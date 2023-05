Extraliga dále na České televizi a O2 TV. Evidovali jsme zájem i jinde, zní z BPA

Pokračuje model platný od roku 2018, od kterého se o přímé přenosy z extraligových zápasů dělí veřejnoprávní televize a placený kanál. První pětiletá smlouva skončila po aktuální sezoně, BPA proto v únoru vyhlásila výběrové řízení na pět tzv. balíčků mediálních práv; jedním z nich byly i televizní přenosy na území České republiky.

„Jsme rádi, že konkurenční tendr, kterého se nakonec zúčastnilo patnáct společností, potvrdil námi očekávaný zájem subjektů zabývajících se sportovním obsahem u nás i v zahraničí. S vítězi jednotlivých balíčků ihned zahájíme jednání směřující k podpisu kontraktů,“ uvedla generální ředitelka BPA Jana Obermajerová v tiskové zprávě.

TELEVIZNÍ ŠTÁBY. Ani tohle není místo pro někoho, kdo má strach z výšek. Na lávce pod střechou jsou pozice pro kameramany, tady stříhá své záběry do hokejových pořadů včetně zpráv i Česká televize. Vpředu stojí její zkušený reportér David Soeldner.

Velkou novinku chystá O2 TV. Ta umožní stanici odvysílat 341 zápasů základní části, ČT Sport maximálně 23 přenosů. Na placeném kanále si bude moct divák pustit jakékoliv utkání a to i během play off.

„Nejen, že se nám nyní podařilo obhájit televizní práva až do roku 2028, ale nově fanoušci v O2 TV uvidí všechna utkání, nepřijdou o žádný zápas. Můžeme slíbit, že v nadcházejících sezonách dostanou diváci nejširší hokejovou nabídku, která tu v takovém rozsahu nikdy v historii nebyla,“ doplňuje šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová.

O přímé přenosy měla vedle České televize a O2 TV zájem i společnost Canal+, která se přihlásila do výběrového řízení, ale nakonec nepředložila konkrétní nabídku.

„Věříme, že nám tyto kontrakty společně s výnosy od reklamních partnerů pomohou plnit naše závazky vůči Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a že se nám současně podaří splnit náš cíl zajistit profesionální mediální prezentaci nejvyšší hokejové soutěže pro fanoušky, kluby a partnery ELH,“ dodala Obermajerová.

V červnu chce BPA společně s televizními společnostmi svolat tiskovou konferenci, na které představí přesnou podobu vysílání extraligových zápasů v sezonách 2023/24 až 2027/28.

Určit se musí například to, která stanice bude mít právo první volby nebo jak si budou dělit přenosy ze zápasů play off. Doposud měla O2 TV právo první volby v základní části na přenosy v pátek a v sobotu. ČT měla právo první volby v úterý a v neděli. V play off se střídaly a finále vysílaly obě televize současně.