Voráček po boku úhlavních nepřátel z Pittsburghu. NHL vyjadřuje podporu menšinám

Toronto Stadionem zní hymny Spojených států a Kanady, blíží se hokejový zápas... A po boku Jakuba Voráčka v oranžové barvě Philadelphia Flyers klidně stojí v bíložlutých dresech rivalové z týmu Pittsburgh Penguins. Nespletli se. Kluby NHL reagují na nepokoje v zemi a rasismus a vyjadřují solidaritu s utlačovanými menšinami. Podobných akcí v soutěži přibývá.

Stejně nastoupily na předzápasový ceremoniál týmy Toronto Maple Leafs a Montreal Canadiens. O pár hodin později, na tom samém místě v torontské areně.

NHL se vrátila třemi přípravnými duely poprvé od 11. března, v Edmontonu hráli ještě Oilers a Calgary Flames. V Česku byste všechna utkání mohli nazvat „derby“, a toho kluby využily ku prospěchu věci.

„Penguins a Flyers pojí jedna z nejnelítostnějších rivalit napříč sporty, protentokrát je však sdružila solidarita. Za účelem postavit se sociální nespravedlnosti, rasismu a nenávisti. Dva týmy se spojily a stály jako jeden,“ píšou kluby ve společném prohlášení.

Není to za poslední dobu první reakce z hokejového prostředí, začátkem června založili afroameričtí hokejisté v čele s Evanderem Kanem (San Jose Sharks) a Akimem Aliuem spolek „Hockey Diversity Alliance“ (ve volném překladu „Aliance za různorodost v hokeji“), čímž chtějí pomoct zpřístupnit hokej i menšinám a upozorňovat na rasismus.

To vše v reakci (nejen) na úmrtí George Floyda při policejním zásahu.



„Od přerušení ligy se toho stalo tolik! Obě strany cítily, jak důležité je ukázat jednotu. Chceme pomoct, aby se věci pohnuly vpřed,“ říká pittsburský kapitán Sidney Crosby.



A tak se stalo, že se třeba vedle českého útočníka Jakuba Voráčka objevili soupeři Brandon Tanev a Patric Hornqvist, vedle Crosbyho brankář Carter Hart a vedle pittsburského trenéra Mikea Sullivena jeho konkurent Alain Vigneault.

„V celé věci jde o to, abychom vyjádřili podporu. Vlastně to byla maličkost, kterou může udělat každý,“ říká Vigneault.



„Bavili jsme se před zápasem, co bychom pro rovnost mohli udělat. Rivalita mezi našimi týmy je obrovská. Ukazujeme tím, že i přesto k sobě chováme respekt. Tak by to mělo platit i v životě,“ myslí si útočník Flyers Sean Couturier.

Podporu hnutí „Black Lives Matter“ vyjádřily o pár hodin později i týmy Toronto Maple Leafs a Montreal Canadiens.

V Edmontonu drželi minutu ticha pro zemřelého hokejistu Colbyho Cavea. 25letý útočník Oilers zemřel v dubnu po krvácení do mozku.

V týdnu chtějí hromadně reagovat i týmy Boston Bruins a Columbus Blue Jackets. Před vzájemným utkáním plánují při nástupu spojit ruce.

„Berte to od nás jako čistě pozitivní gesto vyjadřující podporu komunitě Afroameričanů,“ píšou kluby.



Liga výjimečně svolila i k neobvyklému kroku. Obránci Oilers Ethanu Bearovi umožnila nastoupit do zápasu se jmenovkou v kríjském písmu, které používají kanadští domorodci indiánského kmene Krí.

Oilers na svém webu vysvětlují, že 23letý Bear pochází z národu „Ochapowace“ jižně od Saskatchewanu. „Jako bych dres nosil za všechny domorodé obyvatele, kteří hráli v NHL přede mnou a budou ji hrát po mně,“ těší Beara.