Boston přerušil sérii porážek, Zacha k tomu přispěl dvěma góly

Jako první se z českých útočníků v sestavě Bostonu proti domácímu Torontu prosadil z farmy povolaný Jakub Lauko (7:11, 0+1, +/-: 0, 1 střela), jenž v 43. minutě asistoval u trefy na 3:1 od A.J. Greera. Právě daná akce čtvrté formace Bruins byla nakonec v zápase rozdílovou.

Maple Leafs totiž v 49. minutě zásluhou Calle Järnkroka snížili na nejtěsnější rozdíl. Závěr duelu ale ovládl Pavel Zacha (15:28, 2+0, +2, 6 střel). Klid do řad lídra NHL vnesl hned dvěma góly. Poprvé slavil v 50. minutě poté, co se prudkou kličkou zbavil bránícího hráče a z mezikruží zamířil přesně do horního rohu nad lapačku Ilji Samsonova - 4:2 pro Boston.

Finální trefu mu pak připravili krajané David Pastrňák (19:36, 0+1, +1, 2 střely) s Davidem Krejčím (17:45, 0+1, +1, 1 střela). Běžela 53. minutě, kdy u levé tyče neobsazený Zacha zakončoval do odkryté brány přemísťujícího se Samsonova sérii rychlých přihrávek.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) Góly:

14:45 Tuch (Jokiharju) Góly:

02:35 S. Aho II (Teräväinen, A. Svečnikov)

10:05 Noesen (Nečas, Kotkaniemi)

12:47 Burns (Kotkaniemi, Chatfield)

50:30 Stepan (Noesen)

58:19 Martinook (J. Staal) Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Dahlin (A), Samuelsson, Power, Jokiharju, Bryson, Ljubuškin – J. Skinner, Ta. Thompson, Tuch – Peterka, Cozens, Quinn – Mittelstadt, Jost, V. Olofsson – Girgensons (A), Krebs, Okposo (C). Sestavy:

Raanta (Andersen) – Chatfield, Burns, Skjei, Pesce, de Haan, Coghlan – Teräväinen, S. Aho II (A), Jarvis – A. Svečnikov, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Fast – Noesen, Stastny, Stepan. Rozhodčí: Lambert, Rank – Galloway, Cherrey Počet diváků: 14 166