, Vandane, Teves, Di Perna, Pietroniro, Felicetti – Frigo, Mantenuto, Gazley – Brunner, McClure, Thomas – Halmo, Ford, Miceli – Lessio, Alberga, Frank Sestavy:

Olkinuora (Patrikainen) – Mylläri, Rihinen, Jordán, Puutio, Käyhkö, Utunen, Junkari, Hirvonen – Klillinen, Carlsson, Lasch – Jämsen, Vilen, Enlund – Kiisskinen, Schnarr, Horký – Haatanen, Hämäläinen, Tukianen Rozhodčí: Ofner, Sternat – Seewald, Pardatscher

Aalborg Pirates : HC TWK Innsbruck 4:6 (0:2, 2:1, 2:3) Góly:

27:21 Bjorkstrand (Giroux)

38:52 Korsgaard (Ladehoff)

49:02 Ladehoff (Korsgaard, Knudsen)

56:35 Bjorkstrand (Koch, Giroux) Góly:

3:56 Shaw (Krogsgaard)

14:33 Shaw (Green)

33:23 Green (Mackin, Shaw)

42:25 Shaw

50:24 Mackin (Green)

55:33 Roy (Rockwood, Peeters) Sestavy:

Sørensen (Adamsen) – Koch, Knudsen, Hanson, Brøndberg, Nielsen, De Naples, Frederiksen – Giroux, Bjorkstrand, Salhany – Korsgaard, Ladehoff, Kabanov – Dietz, Morin, Spelling – Anker, Jakobsen, Andersen – Boesen Sestavy:

Buitenhuis (Gratzer) – Lattner, Halbert, Kerber, Albano, Jakubitzka, Krogsgaard – Shaw, Mackin, Green – Roy, Rockwood, Peeters – Bär, Ludin, Winkler – Schintler, Mader, Ploner Rozhodčí: van Grinsven (NED), Frandsen – Krøyer, Andersen (všichni DEN) Počet diváků: 2504

Stavanger Oilers : HC Oceláři Třinec 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Góly:

50:09 Trettenes

55:11 Ulriksen (Kissel, Trettenes) Góly:

00:53 Hudáček (Nestrašil)

14:58 Voženílek (Pánik, Polášek)

42:40 Marinčin (Smith, Dravecký)

58:13 Růžička (Voženílek, Pánik) Sestavy:

Holm (Hoekstra) – Klavestad, Ulriksen, Ostby, Bourque, Bryhnisveen, Bjerke, Higson – Gran, Trettenes (C), Kissel – Karlsen, Strandborg (A), Hoff – Henriksen (A), Langan, Elvsveen – Mauldin, Dineen (TS), Calik – Husebo. Sestavy:

Kacetl (Švančara) – Marinčin, Smith, Jeřábek, Polášek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček (TS), Nestrašil – Hrehorčák, Vrána (C), Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Walega. Rozhodčí: Bakken, Christensen – Braten, Johansen. Počet diváků: 2459