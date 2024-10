Lauko a Chytil byli v NHL mezi střelci, Dostál zářil v brance Anaheimu

Už před samotným začátkem zápasu mezi Pittsburghem a Minnesotou byla největší pozornost kolem brankáře hostí Marc-Andre Fleuryho a stejně tomu bylo i po konečném hvizdu. Wild vyhráli 5:3 a 39letý „Flower“ k tomu přispěl 26 zákroky.

V pravděpodobně posledním startu na ledě „svého“ Pittsburghu, v jehož dresu odchytal úvodních 13 z 21 sezon v NHL a slavil s ním třikrát Stanley Cup, byl gólman s druhým nejvyšším počtem vychytaných výher v historii (563 výher, 1. Martin Brodeur má 691 výher) vyhlášen první hvězdou.

Penguins vyšel vstup do zápasu, když se ve 12. a 16. minutě prosadili Valtteri Puustinen s Rickardem Rakellem. Hosty však dostal zpátky do kontaktu v 18. minutě člen čtvrté formace Jakub Lauko (8:42, 1+0, +1, 2 střely), jenž z ostrého úhlu našel mezírku v postoji brankáře Blomqvista. Jen o 55 vteřin později navíc udeřil i Frederick Gaudreau a za stavu 2:2 se začínalo od znova. Stejný hráč pak ve druhém dějství zařídil i obrat Wild, za které se v dalším průběhu prosadili ještě Mats Zuccarello a produktivní Kirill Kaprizov (celkově 1+2).

Washington si na domácím ledě poradil 5:3 s Rangers a dvěma góly se pod to podepsal veterán Alex Ovečkin. Kapitán týmu z hlavního města USA zásahy ze 4. a 6. minuty vylepšil svou celkovou bilanci na 857 kariérních gólů, na vyrovnání historického lídra Waynea Gretzkého (894 gólů) tak aktuálně ztrácí 37 tref.

Češi v NHL 1. M. Nečas (CAR) 8z. - 11b. (4+7) 2. T. Hertl (VEG) 10z. - 10b. (4+6) 3. D. Pastrňák (BOS) 10z. - 8b. (6+2) 4. F. Chytil (NYR) 9z. - 7b. (4+3) 5. P. Zacha (BOS) 10z. - 3b. (1+2)

V dresu hostujícího New Yorku se v 25. minutě připomněl svou čtvrtou brankou sezony Filip Chytil (15:55, 1+0, +2, 4 střely), jenž byl nakonec zvolen třetí hvězdou zápasu. Centr třetí formace Blueshirts přesně tečoval pobídku od obránce Victora Manciniho, dostal tak své barvy do kontaktu.

Stav 4:3 následně vydržel až do samého závěru řádné hrací doby, změnu přinesl až Nic Dowd gólem do prázdné brány. Výhru v dresu Capitals slavil i Jakub Vrána (10:49, +/-: 0, 2 střely).

Podobně jako Chytil svým výkonem v úterý zaujal zámořské novináře také gólman Lukáš Dostál. Český reprezentant zastavil vysoký počet 40 z 41 střel domácích Islanders a byl hlavní postavou u výhry Anaheimu 3:1. Ducks těžili z přesilových her, které postupně využili Leo Carlsson a Troy Terry.

Nulu na kontě Dostála, pro kterého to byla čtvrtá vychytaná výhra z dosavadních sedmi startů, vymazal až v 46. minutě Mathew Barzal. Poslední slovo si však vzal střelou do prázdné klece New Yorku Frank Vatrano. Společně s Dostálem se radoval i obránce Radko Gudas (18:45, +1, 2 střely).

Po černém zápisu do historie NHL, kdy jako první rozjeli dvě navazující sezony sériemi devíti proher, hokejisté San Jose zabrali. Nulu na svém kontě smazali pondělní výhrou 5:4 po prodloužení v Utahu a navíc na ní navázali i o den později, kdy si před svými fanoušky připsali výsledek 4:2 nad Los Angeles.

Bránu Sharks úspěšně hájil Vítek Vaněček, jenž kryl 26 z 28 střel a byl zvolen třetí hvězdou večera. Ve svém pátém startu v sezoně již potřetí čelil českému oponentovi. Po neúspěších v konfrontaci s Lukášem Dostálem z Anaheimu (0:2) a Petrem Mrázkem z Chicaga (2:4) se tentokrát radoval nad Davidem Rittichem. Ten zastavil 17 z 20 pokusů Sharks, za které byl vidět hlavně obránce Jake Walman. Na den starou bilanci 0+3 proti Utahu navázal pro změnu gólem a dvěma přihrávkami. V defenzivě vítězů nechyběl i Jan Rutta (20:10, -1, 1 střela).

David Pastrňák (22:09, -1, 3 střely) s Pavlem Zachou (18:46, -1) z Bostonu nedokázali najít recept na švédského brankáře Samuela Erssona, jenž vychytal Philadelphii hubenou výhru 2:0. Čekání na úvodní branku ukončil v 26. minutě Tyson Foerster a do prázdné klece výsledek v 60. minutě navyšoval Joel Farabee.

Naopak gólové hody byly k vidění v podání Ottawy a Seattlu. Oba celky nadělovaly osmigólové příděly. Prvně jmenovaní Senators potěšili fanoušky triumfem 8:1 nad St. Louis poté, co se dvakrát trefili útočníci Brady Tkachuk, Tim Stützle a Adam Gaudette. Tým Kraken pak potupil před domácím publikem Montreal 8:2, když hattrickem a jednou asistencí navrch zazářil obránce Brandon Montour.

Výsledky

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) Góly:

11:36 Puustinen (Grzelcyk, Crosby)

15:31 Rakell (Letang, Crosby)

43:36 Rakell (M. Pettersson, Crosby) Góly:

17:03 Lauko (Chusnutdinov)

17:58 Gaudreau

21:38 Gaudreau (Kaprizov, Faber)

39:24 Zuccarello (Kaprizov, Rossi)

59:41 Kaprizov (Gaudreau, Middleton) Sestavy:

Blomqvist (Nedeljkovic) – Letang (A), M. Pettersson, E. Karlsson, Grzelcyk, St. Ivany, Graves – Rakell, Crosby (C), Malkin (A) – Acciari, Eller, D. O'Connor – Puljujärvi, Hayes, Beauvillier – Puustinen, Glass, Bunting. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Spurgeon (C), Brodin, Faber, Middleton, Bogosian, Merrill – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Trenin, Gaudreau, M. Foligno (A) – Öhgren, Chusnutdinov, Lauko. Rozhodčí: Rehman, South – Fournier, Berg Počet diváků: 18 195

San Jose Sharks San Jose Sharks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) Góly:

22:20 Walman (Sturm, Wennberg)

46:25 Zetterlund (Wennberg, Walman)

51:02 Toffoli (Walman)

59:12 Eklund (Kunin, Ferraro) Góly:

23:18 A. Thomas (Clarke, Moore)

48:52 Laferriere (Foegele) Sestavy:

Vaněček (Blackwood) – Walman, Ceci, Ferraro, Rutta, J. Thompson, Benning – Eklund, Granlund, Toffoli – Guščin, Wennberg, Zetterlund – Goodrow, W. Smith, Kunin – Sturm, Grundström, Cardwell. Sestavy:

Rittich (Kuemper) – M. Anderson, Gavrikov, Edmundson, Clarke, C. Jones, Spence – Byfield, Kopitar, Kempe – Moore, Danault, A. Thomas – Foegele, Turcotte, Laferriere – Andre Lee, Lewis, Jeannot. Rozhodčí: Dwyer, O'Rourke – Gawryletz, Hughes Počet diváků: 10 818

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:8 (1:4, 0:2, 1:2) Góly:

16:11 Caufield (Mailloux, Suzuki)

55:28 Josh Anderson (Matheson, Struble) Góly:

00:25 Oleksiak (Burakovsky, Stephenson)

03:49 R. Evans (Eberle, McCann)

07:27 Schwartz (Stephenson, Montour)

10:33 Bjorkstrand (Schwartz)

21:32 Montour (Bjorkstrand, Stephenson)

28:44 Montour (Oleksiak, Schwartz)

54:12 Montour (McCann, Stephenson)

55:14 Tolvanen (Mahura, Beniers) Sestavy:

Montembeault (22. Primeau) – Matheson (A), Mailloux, Hutson, Savard, Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Dach – Slafkovský, Newhook, Armia – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Heineman, Dvorak, O. Kapanen. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – R. Evans, Larsson, Oleksiak, Montour, Mahura, Borgen – McCann, Beniers, Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Burakovsky – Schwartz (A), Wright, Bjorkstrand – Kartye, Gourde (A), B. Tanev. Rozhodčí: Sandlak, Nicholson – Nansen, Deschamps Počet diváků: 21 105

Ottawa Senators Ottawa Senators : St. Louis Blues St. Louis Blues 8:1 (3:0, 3:0, 2:1) Góly:

01:04 Norris (Giroux, Batherson)

04:44 Gregor (Amadio, Ostapchuk)

15:04 Stützle

28:55 B. Tkachuk (Batherson, Stützle)

31:08 B. Tkachuk (Sanderson, Stützle)

31:50 Gaudette (Cousins)

47:31 Stützle (Chabot, Giroux)

55:27 Gaudette Góly:

49:04 Holloway (Texier, Broberg) Sestavy:

Ullmark (A. Forsberg) – Sanderson, Hamonic, Chabot (A), Jensen, Kleven, Bernard-Docker – B. Tkachuk (C), Stützle, Greig – Giroux (A), Norris, Batherson – Gregor, Ostapchuk, Amadio – Cousins, Gaudette, MacEwen. Sestavy:

Hofer (32. Binnington) – R. Suter, Parayko (A), Broberg, Faulk (A), P. Joseph, Kessel – Texier, Bučněvič, Kyrou – Saad, B. Schenn (C), Neighbours – Z. Bolduc, Holloway, K. Kapanen – Toropčenko, Faksa, Sundqvist. Rozhodčí: Hebert, Furlatt – Cherrey, Brisebois Počet diváků: 15784

Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) Góly:

03:23 Ovečkin (D. Strome, Protas)

05:10 Ovečkin (Protas, D. Strome)

08:58 McMichael (T. Raddysh, Sandin)

24:30 Protas (Sandin, T. van Riemsdyk)

59:24 Dowd (Carlson) Góly:

04:21 Cuylle (Kakko)

20:30 Kreider (Zibanejad, Trocheck)

24:44 Chytil (Mancini, Schneider) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, McIlrath, Fehérváry – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – Wilson (A), Dubois, McMichael – Mangiapane, Lapierre, Vrána – T. Raddysh, Dowd, Duhaime. Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox (A), K. Miller, Trouba (C), R. Lindgren, Mancini, Schneider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad, Kreider – Kakko, Chytil, Cuylle – Rempe, Carrick, Edström. Rozhodčí: Rooney, MacDougall – Tobias, Kovachik Počet diváků: 17 390

New York Islanders New York Islanders : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Góly:

45:31 Barzal (Horvat, Dobson) Góly:

14:05 Leo Carlsson (Vatrano, McTavish)

34:06 Terry (McTavish, Zellweger)

58:59 Vatrano (Killorn) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Pulock, Pelech, Dobson, Reilly, Mayfield, Cholowski – Barzal, Horvat (A), Holmström – Palmieri, Nelson (A), Cyplakov – Cizikas, Pageau, Anders Lee (C) – Fasching, MacLean, Engvall. Sestavy:

Dostál (Reimer) – Zellweger, Fowler (A), Dumoulin, Mintjukov, Gudas (C), LaCombe – Fabbri, Leo Carlsson, Terry – R. Strome, McTavish, Vatrano – Killorn (A), Zegras, C. Gauthier – McGinn, Lundeström, R. Johnston. Rozhodčí: L ́Ecuyer, Hiff – Suchánek, Kelly Počet diváků: 14 234