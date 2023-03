Hokejový mlýnek na maso. Jak se východ NHL předháněl ve zbrojení na play off

Top 5 Most Valuable NHL Franchises are all Original Six:



1️⃣ New York Rangers: $2.2 billion

2️⃣ Toronto Maple Leafs: $2 billion

3️⃣ Montreal Canadiens: $1.85 billion

4️⃣ Chicago Blackhawks: $1.5 billion

5️⃣ Boston Bruins: $1.4 billion



(Source: Forbes) https://t.co/y0MAVbFgpf