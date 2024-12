Nečas se dvěma body opět osamostatnil na čele produktivity NHL

Produktivní Martin Nečas (19:48, 1+1, +1, 2 střely) byl za svůj výkon ve vítězné partii Caroliny 5:3 proti Coloradu zvolen druhou hvězdou zápasu. Přednost v hlasování zámořských novinářů dostal jen jeho čtyřbodový spoluhráč Andrej Svečnikov (1+3).

Češi v NHL 1. M. Nečas (CAR) 26z. - 41b. (14+27) 2. D. Pastrňák (BOS) 28z. - 26b. (9+17) 3. T. Hertl (VEG) 27z. - 20b. (8+12) 4. P. Zacha (BOS) 28z. - 12b. (6+6) 5. F. Chytil (NYR) 17z. - 9b. (4+5)

Český reprezentant se poprvé prosadil v první třetině, když asistoval u vyrovnání na 1:1 od Erica Robinsona. Podruhé se zapsal do statistik v 58. minutě při využité přesilovce na průběžných 4:2. Své 14. trefy sezony docílil střelou z vrcholu levého kruhu poté, co dokonale využil clony před brankářem Scottem Wedgewoodem. Hosté dokázali záhy na to snížit a tak právě trefa Nečase byla nakonec tou rozdílovou.

Mezi střelci je 25letý forvard s 14 góly seřazen s dalšími třemi borci (Kyle Connor z Winnipegu, Tage Thompson z Buffala a Connor McMichael z Washingtonu) za elitní desítkou kanonýrů soutěže. V bodech pak lídrovi ofenzivy Hurricanes patří první pozice s 41 zápisy (14+27). Druhý Nathan MacKinnon z Colorada si z přímé konfrontace odnesl jednu přihrávku a má 40 bodů (9+31), třetí příčka patří Kirillu Kaprizovovi z Minnesoty s 39 zápisy (16+23).

Carolina, jenž v posledních dnech čelila brankářské krizi při absencích Frederika Andersena a již uschopněného Pjotra Kočetkova, tak dala zapomenout na předchozí černou sérii tří porážek. V dresu Colorada nechyběl český nováček Ivan Ivan (9:08, +1).

V jednoznačnou záležitost se proměnil souboj Tampy Bay se San Jose. Domácí se nastartovali pěti góly v zahajovací třetině, po níž vyhnali na střídačku českého gólmana Vítka Vaněčka (7 zákroků proti 12 střelám), a nakonec urvali drtivou výhru 8:1.

To vše i bez zraněného lídra ofenzivy Nikity Kučerova. Statistiky si výrazně vylepšoval hlavně Brayden Point (0+4). Dva zápisy si odneslo celkově šest domácích hokejistů na čele s Brandonem Hagelem (2+0). U čestné branky Sharks z hole Alexe Wennberga si asistenci připsal český obránce Jan Rutta (12:01, 0+1, -2).

Výsledky

New York Islanders New York Islanders : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Góly:

51:57 Dobson (Holmström, Romanov)

55:37 Cizikas (Pulock, Horvat) Góly:

02:48 Kartye (Dunn, Larsson)

16:58 Bjorkstrand (Dunn, Stephenson)

23:55 Dunn (Larsson, Beniers)

33:05 Wright (Montour)

57:20 Schwartz (B. Tanev) Sestavy:

Sorokin (41. Högberg) – Romanov, Dobson, George, Pulock, Mayfield, G. Hutton – Anders Lee, Horvat, Holmström – Engvall, Nelson, Palmieri – Cyplakov, Pageau, Wahlstrom – Cizikas, MacLean, Fasching. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Oleksiak, Montour, Dunn, Larsson, Mahura, Borgen – McCann, Stephenson, B. Tanev – Schwartz, Beniers, Gourde – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Stephens, Winterton. Rozhodčí: L'Ecuyer, Kea – Tobias, O'Quinn Počet diváků: 14877

Calgary Flames Calgary Flames : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:4P (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1) Góly:

15:04 Pelletier (Lomberg, Miromanov)

25:23 Coronato (Zary, Weegar)

47:06 Weegar (Huberdeau) Góly:

12:48 Z. Bolduc (B. Schenn, Broberg)

14:49 R. Thomas (Neighbours, R. Suter)

45:59 Bučněvič (R. Thomas, Broberg)

62:25 Parayko (R. Thomas, Holloway) Sestavy:

Vladař (Wolf) – Bahl, Andersson, Weegar, Miromanov, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri, Pospíšil – Šarangovič, Backlund, Coronato – Coleman, Zary, Duehr – Lomberg, Rooney, Pelletier. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, R. Suter, Kessel, P. Joseph, Perunovich – Neighbours, R. Thomas, Bučněvič – Holloway, B. Schenn, Kyrou – Saad, Sundqvist, Z. Bolduc – Toropčenko, Faksa, N. Walker. Rozhodčí: Skilliter, Brace – Gawryletz, Mahon Počet diváků: 17 060

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 6:3 (1:1, 4:1, 1:1) Góly:

09:46 Hyman (McDavid, Bouchard)

22:22 Draisaitl (McDavid, Bouchard)

24:02 Ekholm (J. Skinner, Henrique)

26:53 Hyman (Nugent-Hopkins, McDavid)

38:30 J. Skinner (Henrique, Janmark)

53:37 Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins) Góly:

02:31 Labanc (Pyyhtiä, Werenski)

30:02 Severson (Sillinger, Fantilli)

46:10 Sillinger (Harris, Christiansen) Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Stecher, Nurse, Emberson, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – J. Skinner, Henrique, Janmark – C. Brown, D. Ryan, Perry. Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – Fabbro, Werenski (A), Severson, Provorov, Harris, Christiansen – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – Sillinger, Fantilli, K. Johnson – Olivier, Danforth, Aston-Reese – Labanc, Kuraly (A), Pyyhtiä. Rozhodčí: O'Rourke, Nicholson – Hughes, Toomey Počet diváků: 18 347

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Góly:

16:05 Robinson (Burns, Nečas)

24:09 Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov)

26:41 Roslovic (Svečnikov, S. Walker)

57:49 Nečas (Svečnikov, Gostisbehere)

59:45 Svečnikov (Drury, Sebastian Aho) Góly:

09:13 Lehkonen (Makar)

54:41 Ničuškin (Kelly, Toews)

58:13 Ničuškin (MacKinnon, Makar) Sestavy:

Kočetkov (Tokarski) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Roslovic, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Nečas, Drury, Robinson – Jarvis, Martinook, Staal (C) – Blake, Kotkaniemi, W. Carrier. Sestavy:

Wedgewood (Georgijev) – Makar (A), Toews, Malinski, Girard, Ludvig, de Haan – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Mittelstadt, Kovalenko – L. O'Connor, Ivan, Kiviranta – Wagner, Kelly, Priščepov. Rozhodčí: McCauley, Samuels-Thomas – Cherrey, Fournier Počet diváků: 18 700

Ottawa Senators Ottawa Senators : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Góly:

12:14 Norris (B. Tkachuk, Batherson)

59:18 Norris (Batherson, Jensen) Góly:

46:15 DeBrincat (Compher, Tarasenko) Sestavy:

Ullmark (A. Forsberg) – Hamonic, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Bernard-Docker, Kleven – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – Greig, Stützle, Giroux (A) – Amadio, Pinto, Cousins – Gaudette, Ostapchuk, Gregor. Sestavy:

Husso (Cossa) – Seider, Edvinsson, Petry, Chiarot (A), Holl, A. Johansson – Raymond, Larkin (C), Rasmussen – Kane, Compher, DeBrincat – Tarasenko, Kasper, Berggren – Fischer, Copp, Motte. Rozhodčí: Kozari, Halkidis – Shewchyk, Kelly Počet diváků: 16 739

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : San Jose Sharks San Jose Sharks 8:1 (5:0, 2:0, 1:1) Góly:

01:24 Atkinson (C. Geekie)

07:29 C. Geekie (Atkinson, Hedman)

08:32 Hagel (Guentzel, McDonagh)

08:55 Hagel (Černák)

17:45 Guentzel (Hedman, Point)

24:16 Cirelli (McDonagh, Point)

38:32 Perbix (Point, Lilleberg)

46:01 Paul (Point, Moser) Góly:

40:14 Wennberg (Zetterlund, Rutta) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D. Raddysh, Lilleberg, Perbix – Paul, Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, C. Geekie, Atkinson – Eyssimont, Glendening, Girgensons – Point, Guentzel. Sestavy:

Vaněček (21. Blackwood) – Ceci, Walman, Liljegren, Ferraro (A), Rutta, J. Thompson – Zetterlund, Celebrini, Eklund – Toffoli, Wennberg, Kunin (A) – W. Smith, Granlund (A), Kostin – Dellandrea, Sturm, Grundström. Rozhodčí: Pochmara, Beach – Brisebois, Daisy Počet diváků: 19 092

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Nashville Predators Nashville Predators 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Góly:

07:50 J. Evans

41:14 Laine (Hutson, Suzuki)

59:15 Armia (J. Evans) Góly:

Sestavy:

Montembeault (Primeau) – Matheson (A), Hutson, Struble, Xhekaj, Savard, J. Barron – Caufield, Suzuki (C), Newhook – Slafkovský, Dach, Laine – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Heineman, J. Evans, Armia. Sestavy:

Annunen (Saros) – Josi (C), A. Carrier, Skjei, Blankenburg, Wilsby, L. Schenn – F. Forsberg (A), Nyquist, Stamkos (A) – Marchessault, Jankowski, Svečkov – Evangelista, L'Heureux, Sissons – Cole Smith, Pärssinen, McCarron. Rozhodčí: Chmielewski, Dunning – Jackson, Gawryletz Počet diváků: 21 105

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Florida Panthers Florida Panthers 5:7 (0:2, 4:2, 1:3) Góly:

27:13 Foerster (Farabee, Mičkov)

29:31 Seeler

37:41 Tippett (Mičkov)

38:04 Tippett (Mičkov)

45:39 Hathaway (Laughton, Ristolainen) Góly:

02:36 Rodrigues (Lundell, Luostarinen)

06:57 Mikkola (M. Tkachuk, J. Boqvist)

23:00 Barkov (Reinhart, M. Tkachuk)

33:35 Verhaeghe (M. Tkachuk, Barkov)

54:43 Forsling (Bennett, Rodrigues)

58:01 Reinhart (Verhaeghe, Ekblad)

59:49 M. Tkachuk (Reinhart, Kulikov) Sestavy:

Fedotov (21. Kolosov) – Sanheim, York, Ristolainen, Andrae, Seeler, Zamula – Konecny (A), Couturier (C), Farabee – Mičkov, Frost, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Hathaway, Poehling, Laughton (A). Sestavy:

Knight (Driedger) – Ekblad (A), Forsling, Schmidt, Mikkola, A. Boqvist, Kulikov – Reinhart, Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Lundell, Luostarinen – Gadjovich, Nosek, Greer. Rozhodčí: Rank, Sandlak – Suchánek, MacPherson Počet diváků: 18 206