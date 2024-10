Vrána v prvním startu hned skóroval, gól vstřelil i brankář Minnesoty

Při zkoušce na kempu Washingtonu si svými výkony řekl o smlouvu. V prvním zápase sezony, prohra 3:5 s New Jersey, však Jakub Vrána (8:46, 1+0, +1, 1 střela) plnil roli náhradníka.

Šance přišla hned ve druhém startu Capitals v domácím prostředí proti Vegas. Český útočník operoval na křídle čtvrté formace a v 7. minutě proti favoritovi pohotovou ranou z levého kruhu otevíral skóre duelu, který nakonec skončil výhrou domácích 4:2.

„Je to skvělý pocit,“ radoval se český útočník, který hrál zápas NHL poprvé od ledna. Gól dal v soutěži naposledy téměř před rokem. Vyzdvihl i práci Andrewa Mangiapanea, který mu branku připravil. „Skvěle napadal, vyhrál osobní souboj a puk mi naservíroval. Skvěle to i načasoval. Jsem rád, že to prošlo,“ doplnil.

Ve druhé dvacetiminutovce na Vránu, který v sezoně 2016/17 za Washington debutoval v NHL a nyní si po dalších angažmá v Detroitu a St. Louis v klubu odbyl obnovenou premiéru, navázali spoluhráči Tom Wilson, Alexej Protas a Jakob Chychrun. V dresu Golden Knights si jednu přihrávku u využité přesilovky Victora Olofssona připsal Tomáš Hertl (20:08, 0+1, +/-: 0, 1 střela).

Útočník Jakub Lauko (9:20, +/-: 0, 4 střely) se dostal mezi tři hvězdy zápasu poté, co proměněným únikem při hře v oslabení z 28. minuty zařídil rozdílovou trefu Minnesoty u výhry 4:1 z ledu St. Louis.

„Jen jsem myslel na to, že mám za sebou hráče (útočník Blues Jordan Kyrou). Věděl jsem, že je hodně rychlý, tak jsem nic nevymýšlel. Jednal jsem instinktivně,“ popsal Lauko svou gólovou akci.

Přednost v hlasování zámořských novinářů o tři hvězdy utkání dostali jen spoluhráči Filip Gustavsson a Kiril Kaprizov (0+2). Druhý jmenovaný švédský brankář Wild předvedl 27 zákroků a hlavně vstřelenou branku, když při závěrečné snaze Blues bez odvolaného Binningtona trefil Gustavsson zařízení přes celé kluziště.

„Když si vzali oddechový čas zhruba třicet sekund před koncem, tak mi Flower (druhý gólman Minnesoty Marc-Andre Fleury) říkal, že bych to měl zkusit, pokud bude příležitost,“ řekl Gustavsson. „Trenéři obvykle šílí, když to uděláte při jednogólovém vedení. Když se netrefíte, riskujete zakázané uvolnění. Ale vedli jsme 3:1, naskytla se šance, tak jsem to zkusil,“ doplnil.

Gustavsson se tak stal prvním maskovaným mužem v historii Minnesoty a celkově 15. v historii NHL se vstřeleným gólem. Naposledy se takto blýskl Tristan Jarry z Pittsburghu v listopadu 2023.

Gólmani NHL se vstřelenou brankou Billy Smith - New York Islanders - 1979/80 Ron Hextall (2) - Philadelphia Flyers - 1987/88, 1989 play off Chris Osgood - Detroit Red Wings - 1995/96 Martin Brodeur (3) - New Jersey Devils - 1997 play off, 1999/2000, 2012/13 Damian Rhodes - Ottawa Senators - 1998/99 Jose Theodore - Montreal Canadiens - 2000/01 Jevgenij Nabokov - San Jose Sharks - 2001/02 Mika Noronen - Buffalo Sabres - 2003/04 Chris Mason - Nashville Predators - 2005/06 Cam Ward - Carolina Hurricanes - 2011/12 Mike Smith - Phoenix Coyotes - 2013/14 Pekka Rinne - Nashville Predators - 2019/20 Linus Ullmark - Boston Bruins - 2022/23 Tristan Jarry - Pittsburgh Penguins - 2023/24 Filip Gustavsson - Minnesota Wild - 2024/25

New Jersey hrající druhý zápas ve dvou dnech zavítalo na led odpočaté Caroliny, která situaci využila a i díky asistenci Martina Nečase (15:08, 0+1, +1) slavila výhru 4:2.

Za Hurricanes se prosadili Seth Jarvis, Shayne Gostisbehere, Jackson Blake a do prázdné brány Sebastian Aho. V útoku Devils nechyběl Ondřej Palát (11:55, -2).

Poté, co Vítek Vaněček ze San Jose a Dan Vladař z Calgary plnili v úterních zápasech NHL jen role náhradníků, stal se jediným českým gólmanem v akci Petr Mrázek. S Chicagem zavítal právě na led Flames, za které se 31 zákroky proti 32 střelám blýskl Vladařův parťák Dustin Wolf. Byl tak jednou z klíčových postav u výhry kanadského celku po skóre 3:1.

Mrázek si poradil s 23 z 25 pokusy domácích. Překonali jej pouze Matt Coronato a Andrej Kuzmenko. Prvně jmenovaný si v 60. minutě zásahem do prázdné klece gólovou oslavu ještě zopakoval. Další dvoubodový zisk Calgary, které uspělo ve všech z dosavadních čtyř představení, tak na ledě slavili i slovenští forvardi Martin Pospíšil se Samuelem Honzekem. Český dlouhán Adam Klapka se tentokrát do sestavy nevešel.

Dojemný ceremoniál předcházel v Columbusu zápasu s Floridou. Domácí klub vyvěsil ke stropu haly dres Johnnyho Gaudreaua, který v létě tragicky zahynul s bratrem Matthewem při dopravní nehodě. Blue Jackets připravili také video, ve kterém zachytili od prvních krůčků hokejovou kariéru amerického reprezentanta.

„Nechci, aby byl někdo smutný. Chci, aby se všichni inspirovali životem, jaký John vedl. To znamená, milovat na prvním místě svou rodinu. A když se vhodí buly, abyste si každý užíval hokej, který John tolik miloval,“ zaznělo na konci videa od Meredith, manželky Johnnyho Gaudreaua. V emotivním večeru se z výhry 4:3 radovala Florida i díky třem bodům Sama Reinharta (1+2).

Calgary Flames Calgary Flames : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Góly:

16:01 Coronato (Kirkland, Andersson)

33:32 Kuzmenko (Huberdeau, Zary)

59:21 Coronato (Backlund) Góly:

16:12 N. Foligno (S. Jones, Martinez) Sestavy:

Wolf (Vladař) – Weegar (A), Miromanov, Bahl, Andersson, Bean, Pachal – Honzek, Kadri, Kuzmenko – Huberdeau, Pospíšil, Mantha – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Kirkland, Coronato. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – Martinez, S. Jones (A), A. Vlasic, Brodie, Kaiser, Murphy (A) – N. Foligno (C), Bedard, Teräväinen – Hall, Kurashev, Bertuzzi – Michejev, Dickinson, Joey Anderson – Maroon, Athanasiou, Craig Smith. Rozhodčí: Skilliter, Furlatt – Gibbons, Apperson Počet diváků: 16242

St. Louis Blues St. Louis Blues : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly:

50:10 M. Joseph (Z. Bolduc, Broberg) Góly:

03:50 Hartman (Kaprizov, Faber)

27:52 Lauko (Chusnutdinov, Brodin)

40:46 Rossi (Zuccarello, Kaprizov)

59:52 Gustavsson Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Broberg, Kessel, R. Suter – Neighbours, R. Thomas (A), Saad – Kyrou, Bučněvič, Z. Bolduc – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – N. Walker, Faksa, Toropčenko. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, Middleton, Bogosian, Brodin, Chisholm, Merrill, Hunt – Zuccarello (A), Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Hartman, Öhgren – Trenin, Chusnutdinov, M. Foligno (A) – Gaudreau, Lauko. Rozhodčí: L’Ecuyer, Sandlak – Mahon, Cherrey Počet diváků: 18,096

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Góly:

30:55 Jarvis (Svečnikov)

39:24 Gostisbehere (Nečas, Kotkaniemi)

50:16 Blake (Orlov)

58:23 Sebastian Aho (Slavin, Martinook) Góly:

21:16 J. Hughes (Bratt, Kovacevic)

55:16 Hischier (J. Hughes, Bratt) Sestavy:

Kočetkov (Andersen) – Slavin, Burns, Orlov, Chatfield, Gostisbehere, S. Walker – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Roslovic, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, Staal, W. Carrier – Robinson, Drury, Blake. Sestavy:

Markström (Allen) – Dillon, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Casey, Nemec – Meier, J. Hughes, Bratt – Tatar, Hischier, Mercer – Cotter, Haula, Noesen – Palát, Lazar, Bastian.

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:3P (0:2, 2:1, 1:0 - 1:0) Góly:

26:26 Henrique (Janmark, Kulak)

34:01 C. Brown (J. Skinner, Nurse)

56:18 Bouchard (McDavid, Draisaitl)

60:56 Draisaitl (McDavid) Góly:

04:47 Mičkov (Tippett)

09:21 Mičkov (Frost, Konecny)

39:38 Brink (Zamula, Farabee) Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Stecher, Kulak, Emberson – Draisaitl, McDavid, Hyman – Podkolzin, Nugent-Hopkins, Arvidsson – J. Skinner, Henrique, C. Brown – Janmark, D. Ryan, Perry. Sestavy:

Ersson (Fedotov) – York, Sanheim, E. Johnson, Drysdale, Zamula, Ristolainen – Tippett, Frost, Mičkov – Foerster, Luchanko, Konecny – Farabee, Couturier, Brink – Laughton, Poehling, Hathaway. Rozhodčí: Syvret, Rank – Murray, Murchison Počet diváků: 18 347

Nashville Predators Nashville Predators : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:7 (2:3, 1:0, 0:4) Góly:

14:47 McCarron (Pärssinen, A. Carrier)

16:58 Novak (Jankowski, Evangelista)

37:17 Skjei (O'Reilly, F. Forsberg) Góly:

03:37 R. Evans (Larsson)

07:07 Bjorkstrand (Stephenson, Schwartz)

19:27 B. Tanev (Montour, Gourde)

41:19 Schwartz (Bjorkstrand, Stephenson)

42:40 Eberle (McCann, Oleksiak)

51:57 McCann (Beniers, Oleksiak)

57:56 Larsson Sestavy:

Saros (Wedgewood) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, Lauzon, L. Schenn, Skjei – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Stamkos, Cole Smith – Evangelista, Novak, Jankowski – McCarron, Sissons, Pärssinen. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, Borgen, R. Evans – Bjorkstrand, Stephenson, Schwartz (A) – Eberle (C), Wright, McCann – Burakovsky, Beniers, Tolvanen – B. Tanev, Gourde (A), Kartye. Rozhodčí: Blandina, Charron – Murray, Cormier Počet diváků: 17 159

Washington Capitals Washington Capitals : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) Góly:

06:02 Vrána (Mangiapane)

23:06 Wilson (D. Strome, Ovečkin)

25:16 Protas (Ovečkin)

26:13 Chychrun (Dowd, Carlson) Góly:

17:49 Olofsson (Hertl, Stone)

27:17 Eichel (Stone, Barbašev) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Chychrun, McIlrath, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – Wilson (A), Dubois, McMichael – Mangiapane, Lapierre, T. Raddysh – Dowd, Duhaime, Vrána. Sestavy:

Hill (Samsonov) – Pietrangelo (A), Theodore, Hague, Hanifin, Whitecloud, McNabb – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Holtz, Hertl, Dorofejev – Olofsson, N. Roy, Howden – Kolesar, Schwindt, Pearson. Rozhodčí: McIsaac, Chmielewski – Knorr, MacPherson Počet diváků: 16 727

Dallas Stars Dallas Stars : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:2N (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0) s.n.3:1 Góly:

32:03 Duchene (Marchment, Stankoven)

37:12 Hintz (J. Robertson, W. Johnston)

Duchene Góly:

26:24 Toffoli

35:12 Dellandrea (Sturm) Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Harley, Lundkvist, Lindell (A), Ljubuškin, B. Smith – Dadonov, Hintz, J. Robertson – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Bourque, Duchene, Marchment – Blackwell, Steel, Bäck. Sestavy:

Blackwood (Vaněček) – Rutta, Ferraro (A), Ceci, Walman, Benning, Thrun – Toffoli (A), Granlund, Eklund – Zetterlund, W. Smith, Kostin – Kunin, Wennberg, Goodrow – Dellandrea, Sturm, Grundström. Rozhodčí: Ch. Lee, TJ Luxmore – M. Shewchyk, T. Hughes Počet diváků: 18 532

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Góly:

03:55 Kučerov (D. Raddysh, Point)

27:43 Point (Guentzel, McDonagh)

40:39 Cirelli (Hagel, Paul)

58:14 Hagel (Paul) Góly:

44:14 Garland (Boeser, J. Miller) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, D. Raddysh – Kučerov (A), Point, Guentzel – Paul, Cirelli, Hagel – Sheary, C. Geekie, Eyssimont – Chaffee, Glendening, Girgensons. Sestavy:

Šilovs (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), Desharnais, Soucy, Juulsen, Forbort, Myers – Boeser, J. Miller (A), Bains – DeBrusk, E. Pettersson (A), Heinen – Garland, Räty, Höglander – Sherwood, Blueger, P. Suter. Rozhodčí: Rooney, Pochmara – Tobias, Kovachik