Pokuta a kontumace jednoho zápasu je výsměchem nám všem, zní z Vítkovic

Kontumace čtvrtého semifinálového utkání ve prospěch Vítkovic a královéhradecký klub musí zaplatit pokutu dva miliony korun. Tak členové disciplinární komise hokejové extraligy potrestali Hradec Králové za dopingovou kauzu v sezoně 2022/2023.

„Je to výsměch, že se po roce a půl dozvíme, že Hradec Králové dostane pokutu,“ uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Rozhořčilo ho, že na verdikt se čekalo nesmírně dlouho a že výsledkem je kontumace jednoho zápasu, toho, po němž byli hříšníci Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl pozitivně testování. To utkání navíc Vítkovičtí v sérii, kterou ztratili 3:4, vyhráli na ledě soupeře 2:1.

„Navíc i po něm hráči, jichž se dopingová kauza týkala, nastupovali,“ upozornil Šimíček.

Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl došli s královéhradeckým celkem až do finále, kde podlehli Ocelářům Třinec.

„A nikdo Hradci Králové ani neodebral medaili. Může se stát, že příště někdo vyhraje zlato, za dva roky se věc vyřeší a mužstvu titul zůstane,“ uvedl Roman Šimíček.

Připustil, že v první chvíli pomýšleli na to, že by na úkor Hradce Králové mohli získat extraligové medaile, jak tomu bývá například při dopingových prohřešcích na olympijských hrách.

„Hlavně nám však šlo o to, aby prohřešek byl potrestaný tak, jak má. Teď už nám o medaile nejde. Jde o princip, aby se to příště neopakovalo. Vyřešit to po roce a půl pokutou a anulováním jednoho zápasu, protože po něm byli hráči pozitivní... To pro nás není akceptovatelné.“

Rovněž vítkovický obránce Juraj Mikuš označil verdikt ze velice smutný. „V tak férovém sportu, jako je hokej, respektujeme soupeře. A když se zjistí, že hráči, proti nimž jsme nastupovali, dopovali, tak nynější trest je výsměch a plivnutí do tváře nám všem,“ řekl Mikuš.

Vítkovický zadák Juraj Mikuš (2) zezadu vráží do hradeckého útočníka Radovana Pavlíka (98).

Šimíček upozornil, že je něco špatně i vzhledem k tomu, že na dopingovou kontrolu šli tři hráči Hradce Králové a všichni tři byli pozitivní.

Dodal, že se na schůzích Asociace profesionálních klubů pokaždé ptali předsedy Martina Loukoty, jak celá kauza dopadne a kdy skončí. „Pokaždé nám bylo řečeno, že se to řeší, že je vše v řešení a že jsou vázání na antidopingový výbor,“ připomněl Roman Šimíček. „Postupem času to šlo do nějakého útlumu i z naší strany, protože jsme tady měli svých starostí dost. Ale zpočátku jsme pořád chtěli nějaké rozuzlení celé kauzy a byli jsme důslední a důrazní.“

Roman Šimíček prohlásil, že Vítkovičtí zváží další kroky.

„Nechceme to nechat jen tak. Nejsme s verdiktem spokojeni. Celá věc se netýká jen nás, i další byli poškozeni. Je to nešťastně vyřešené a nedostačujícím způsobem.“

Jak Vítkovičtí chtějí dál postupovat?

„Spojíme se s právníky a uvidíme, co se dá v té věci dál dělat. Podnikneme nějaké další kroky, pokud budou možné,“ odpověděl Roman Šimíček. „Každopádně takové rozhodnutí není fér vůči našim partnerům, vůči fanouškům, protože vše se tehdy mohlo vyvíjet jinak.“