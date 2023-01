Třinec v derby zdolal Vítkovice, Řepík hattrickem pomohl Spartě k obratu

Hokejisté Třince vydřeným vítězstvím zastavili sérii nezdarů a naopak prohloubili domácí mizérii hokejistů Vítkovic, kteří na vlastním ledě padli popáté z posledních šesti zápasů. Regionální rivalové se utkali v základní části počtvrté a také tentokrát se z výhry radoval tým hostů.

Naopak v zápase Sparty proti Karlovým Varům k natažení této statistiky nedošlo. Ve třetím vzájemném utkání obou soupeřů se poprvé v sezoně radoval domácí tým. Zatímco třetí Sparta a čtvrtý Třinec se lehce přiblížily špičce tabulky, Karlovy Vary promeškaly šanci poskočit na deváté místo.

Úvod čtvrtého moravskoslezského derby sezony patřil Třinci, a to i přes velkou šanci vítkovického Petra Fridricha krátce po zahajovacím buly. Zatímco domácí útočník svůj průnik za obranu nevyužil, Andrej Nestrašil se v přesilovce nemýlil a v šesté minutě utkání poslal Oceláře do vedení.

Ostravané se nenechali inkasovanou brankou rozhodit, snad je nabudila i bitka Marka Kaluse proti Danielu Voženílkovi, a do první pauzy působili nebezpečněji. Klíčem ke střeleckému úspěchu však byly přesilovky – domácí ty svoje před první přestávkou nevyužili, naopak hosté se své možnosti na začátku druhé třetiny chopili na výbornou.

Dvojnásobnou početní výhodu Oceláři ještě nevyužili především kvůli výborné lapačce Lukáše Klimeše proti Tomáši Marcinkovi. A technicky vzato nestihli využít ani následnou klasickou přesilovku. V jejím závěru však rozehráli rychlou kombinaci, kterou zakončil Martin Růžička do horního rohu branky. Od vypršení trestu Rastislava Deje utekla jedna jediná sekunda.

Domácí snížili pět minut před druhou sirénou, to když Willie Raskob v přesilovce napřáhl kousek před modrou čarou a tvrdou ranou poprvé a naposledy v utkání překonal gólmana Marka Mazance. Vítkovičtí se dál hnali za vyrovnáním a jejich tlak vygradoval ve třetí třetině, kdy Oceláře přehráli i výrazně přestříleli. Na více než jednou orazítkovanou horní tyč však nedosáhli.

Třinečtí tak díky těsnému vítězství zastavili sérii proher, která narostla na pět zápasů, a regionálního rivala porazili podruhé v sezoně. Naopak hokejisté Vítkovic zakončili nevydařený leden na domácím kluzišti další prohrou před vlastními fanoušky.

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vynikající zápas s parametry play off. Dřeli jsme do poslední minuty. Třinec skoro nevyjel ze svého pásma v třetí třetině. Hráli jsme agresivně, dobře... Ale rozhodly góly, my jsme dali jen jeden. Nemám pocit, že bych mohl dnes hráčům něco vytknout. Třinec pro úspěch udělal všechno, měl spoustu zblokovaných střel.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Takové vítězství jsme potřebovali. Udřené, ubojované. Projevila se obrovská síla domácích v útočné fázi. V třetí třetině nás sevřeli, ale výborně nám zachytal Mazanec. Poděkování míří všem hráčům. Je to první krok k nějakému návratu k dobrým a kvalitním výsledkům. Myslím, že se dnes ukázal i kvalitní charakter všech hráčů.“

První polovinu zápasu zvládli lépe Karlovarští. Na trefu Martina Kohouta z úvodu třetí minuty sice odpověděl tvrdou ranou k tyči domácí Michal Řepík, další zajímavé příležitosti se však Pražanům využít nepodařilo, a tak hosté po přestávce odskočili do dvougólového vedení.

Nejprve Jan Hladonik zůstal volný před pravou tyčkou, díky čemuž poslal puk do sítě přes natahujícího se Jakuba Kováře, o čtyři a půl minuty později pak Kohout dokončil únik Tomáše Redlicha.

Třetímu gólu Karlových Varů předcházela chyba Stefana Warga na modré čáře a ve snaze zachránit situaci švédský obránce hned vzápětí ještě fauloval. Na signalizovaný trest už ale nedošlo. Celkově to pro posilu Sparty nebyla dobrá premiéra, krátce nato si totiž Warg nešťastně přivodil zranění nohy a duel nedohrál.

Pražené byli od druhé části střelecky aktivnější a v té třetí svou převahu výrazně propsali i do skóre. Ještě před pauzou snížil z dorážky na rozdíl jednoho gólu David Tomášek, ve 46. minutě pak na něj navázal Jan Buchtele, který před brankovištěm usměrnil puk za čáru a vyrovnal.

V dalších minutách to vzal na sebe kapitán Sparty Řepík. Zkušený útočník nejprve dorážkou a poté tvrdou ranou z vrcholu pravého kruhu pro vhazování zkompletoval hattrick a strhl skóre na stranu domácích. Druhou výhru Pražanů nad Energií v této sezoně pak ještě minutu a půl před koncem stvrdil do prázdné branky David Němeček.

Miloslav Hořava (Sparta): „Je to pro nás velice cenné vítězství. Nehráli jsme v tom zápase dobře. Oceňujeme, že jsme to otočili a získali tři body. Toho si strašně vážíme. Lámalo se to gólem na 3:3. Tam jsme začali hrát líp, chodit víc do brány a dali jsme i góly.“

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Dvě třetiny utkání jsme neodehráli vůbec špatně. Bohužel ve třetině třetině Sparta svůj velký tlak přetavila v rychlé tři góly a vzala si to na svou stranu. Chci poděkovat i divákům, kteří zase přijeli v hojném počtu a podporovali nás celý zápas.“