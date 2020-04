Voráček nevěří, že se sezona dohraje: Neumím si představit hokej v létě, navíc po tříměsíční pauze

Praha Hokejový útočník Jakub Voráček nevěří, že se sezona NHL přerušená kvůli pandemii koronaviru dohraje. Hvězda Philadelphie a kapitán české reprezentace na loňském mistrovství světa si momentálně užívá volno doma a je připraven v případě, že se zámořská soutěž opět rozběhne, začít intenzivně trénovat. Nepředpokládá však, že by se mohlo začít hrát dříve než v červnu nebo červenci.

„Myslím si, že se sezona nedohraje. To je můj názor, třeba se mýlím. Mluví se o tom, že ji chtějí dohrávat v létě, ale nedovedu si představit, že všechny týmy budou sezonu dohrávat po tříměsíční pauze,“ řekl Voráček v rozhovoru na facebookové stránce platformy Meltingpot.



„Doufám jen, že pokud by se dohrávalo, tak by se hrálo normálně ve Philadelphii, v Chicagu. Na stadionech plných lidí, to je mé přání,“ uvedl třicetiletý útočník. Varianta, že by týmy hrály jen na vybraných třech čtyřech stadionech a bez diváků, se mu nelíbí.

Každopádně nevěří, že se začne hrát v dohledné době. „Myslím si, že se nezačne dříve než v červnu nebo červenci, takže máme více než dva tři měsíce čas, abych se dal dohromady. Teď jsem doma, relaxuju a kdyby se to začalo hýbat k lepšímu, měl bych osm týdnů času na přípravu. Teď je to pro mě normální letní přestávka, jen o dva tři měsíce dříve,“ řekl Voráček.

Mistr světa z roku 2010 se z USA vrátil v polovině března a věnuje se rodině a kamarádům. „Rozhodně se nenudím. Když nejsem doma, tak jsem na golfu,“ pousmál se Voráček, který i s ohledem na svůj věk bere vynucenou přestávku s nadhledem.

„Kdyby mi bylo dvaadvacet třiadvacet a rval se o nový kontrakt, bylo by to jiné. Je mi ale třicet a mám dvě zdravé děti. Beru to jinak, mám jiné životní priority. Stane se, život běží dál. Není to jen o hokeji,“ řekl Voráček, jenž si jaro v Česku užívá. „Po dlouhé době je krásné vidět rozkvétat Českou republiku, třináct let jsem tady v této době nebyl.“

Stále podporuje svou nadaci, kvůli pandemii koronaviru však musle zrušit tradiční letní charitativní fotbalový turnaj „Hokejky pro kluka Puka“.