Voráček chce být po kariéře trenérem. ‚Moje upřímnost možná bude na obtíž,‘ uvědomuje si

Praha Vyhlídky a touhy Jakuba Voráčka na obsazení pozice trenéra hokejové reprezentace jsou prozatím hudbou daleké budoucnosti. Český útočník věří, že ještě dlouho bude v roli hráče. I přesto má ale poměrně jasno o tom, jakým koučem by chtěl být. Rád v této souvislosti vzpomíná především na dvě jména - přístupem k hráčům si tahouna Philadelphie v NHL získali Miloslav Hořava a Craig Berube.

Třicetiletý Voráček překvapil prozrazením svého snu o možnosti trénovat národní tým před necelými třemi týdny. „Přemýšlel jsem nad tím už ale delší dobu. Za tu kariéru jsem zažil už hodně trenérů, které jsem viděl pracovat. Láká mě to, protože si myslím, že hokeji rozumím a mám na něj dobré názory. Taky se však může stát, že budu absolutně strašný,“ řekl s úsměvem mistr světa z roku 2010 v rozhovoru s ČTK a deníkem Blesk.

Kladenský rodák má ještě na relativně dlouhou dobu vyřešené, čemu se věnovat. K Flyers ho váže osmiletý kontrakt, který podepsal koncem července 2015. Platí do konce sezony 2023/24 a Voráčkovi zajistil celkový příjem 66 milionů dolarů. „To trénování je zatím hrozně daleko. Bude mi jednatřicet a snad mám před sebou ještě pět šest let hokeje. Určitě by to také nebylo hned po kariéře, je tam mezera ještě tak nějakých deset patnáct let,“ odhadl Voráček.

Už jako hráč si ale dokázal vybudovat přirozený respekt. Ať už výkony v NHL nebo rolí lídra a kapitána reprezentace v posledních letech. „Lídr... Já jsem s takovými slovy opatrný, protože dobrý lídr je ten, kdo vyhraje turnaj; mistrovství světa nebo olympiádu. Já sice vyhrál šampionát v roce 2010, ale to jsem ještě nebyl na takové úrovni v kabině nebo i na ledě, na jaké jsem teď. Když to ‚céčko‘ dostanu a jsem zvolený kapitánem, snažím se vždy odvést tu nejlepší práci v této roli. Hlavně, aby byli hráči spokojení a cítili se komfortně,“ zdůraznil Voráček.

Přiznal, že do takové pozice musí člověk dorůst. „Jestli mě to těší, když za lídrem repre někdo vidí mě? Samozřejmě to vnímám, že ten pohled ostatních hráčů i trenérů je jiný, než byl třeba deset let nazpátek, což je i pochopitelný. Když srovnám třeba i poslední šampionát s tím v Praze v roce 2015, tak ne že by šlo o úplně markantní rozdíl, ale nějaký určitě ano. Snažím se brát si ty zkušenosti a posouvat se v tom dopředu. Je to pro mě vždycky čest a jsem za to rád. Lídrem ale může být i ten, kdo nenosí ‚céčko‘. A já takových hráčů už zažil hrozně moc,“ řekl Voráček.



Jaký by byl ale trenér? „Teď si můžu něco říkat, ale třeba za patnáct let můžu mít jiný názor... Hlavně si myslím, že se nesmí vytrácet taková ta jednoduchost a hravost. Samozřejmě vím, že je strašně jednoduché to říct, ale pak je třeba to přenést na ty hráče, pro něž je hrozně důležité sebevědomí. Kolikrát jsem viděl na sobě i ostatních hráčích, že když trenér neví, co dělá - což se také stalo, tak to má hrozný dopad na ty hráče. I když jsou třeba šikovní a jinak schopní hrát o třicet procent lépe,“ podotkl Voráček.

„Když je někdo egoista a hraje si hlavně sám na sebe, než aby myslel na tým a hráče, aby mu podali ten nejlepší výkon, tak utlačuje ty kluky, aby podali optimální výkon. Určitě bych se snažil být jako trenér otevřený. Ale znovu říkám - bude mi jednatřicet. Já řekl, že mě to láká, ale teď těžko říkat, jaký bych byl trenér. Může se to změnit, ale třeba se to jednou povede,“ přál si Voráček.

Moc rád vzpomíná na současného kouče Sparty Hořavu. „Miloš je výborný trenér. Když jsem byl ještě ve dvacítce, tak s Radimem Rulíkem byli skvělá dvojice. V jejich podání to byla opravdu kvalitní trenéřina. Oni vědí, kde je potřeba přidat, kde zase třeba ubrat. No a v NHL moc rád vzpomínám na Craiga Berubeho, který teď trénuje St. Louis a vyhrál s nimi Stanley Cup. Ve ‚Philly‘ jsem ho měl jako asistenta dva roky a dva roky pak i jako hlavního. Výbornej chlap, co byl sice během kariéry bitkař, ale trenéřinu dělá dobře. A kluci ho mají rádi, protože je s ním sranda, což je taky důležité. Perfektně zná ten správný balanc, kdy někoho seřvat a kdy zase někoho pochválit nebo si z něj udělat legraci,“ ocenil Voráček.

Osmapadesátiletý a velmi uznávaný Hořava ale dosud důvěru vést A-tým reprezentace nedostal. „Miloš je moc upřímnej, to je jednoduchý,“ má jasno Voráček. „A já bych řekl, že jsem zrovna takový, takže kdo ví, zda to jednou nebude problém,“ pousmál se. „Miloš podle mého názoru nikdy nikomu nelezl do zadku a nikdy nikde nevykřikoval žádná oslavná klišé. Ale jsou za ním rozhodně výsledky. A to je to, co od trenéra chceš, co od něj potřebuješ,“ řekl Voráček.

Nově se ujme reprezentačního kormidla Filip Pešán. „Osobně ho neznám, ale slyšel jsem na něj dobré věci. Má okolo sebe Jardu Špačka s Martinem Strakou, takže ty zkušenosti na střídačce určitě budou. A já se těším na spolupráci s nimi,“ uvedl Voráček.