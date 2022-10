Český útok Bostonu zazářil osmi body, skvěle hrál i Nečas z Caroliny

Poprvé se David Pastrňák s Davidem Krejčím na ledě Washingtonu radovali v 8. minutě poté, co po jejich spolupráci z dorážky v přesilovce otevíral skóre kapitán Bostonu Patrice Bergeron.

Český kanonýr s číslem 88 si otevřel gólový výčet sezony v 16. minutě. Z rohu kluziště se s bránícím soupeřem na zádech prokličkoval až do mezikruží a z otočky trefil přesně. V 27. minutě pak Pastrňák zapsal třetí bod díky chytré přihrávce před odkrytou bránu pro Taylora Halla - 3:0 pro Bruins.

Capitals následně vrátily do hry slepené trefy před druhým odchodem do kabin v podání Anthonyho Manthy a Conora Shearyho. Na vyrovnání ale nedošlo a v 57. minutě po nevyužitém samostatném úniku Pastrňáka úspěšně dorážel Krejčí. Přihrávku si zapsal i Pavel Zacha. Poslední slovo v zápase měl ještě v 59. minutě střelou do prázdné klece obránce Bostonu Hampus Lindholm.

Kromě produktivní české trojky Pastrňák (19:03, 1+3, +2, 6 střel) - Krejčí (17:53, 1+2, +/-: 0, 1 střela) - Zacha (16:25, 0+1, +/-: 0, 3 střely) za Boston nastoupil také obránce Jakub Zbořil (15:16, +2) a ve čtvrté formaci spolupracovali debutant Jakub Lauko (11:36, +/-: 0) a Tomáš Nosek (14:51, +/-: 0).

Pastrňák byl zvolen první hvězdou u vítězství Bostonu, stejné pocty se ve středu navíc dostalo i Martinu Nečasovi z Caroliny. Ten byl s bilancí gólu a dvou přihrávek hlavním strůjcem výhry 4:1 nad Columbusem.

Bezbrankový stav sice jako první prolomili hosté, když v 21. minutě trefil přesně Patrik Laine. V dalším průběhu utkání už ale domácí jednička Frederik Andersen nic dalšího Blue Jackets nedovolil a góly začaly padat naopak na druhé straně.

Vyrovnání se fanoušci dočkali v 26. minutě díky Sethu Jarvisovi. O další akce se pak zasloužil skvělý Nečas. Nejprve těsně před druhým odchodem do kabin asistoval u rozdílové branky beka Bradyho Skjeie a na startu třetí hrací části sám zvyšoval na 3:1. Nechyběl pak ani u finální čtvrté branky Caroliny z hole Andreje Svečnikova.

Kromě Nečase (17:56, 1+2, +3, 2 střely) slavil výhru Hurricanes i ve čtvrtém útoku schovaný Ondřej Kaše (11:02, +/-: 0). Za Columbus nastoupil Jakub Voráček (15:14, -2, 1 střela).

Colorado si před vstupem do nové sezony, ve které bude obhajovat zisk Stanley Cupu, nejprve slavnostní ceremonií připomnělo svůj triumf a následně potvrdilo roli favorita výhrou 5:2 nad Chicagem.

K českému brankářskému souboji nakonec nedošlo poté, co v bráně Avalanche dostal před Pavlem Francouzem přednost Alexandar Georgijev. Blackhawks na něj vyslali pouhých 17 střel a Petr Mrázek v jejich bráně naopak čelil 35 pokusům domácích. Puk ze sítě lovil v pěti případech.

Dvakrát jej překonali útočníci Artturi Lehkonen (2+1) a Valerij Ničuškin (2+0). Hned čtyři body si za asistence zapsal Mikko Rantanen. Nejlepší obránce soutěže Cale Makar do sezony vstoupil se dvěma přihrávkami.

V přípravě zůstali hokejisté Montrealu společně s Arizonou jako jediní bez výhry, v ostrém startu sezony však Canadiens dokázali uspět hned na první pokus. Radost fanoušků navíc umocnil fakt, že se tak stalo po výhře 4:3 nad kanadskými rivaly z Toronta.

Favorizovaní Maple Leafs v úvodu zápasu dvakrát odskočili do vedení. Montreal ale vždy vrátil do hry talentovaný Cole Caufield a ve třetí třetině na něj navázali veteráni Sean Monahan a Josh Anderson. Posledně jmenovaný uťal smírné skóre 3:3 v čase 59:41. Radost z výhry tak měla i debutující jednička posledního draftu Slovák Juraj Slafkovský (10:34, +/-: 0, 1 střela). Jediným českým účastníkem duelu byl útočník hostů David Kämpf (14:33, -1).

Stejně jako Montreal vstoupil do sezony domácí výhrou také další kanadský celek - Edmonton. K výsledku 5:3 nad Vancouverem dovedly Oilers tradiční opory, kapitán Connor McDavid se blýskl hattrickem a asistencí. Německý útočník Leon Draisaitl zapsal body tři 1+2.

McDavid se dostal přes hranici sedmi stovek kanadských bodů (701, 242+459), na které potřeboval jen 488 zápasů. Stal se tak šestým nejrychlejším hráčem historie NHL s pokořenou hranicí sedmi stovek bodů.

Výsledky hokejové NHL

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Góly:

20:33 Caufield (Suzuki, Savard)

35:56 Caufield

57:30 Monahan (Harris, Dach)

59:41 Jos. Anderson (Suzuki) Góly:

11:41 Bunting (Marner, Brodie)

29:06 Malgin (Tavares, Nylander)

58:10 Nylander (Tavares, Rielly) Sestavy:

Allen (Montembeault) – Guhle, Savard (A), Xhekaj, Wideman, Harris, Kovacevic – Caufield, Suzuki (C), Jos. Anderson – Monahan, Dach, Hoffman – Slafkovský, Dvorak, Gallagher (A) – Pitlick, Evans, Dadonov. Sestavy:

M. Murray (Samsonov) – Rielly (A), Brodie, Muzzin, Holl, Giordano, Sandin – Bunting, Matthews (A), Marner – Nylander, Tavares (C), Malgin – Engvall, Kerfoot, Järnkrok – Aston-Reese, Kämpf, Aube-Kubel. Rozhodčí: O’Rourke, Brenk – Suchánek, Cormier Počet diváků: 21 105

Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) Góly:

27:34 Mantha (D. Strome, Gustafsson)

32:43 Sheary (Dowd) Góly:

07:53 Bergeron (Pastrňák, Krejčí)

15:03 Pastrňák (Krejčí, Clifton)

26:14 Hall (Pastrňák, Reilly)

56:17 Krejčí (Pastrňák, Zacha)

58:55 H. Lindholm Sestavy:

Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Orlov, van Riemsdyk, Gustafsson – C. Brown, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Mantha, D. Strome, Protas – Oshie (A), Eller, M. Johansson – Hathaway, Dowd, Sheary. Sestavy:

Ullmark (Swayman) – Carlo, H. Lindholm, Clifton, Reilly, Zbořil, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Hall – Pastrňák (A), Krejčí (A), Zacha – Cr. Smith, Coyle, Greer – Lauko, Nosek, Frederic. Rozhodčí: Pollock, Markovic – Kovachik, Murray Počet diváků: 18 573

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:4P (1:1, 1:2, 2:1 - 1:0) Góly:

00:51 Terry (McTavish, R. Strome)

38:24 R. Strome (McTavish, Zegras)

49:56 Vatrano (R. Strome, Klingberg)

53:23 Zegras (Terry, Klingberg)

60:55 Terry (Gibson) Góly:

10:13 McCann (Beniers, Schultz)

20:38 Burakovsky (Dunn)

26:28 Bjorkstrand (Schultz, Donato)

44:09 Beniers (Schwartz, Soucy) Sestavy:

Gibson (Stolarz) – Fowler (A), Klingberg, Kulikov, Drysdale, Beaulieu, Shattenkirk – McTavish, R. Strome, Terry – Henrique (A), Zegras, Vatrano – Comtois, Lundeström, Silfverberg (A) – Max Jones, Grant, Regenda. Sestavy:

Grubauer (Mar. Jones) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Schultz, Soucy, Borgen – McCann, Beniers, Burakovsky – Schwartz (A), Wennberg, Bjorkstrand – B. Tanev, Gourde (A), Eberle – Donato, Wright, Kuhlman. Rozhodčí: StLaurent, Luxmore – Pancich, Apperson Počet diváků: 17 530

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) Góly:

13:44 Cogliano (MacKinnon, D. Toews)

17:07 Ničuškin (Rantanen, Lehkonen)

23:49 Lehkonen (Rantanen, MacKinnon)

30:12 Lehkonen (Rantanen, Makar)

57:03 Ničuškin (Makar, Rantanen) Góly:

15:52 J. Toews (Kurashev, Athanasiou)

41:55 Domi (T. Johnson, P. Kane) Sestavy:

Georgijev (Francouz) – D. Toews, Makar (A), Manson, Girard, E. Johnson, Byram, MacDermid – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Newhook, Rodrigues – O'Connor, Compher, Cogliano – Sedlák, Meyers. Sestavy:

Mrázek (Stalock) – J. Johnson, Set. Jones, Murphy (A), Tinordi, Roos, Regula – P. Kane (A), Domi, Athanasiou – Raddysh, J. Toews (C), T. Johnson – Entwistle, Lafferty, Kurashev – B. Robinson, Khaira, Blackwell. Rozhodčí: Pochmara, Schlenker – Mills, Murray

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) Góly:

24:12 Draisaitl (McDavid, Barrie)

34:01 McDavid (Draisaitl, Hyman)

39:20 Nurse (Draisaitl)

55:01 McDavid (Hyman)

59:36 McDavid (E. Kane) Góly:

01:52 E. Pettersson

02:40 J. Miller (Boeser, Hughes)

20:39 Kuzmenko (J. Miller, Horvat) Sestavy:

Campbell (S. Skinner) – Ceci, Nurse, Barrie, Kulak, Bouchard, R. Murray – Puljujärvi, McDavid (C), E. Kane – Hyman, Draisaitl (A), Holloway – McLeod, Nugent-Hopkins (A), Ryan – Shore, B. Malone. Sestavy:

Demko (Martin) – Schenn, Hughes, Poolman, Ekman-Larsson (A), Burroughs, Stillman – Boeser, J. Miller (A), Pearson – Höglander, E. Pettersson, Kuzmenko – Garland, Horvat (C), Podkolzin – Lazar, Aman, Joshua. Rozhodčí: Sutherland, Rank – Gawryletz, Shewchyk