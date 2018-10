Vyhrát zápas nad Kometou před plnou halou? To je nejvíc, říká sparťan Smejkal

PRAHA Druhý den, druhé vítězství. Hokejisté pražské Sparty si poradili v nedělním „derby“ s Kometou, i když do utkání nevkročili vůbec dobře. Ze ztráty 0:2 se ale dokázali před 15 tisíci fanoušky vyhrabat i díky útočníkovi Jiřímu Smejkalovi, který nejenže srovnal, ale také v rychlém sledu zblokoval dvě dělovky soupeře. „Znamená to možná i víc než gól,“ měl radost po výhře 4:2.

Na začátku třetího dějství dostalo Brno za stavu 2:4 výhodu přesilové hry, v níž si kombinací vypracovalo vytrvalý tlak. Obránce Komety Ondřej Němec napřáhl na modré čáře... a bum! Jenže jeho rána se odrazila od blokujícího Jiřího Smejkala. Po pár vteřinách si oba aktéři střihli tutéž scénku, a opět z ní vyšel jako vítěz 21letý obětavec ze Sparty.



Domácí ono oslabení ustáli a protože už do konce utkání neinkasovali, slavili čtvrtou výhru v řadě. Ta Pražany posunula v extraligové tabulce ještě výš. I díky Smejkalově obětavosti v klíčovém okamžiku.

Schytal jste dvě pecky do nohou, můžete po takovém střídání vůbec stát?

Ono když to nejde přímo do brusle, ale do chráničů nebo kalhot, tak to sice štípne, ale pak je to hned dobré.

Spoluhráči vás po návratu z ledu vítali na střídačce skoro jako po gólu...

Taky je to pro mě možná i něco víc, než skórovat. Jsem za to strašně rád, hlavně proto, že jsme vyhráli.

Přitom vstup do utkání nebyl podle vašich představ. Čím to, že jste se probrali a nelichotivé skóre zvrátili?

Chtěli jsme hrát už od začátku aktivně, což se nám v prvních minutách nedařilo. Pak jsme se do toho nějak dostali a z tlaku jsme dali první gól. Po úvodní třetině jsme si řekli, že nesmíme přestat hrát, a ve druhé části jsme si už vedli skvěle. Když jsme srovnali na 2:2, přesunul se celý zápas na naši stranu. Pak už jsme to jen slušně dohráli.

Byl to právě váš gól, který znamenal vyrovnání. Objel jste si branku, nahodil před ni puk a ten se odrazil od brusle bránícího hráče za gólmana Vejmelku...

Byl jsem už asi dvě minuty na ledě, bylo to pro mě těžké. Ale všiml jsem si, že beci soupeře jsou na tom stejně. Takže jsem se snažil souboje vyhrávat, což se také dařilo. Nejdřív jsem to chtěl vzít k první tyči, ale bylo to tam ucpané, tak jsem jel až na druhou a hodil tam puk. Díkybohu, že to tam spadlo.

Byl v šatně po nevalné první třetině emotivní proslov?

To určitě ne, prostě jsme jen zaspali začátek. Ale ne, že by to bylo tak šílené. Když jsme vstřelili první gól, začali jsme najednou hrát o moc lépe. Přenesli jsme si to do zbývajících 40 minut.

V sobotu jste vynulovali Litvínov a navázali jste triumfem nad Kometou. Kde vzít síly na dva těžké zápasy po sobě?

Hrajeme hodně na všechny čtyři řady, máme všichni stejný výdej. Teď se vyběháme a začneme se připravovat na další zápas s Litvínovem v úterý.

Bylo předchozí utkání znát na začátku zápasu s Kometou?

Možná trošku ano, ale probudili nás inkasované góly. Řekli jsme si, že takhle ne. Zvedli jsme se a bylo to nakonec super.

Za obratem vás hnala plná O 2 Arena, v jejichž ochozech se sešlo přes 15 tisíc diváků...

Když jsme dali gól na 3:2 a potom přidali ještě jeden, bylo to skvělé. Jak my, tak i diváci, všichni vystříkli radostí. A naštěstí jsme to zvládli dotáhnout do vítězného konce.



Je souboj s Kometou stále prestižní i přesto, že soupeř není momentálně v tabulce tak vysoko?

Přece jen jsme s nimi prohráli v play off 0:4 na zápasy, utkání jsou to vyhecovaná. Ale každý duel v extralize je teď vyrovnaný, týmy jsou v tabulce natěsnané. O to víc jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát počtvrté v řadě. Snad budeme takhle pokračovat dál.