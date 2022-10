Litvínov odvolal trenéra Růžičku. Tým převezme asistent Mlejnek

Růžička, kouč dvojnásobných mistrů světa, nevydržel ve svém domovském klubu ani rok. Vervu převzal loni zkraje listopadu po Vladimíru Országhovi, jenže chemiky neprobudil. Ve zbytku sezony se marně snažili vyškrábat do play off, mužstvo však skončilo třinácté. A ani letos obměněný tým nezáří. Z dosavadních čtrnácti zápasů vyhrál jen dva a aktuální série sedmi porážek, ta poslední byla nedělní 3:5 na ledě Vítkovic, ho přikovala na dně tabulky.

Přitom před sezonou avizoval hon na medaili: „Já mám ambice nejvyšší, i s hráči jsme to řešili. Nemá cenu dávat si cíl jen hrát play off, i mužstvo to tak cítí. Do sezony nepůjdu s tím, že chci být předposlední.“

V dubnu s devětapadesátiletým koučem Verva prodloužila smlouvu. „Jsme rádi, že se nám podařilo udržet jednoho z nejzkušenějších a nejúspěšnějších českých trenérů. Věříme, že několik výrazných změn v kádru se pozitivně promítne do výsledků,“ uvedla nová šéfka představenstva Anna Ziobrońová. Nepromítlo a Růžičku to stálo místo na střídačce.

Jeho celková bilance v klubu, který ho vychoval a z něhož se jako hráč odpíchl do reprezentace, NHL i k olympijskému zlatu, byla negativní: 15 výher a 34 porážek. Přišel z prvoligové Kadaně, předtím v extralize vedl Chomutov, Hradec Králové a dlouhá léta Slavii, kterou vytáhl ke zlatým časům.

Spolu s Růžičkou opouští realizační tým také jeden z asistentů Daniel Branda. „Oběma děkujeme za služby odvedené pro Litvínov a přejeme jim v další kariéře i osobním životě mnoho štěstí a úspěchů,“ napsal klub v prohlášení s tím, že bližší podrobnosti a komentáře k trenérské rošádě zveřejní v úterý.

Mlejnek přišel do Litvínova před letošní sezonou. Karlovarský rodák má za sebou zkušenost ze seniorského národního týmu, kde pracoval coby asistent i na mistrovství světa 2019, jako hlavní kouč vedl juniorskou reprezentaci. Na klubové úrovni trénoval Karlovy Vary a Sokolov, coby asistent pomáhal v Liberci.

Litvínov je druhým klubem, který v letošní sezoně vyměnil trenéra. Už po dvou zápasech Plzeň odvolala Václava Baďoučka a Miloše Říhu mladšího, místo kterých na střídačku nainstalovala Petra Kořínka s Františkem Bombicem.