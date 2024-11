Nečas se prosadil poosmé v řadě, Pastrňák se Zachou bodovali za Boston

Osmá výhra v řadě vylepšila bilanci hokejistů Caroliny na průběžných 20 bodů, díky čemuž si udrželi vedení v Metropolitní divizi před New Jersey (rovněž 20 bodů ovšem čtyři odehrané duely navíc). V celé NHL jsou lepší jen dva celky. Suverénní Winnipeg s 26 body a obhájci Stanley Cupu z Floridy s 21 body.

Obrovskou zásluhu na úspěších týmu Hurricanes nese český reprezentant Martin Nečas (13:47, 0+1, +1, 1 střela), jenž během dané vítězné série posbíral neuvěřitelných 18 bodů a celkově od začátku sezony s 21 zápisy (7+14) okupuje 7. pozici ligové produktivity.

U zatím poslední výhry 5:1 nad Pittsburghem 25letý útočník zapsal jednu asistenci u finální páté trefy domácích od Erica Robinsona. Hlavní hvězdou duelu byl s bilancí 2+1 forvard Jack Roslovic, tři přihrávky bral bek Jalen Chatfield.

Po dvou zápasech bez bodového zisku, v nichž navíc proti Seattlu na základě trenérského rozhodnutí proseděl na střídačce třetí třetinu, se útočník Bostonu David Pastrňák (23:32, 0+2, +2, 4 střely) opět předvedl v lepším světle. Domácí výhru 4:3 po prodloužení nad Calgary podpořil dvěma přihrávkami a prosadil se i jeho parťák Pavel Zacha (20:46, 1+1, +2, 3 střely).

Češi v NHL 1. M. Nečas (CAR) 12z. - 21b. (7+14) 2. D. Pastrňák (BOS) 15z. - 13b. (6+7) 3. T. Hertl (VEG) 13z. - 12b. (4+8) 4. F. Chytil (NYR) 12z. - 8b. (4+4) 5. I. Ivan (COL) 14z. - 5b. (3+2)

Poprvé se čeští útočníci Bostonu radovali už ve 3. minutě, kdy po jejich přihrávkách slavil otevírací branku obránce Hampus Lindholm. Fanoušci v TD Garden ovšem nestihli dojásat a bylo vyrovnáno, v čase 2:23 po trefě Tysona Barrieho. Podruhé se Bruins ujali vedení v 29. minutě, Pastrňák přihrával od pravého mantinelu a Zacha mířil přesně z mezikruží. Ještě ve stejné minutě navíc za domácí uspěl i Cole Koepke.

Calgary, které do brány tentokrát na místo Dana Vladaře nasadilo Dustina Wolfa, si ovšem ve třetí třetině góly Šarangoviče a Kadriho vynutilo za stavu 3:3 prodloužení. Zbytečným faulem k tomu přispěl i veterán Brad Marchand, v prodloužení si ale vše vynahradil. Byl to totiž právě on, kdo v 65. minutě dorážkou své vlastní střely utkání rozhodl.

New Jersey naplnilo roli favorita po výsledku 5:3 nad Montrealem, který tak padl už popáté za sebou. Stejně jako v zápase Bostonu (Zacha a Pastrňák byli 2. a 3. hvězda) se do výčtu tří nejlepších hráčů zápasu dostal Čech. Svým výkonem zámořské novináře v dresu Devils zaujal bojovník Ondřej Palát (15:55, 1+0, +1, 4 střely).

Rodák z Frýdku-Místku ve 13. minutě rychlým zakončením z levého kruhu překvapil brankáře Monteambeaulta a zvyšoval tak vedení domácích na 2:0. Produktivní Jesper Bratt (2+1) a Jack Hughes (1+2) se následně postarali o další navýšení skóre ve prospěch New Jersey.

Třetí start v dresu obhájců Stanley Cupu z Floridy a druhý bod. Centr Tomáš Nosek (11:59, 1+0, +/-: 0, 2 střely) si užívá začátek nového angažmá. Poté, co vynechal úvod sezony vinou zranění z přípravy, se poprvé za Panthers představil v nedávné Global Series ve finském Tampere.

Během dvou výher nad Dallasem zapsal jednu asistenci a po návratu do USA se hned dočkal i prvního gólu. Stalo se tak ve vítězném duelu 6:2 nad Nashvillem. Běžela 52. minuta, když jej v přesilové hře před odkrytou bránou chytře uvolnil bek Nate Schmidt. Tři přihrávky si v zápase přispal kapitán Floridy Aleksander Barkov, bilanci 2+1 zapsal střelec Carter Verhaeghe.

Po rekordním zápasu proti Columbusu, kdy 49 zákroky a asistencí podpořil výhru 2:1 po prodloužení, dostal Vítek Vaněček prostor v bráně San Jose podruhé za sebou.

V domácí partii proti favorizované Minnesotě se již ale neradoval. Wild i díky dvěma trefám Matta Boldyho a třem asistencím Kirilla Kaprizova uspěli 5:2. Obě branky Sharks vstřelila jednička posledního draftu Macklin Celebrini. Vaněček tentokrát odcházel do kabin s bilancí 26 zákroků proti 30 střelám soupeře.

Výsledky

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Góly:

01:06 Vilardi (Scheifele) Góly:

Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Iafallo, Kupari, M. Barron. Sestavy:

Georgijev (Annunen) – Makar (A), Girard, Manson, Toews, Malinski, de Haan – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – L. O'Connor, Mittelstadt, Kiviranta – Kovalenko, Kelly, Ivan – Tynan, Wagner, Priščepov. Rozhodčí: L'Ecuyer, Furlatt – Murchison, Mahon Počet diváků: 12 918

San Jose Sharks San Jose Sharks : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Góly:

24:36 Celebrini (Granlund, Thrun)

56:08 Celebrini (Granlund, Thrun) Góly:

02:22 Bogosian (Chisholm, M. Foligno)

28:01 Zuccarello (Kaprizov, Rossi)

33:26 Boldy (Faber, Kaprizov)

46:03 Brodin (Gaudreau, Kaprizov)

58:25 Boldy Sestavy:

Vaněček (Blackwood) – Ferraro (A), Ceci, J. Thompson, Rutta, Thrun, Liljegren – Granlund, Celebrini, Toffoli – Eklund, Wennberg, Zetterlund – Goodrow (A), W. Smith, Kunin – Grundström, Sturm, Dellandrea. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Brodin, Spurgeon (C), Middleton, Faber, Chisholm, Bogosian – Kaprizov (A), Rossi, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), Gaudreau, Hartman – Trenin, Chusnutdinov, Lauko. Rozhodčí: Sandlak, Nicholson – Deschamps, Toomey Počet diváků: 10526

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Góly:

00:52 Martinook (Staal, Chatfield)

08:47 Roslovic (Sebastian Aho, Orlov)

29:27 Roslovic (Svečnikov, Chatfield)

33:52 Slavin (Sebastian Aho, Roslovic)

42:07 Robinson (Nečas, Chatfield) Góly:

45:08 Lizotte Sestavy:

Kočetkov (S. Martin) – Slavin, Burns, Orlov, Chatfield, Gostisbehere, S. Walker – Svečnikov, Sebastian Aho, Roslovic – Robinson, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, Staal, Jarvis – W. Carrier, Drury, Blake. Sestavy:

Nedeljkovic (Blomqvist) – Letang, Grzelcyk, M. Pettersson, E. Karlsson, Graves, St. Ivany – Malkin, Crosby, Rakell – D. O'Connor, Eller, Glass – Bunting, Acciari, Puljujärvi – Beauvillier, Lizotte, Puustinen.

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Góly:

01:43 Byfield (Foegele, Laferriere)

53:57 Gavrikov (Moore, Danault) Góly:

14:20 Garland

25:51 DeBrusk (Q. Hughes, Hronek)

42:44 Q. Hughes

58:46 J. Miller Sestavy:

Kuemper (Rittich) – M. Anderson, Spence, Edmundson, Clarke, Gavrikov, Burroughs – Fiala, Kopitar (C), Kempe (A) – A. Thomas, Danault (A), Moore – Foegele, Byfield, Laferriere – Andre Lee, Lewis, Jeannot. Sestavy:

Lankinen (Šilovs) – Q. Hughes (C), Hronek, Soucy, T. Myers, Brännström, Desharnais – DeBrusk, J. Miller (A), Boeser – P. Suter, E. Pettersson (A), Garland – Heinen, Blueger, Sherwood – Höglander, Räty, Sprong. Rozhodčí: Hebert, Kea – Alphonso, Gawryletz Počet diváků: 17855

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:2N (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

19:15 Kučerov (Hagel, Lilleberg) Góly:

55:44 Tippett (Konecny)

Konecny Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov, Cirelli, Guentzel – Chaffee, Paul, Hagel – Goncalves, C. Geekie, Girgensons (A) – Atkinson, Glendening, Eyssimont. Sestavy:

Fedotov (Konin) – Drysdale, Sanheim, Ristolainen, Seeler, Zamula, Andrae – Konecny (A), Couturier (C), Tippett – Brink, Laughton (A), Farabee – Foerster, Frost, Hathaway – Cates, Deslauriers, Richard. Rozhodčí: Lambert, McIsaac – Kelly, Murray

St. Louis Blues St. Louis Blues : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Góly:

18:41 Parayko (Bučněvič, Neighbours)

53:29 Kyrou (Bučněvič) Góly:

00:18 Kesselring (Keller, Schmaltz)

38:09 Maccelli (Guenther, L. Cooley)

56:39 Guenther

59:56 McBain (Sergačjov, Hayton) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Parayko (A), R. Suter, Faulk (A), P. Joseph, Kessel, Perunovich – Neighbours, Bučněvič, Holloway – Kyrou, B. Schenn (C), Saad – N. Walker, Faksa, Toropčenko – Z. Bolduc, Sundqvist, Texier. Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Kesselring, Sergačjov, Lamoureux, Cole, Välimäki, Määttä – Guenther, L. Cooley, Keller (C) – Schmaltz, Hayton, Maccelli – Crouse (A), Bjugstad, Kerfoot (A) – Carcone, Stenlund, McBain. Rozhodčí: Beach, Dwyer – Fournier, Gibbons Počet diváků: 17 528

New York Rangers New York Rangers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) Góly:

44:21 Cuylle (Z. Jones, Panarin) Góly:

00:26 Dahlin (Byram, McLeod)

22:45 Cozens (Benson, Quinn)

31:39 T. Thompson (Peterka, Clifton)

32:09 Greenway (Zucker)

33:51 Lafferty (Malenstyn, Krebs)

51:55 Benson (Quinn, Tuch) Sestavy:

Šesťorkin (34. Quick) – Fox, R. Lindgren, Trouba, K. Miller, Schneider, Z. Jones – Lafrenière, Zibanejad, Panarin – R. Smith, Trocheck, Cuylle – Kakko, Chytil, Kreider – Vesey, Carrick, Edström. Sestavy:

Luukkonen (Levi) – Byram, Dahlin, Bryson, Power, Clifton, Gilbert – Tuch, T. Thompson, Peterka – Quinn, Cozens, Benson – Zucker, McLeod, Greenway – Lafferty, Krebs, Malenstyn. Rozhodčí: W. McCauley, R. Brace – T. Hughes, C. Apperson Počet diváků: 18 006

Dallas Stars Dallas Stars : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Góly:

11:06 Steel (Stankoven, Lindell)

30:14 Seguin (Lundkvist, Steel)

59:12 Stankoven (Benn, W. Johnston) Góly:

48:58 Bertuzzi (Bedard, Donato) Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Dumba, Harley, Ljubuškin, Lindell (A), Lundkvist – J. Robertson, Hintz, Dadonov – Benn (C), W. Johnston, Stankoven – Steel, Duchene, Seguin (A) – Bäck, Bourque, Blackwell. Sestavy:

Söderblom (Mrázek) – Kaiser, S. Jones (A), A. Vlasic, Murphy (A), Allan, Brodie – Hall, Bedard, Reichel – Teräväinen, Kurashev, Bertuzzi – N. Foligno (C), Dickinson, Joey Anderson – Michejev, Donato, Craig Smith. Rozhodčí: Syvret, Rehman – MacPherson, O ́Quinn Počet diváků: 18 532

Boston Bruins Boston Bruins : Calgary Flames Calgary Flames 4:3P (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0) Góly:

02:04 H. Lindholm (Pastrňák, Zacha)

28:25 Zacha (Pastrňák)

28:56 Koepke (Coyle)

64:40 Marchand (E. Lindholm) Góly:

02:23 Barrie (Lomberg, Kirkland)

40:58 Šarangovič (Weegar, Coronato)

49:55 Kadri (Bahl) Sestavy:

Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Carlo, H. Lindholm, Wotherspoon, Lohrei – Pastrňák (A), Zacha, T. Johnson – Brazeau, E. Lindholm, Marchand (C) – Poitras, Coyle, Koepke – Frederic, Kastelic, Beecher. Sestavy:

Wolf (Vladař) – Andersson (A), Bahl, Miromanov, Weegar, Pachal, Barrie – Kuzmenko, Kadri, Zary – Coronato, Backlund (C), Coleman (A) – Pospíšil, Šarangovič, Huberdeau – Kirkland, Rooney, Lomberg. Rozhodčí: Blandina, Rank – Kovachik, Flemington Počet diváků: 17 850

Florida Panthers Florida Panthers : Nashville Predators Nashville Predators 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) Góly:

03:33 Reinhart (Barkov, Mikkola)

05:14 M. Tkachuk (Verhaeghe, Balinskis)

21:56 Rodrigues (Bennett, Lundell)

31:18 Verhaeghe (Balinskis, Barkov)

39:33 Verhaeghe (Barkov, M. Tkachuk)

51:23 Nosek (Schmidt, Samoskevich) Góly:

33:52 Stamkos (Josi, F. Forsberg)

51:51 Pärssinen (Del Gaizo, Evangelista) Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, Balinskis, Schmidt – Reinhart, Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Nosek, Greer. Sestavy:

Wedgewood (Saros) – Josi (C), Skjei, A. Carrier, Lauzon, L. Schenn, Del Gaizo – Stamkos, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Nyquist, Jankowski, Marchessault – Evangelista, Pärssinen, Tomasino – L'Heureux, McCarron, Cole Smith. Rozhodčí: Brenk, Halkidis – Cherrey, Berg Počet diváků: 18 264

New Jersey Devils New Jersey Devils : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) Góly:

01:33 Bratt (Hischier, Hamilton)

12:38 Palát (J. Hughes)

30:20 Siegenthaler (Haula, Cotter)

46:23 J. Hughes (Bratt)

59:35 Bratt Góly:

25:00 Newhook (J. Evans, Struble)

39:02 Gallagher (Josh Anderson, Dvorak)

48:13 Newhook (Guhle) Sestavy:

Markström (Allen) – Dillon, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Pesce – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Cotter, Haula, Noesen – MacDermid, Dowling, Tatar. Sestavy:

Montembeault (Primeau) – Matheson (A), Guhle, Hutson, Savard, Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Dach – Newhook, J. Evans, Slafkovský – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Heineman, Condotta, Armia. Rozhodčí: Charron, Markovic – Barton, Grillo Počet diváků: 16 514