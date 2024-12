Vrána trefil Washingtonu další výhru, Dostál uspěl v bráně Anaheimu

Po dlouhých deseti zápasech mezi nehrajícími náhradníky (od 23. listopadu do 14. prosince) se Jakub Vrána nedávno vrátil do sestavy Washingtonu. Pomohly mu zdravotní potíže spoluhráče Larse Ellera. Ve čtyřech startech dostal minimální prostor, přesto byl hodně znát a poslední tři zápasy se vždy dokázal bodově prosadit.

Češi v NHL 1. M. Nečas (CAR) 33z. - 44b. (14+30) 2. D. Pastrňák (BOS) 35z. - 35b. (12+23) 3. T. Hertl (VEG) 33z. - 22b. (9+13) 4. P. Zacha (BOS) 35z. - 16b. (8+8) 5. O. Palát (NJD) 35z. - 13b. (6+7)

Proti Chicagu (čas na ledě - 8:11) bral jednu asistenci a následně dvakrát trefil svým barvám vítězství. U shodných výsledků 3:1 byl Vrána podepsaný pod rozdílovou trefu proti Carolině (čas na ledě 6:48) a naposledy v nedělní partii proti Los Angeles. 28letý rodák z Prahy (8:44, 1+0, +/-: 0, 1 střela) v 35. minutě využitou přesilovkou vrátil domácím vedení poté, co krajana Davida Ritticha (kryl 18 z 20 střel) překonal střelou švihem z vrcholu mezikruží.

Poslední slovo v zápase si vzal v 60. minutě trefou do prázdné klece domácí Alexej Protas, jenž tím navázal na svou úvodní branku z 11. minuty. Washington se tak zlepšil na 48 bodů a vrátil se před New Jersey (47 bodů) do čela Metropolitní divize i celé Východní konference. V NHL je lepší jen 49bodový lídr západu Winnipeg.

Po pěti startech, z nichž poslední čtyři byly vítězné, Utah svou brankářskou jedničku Karla Vejmelku v neděli pošetřil. V domácím utkání proti Anaheimu šel do akce Jaxson Stauber a když Utah v polovině řádné hrací doby vedl 4:1, vše směřovalo k prodloužení vítězné série.

Ducks s českým reprezentantem Lukášem Dostálem v bráně se ovšem nevzdali a NHL se dočkala dalšího velkého obratu. Ještě ve druhém dějství se prosadil Isac Lundestrom a ve třetí třetině si postupně vynutili vyrovnání na 4:4 Robby Fabbri a Brett Leason. O vítězi utkání nakonec musel rozhodnout až penaltový rozstřel, v němž byl jediným úspěšným exekutorem hostující Mason McTavish.

Dostál postupně odolal nájezdům útočníků Schmaltze, produktivního Kellera (v řádné hrací době byl s bilancí 2+2 u všech tref Utahu) a Nicka Bjugstada. K vychytané výhře mu tak mohl gratulovat i kapitán Radko Gudas (18:08, +/-: 0, 1 střela).

Dvě slepené trefy ze hry v oslabení během druhé dvacetiminutovky stály za výhrou Floridy 4:2 v derby nad Tampou Bay. Poprvé Panthers chyby soupeře trestali v 31. minutě, kdy z rychlého protiútoku nejprve zakončoval Tomáš Nosek (9:51, 0+1, +1, 1 střela). Toho ještě Andrej Vasilevskij vychytal, na následnou dorážku A.J. Greera už byl ale krátký.

Bránící čtveřice Panthers navíc neřekla poslední slovo, když se během vyloučení Uvise Balinskise prosadil v 32. minutě ze samostatného úniku ještě Eetu Luostarinen. Kromě nich se za hosty dvakrát trefil kanonýr Sam Reinhart, jenž nově s 22 zásahy sdílí průběžnou třetí příčku tabulky střelců společně s posledním soupeřem Braydenem Pointem z Tampy a Kirillem Kaprizovem z Minnesoty. Více branek dosud nastříleli jen William Nylander z Toronta (23 gólů) a Leon Draisaitl z Edmontonu (24).

Když po pouhých sedmnácti vteřinách od zahajovacího buly otevřel skóre duelu Rangers s Carolinou domácí útočník Jimmy Vesey, těžko mohlo někoho napadnout, že největší hvězdou večera v Madison Square Garden přesto bude hostující gólman Pjotr Kočetkov.

Rychle inkasovaná branka s jeho sebevědomím nic neudělala, naopak se nahecoval a ve zbytku duelu již New Yorku nic nepovolil. Kočetkov pochytal 22 z 23 puků a navrch přidal nečekanou nadstavbu v podobě dvou rozehrávek, které skončily gólem v síti domácí hvězdy Igora Šesťorkina.

Vyrovnání se hosté dočkali v 30. minutě zásluhou Williama Carriera. Rozdílovou akci předvedl v 35. minutě na konci čtyřminutové přesilovky Jack Roslovic, jemuž asistoval právě i Kočetkov. Svůj druhý bod pak zaznamenal v 59. minutě, kdy rozehrávkou umožnil trefu do prázdné klece Sebastianu Ahovi.

Suverénně nejproduktivnější Čech letošní sezony Martin Nečas (17:27, +/-: 0, 1 střela) za vítěze potřetí za sebou nebodoval, naprázdno vyšel i domácí Filip Chytil (11:53, +/-: 0).

Výsledky

Washington Capitals Washington Capitals : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Góly:

10:20 Protas (Dubois, McMichael)

34:18 Vrána (Dubois)

59:06 Protas Góly:

24:10 Fiala (Kempe, Clarke) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk – Mangiapane, D. Strome (A), Wilson (A) – McMichael, Dubois, Protas – Vrána, Lapierre, T. Raddysh – Duhaime, Dowd, Mirošničenko. Sestavy:

Rittich (Kuemper) – M. Anderson (A), Gavrikov, Edmundson, Clarke, Moverare, Spence, Burroughs – Turcotte, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Byfield, Jeannot – Fiala, Laferriere, Andre Lee – A. Thomas, Helenius. Rozhodčí: Hebert, Nicholson – Suchánek, Deschamps Počet diváků: 18573

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:5N (2:1, 2:1, 0:2 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

01:26 Keller (Välimäki, Hayton)

16:09 Hayton (Määttä, Keller)

22:39 L. Cooley (Keller, Sergačjov)

25:57 Keller (Sergačjov, Schmaltz) Góly:

04:56 Fabbri (McTavish)

30:49 Lundeström (Zellweger, Harkins)

52:35 Fabbri (C. Gauthier, Mintjukov)

55:15 Leason (C. Gauthier, Zellweger)

McTavish Sestavy:

Stauber (Vejmelka) – Sergačjov (A), Määttä, Cole, Kesselring, Välimäki, Mermis – Keller (C), Hayton, Schmaltz – McBain, L. Cooley, Guenther – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, Kerfoot. Sestavy:

Dostál (Gibson) – LaCombe, Gudas (C), Mintjukov, Dumoulin, Zellweger, Trouba – Vatrano, R. Strome (A), Terry – McGinn, Leo Carlsson, Killorn (A) – C. Gauthier, McTavish, Fabbri – Harkins, Lundeström, Leason. Rozhodčí: Kozari, Beach – Knorr, O'Quinn Počet diváků: 11 131

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Góly:

19:55 Paul (Hedman, D. Raddysh)

43:26 Point (Guentzel, D. Raddysh) Góly:

15:51 Reinhart (Ekblad, M. Tkachuk)

30:28 Greer (Nosek)

31:10 Luostarinen

59:29 Reinhart (Lundell, Barkov) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Chaffee, Paul, Atkinson – Eyssimont, Glendening, Girgensons. Sestavy:

Knight (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, Schmidt, Balinskis – M. Tkachuk (A), Barkov (C), Verhaeghe – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Bennett, Rodrigues – Asplund, Nosek, Greer. Rozhodčí: South, Luxmore – Murray, Marquis Počet diváků: 19 092

New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Góly:

00:17 Vesey (Ruhwedel, Edström) Góly:

29:14 W. Carrier (Slavin, Staal)

34:32 Roslovic (Orlov, Kočetkov)

58:18 Sebastian Aho (Svečnikov, Kočetkov) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox, R. Lindgren, Borgen, Schneider, Ruhwedel, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin – Cuylle, Chytil, Kreider – R. Smith, Zibanejad, Berard – Vesey, Carrick, Edström. Sestavy:

Kočetkov (Tokarski) – Burns, Slavin, Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Robinson – Nečas, Kotkaniemi, Svečnikov – W. Carrier, Staal, Martinook – Blake, Jost, Roslovic. Rozhodčí: Lee, Hebert – Nansen, Barton Počet diváků: 18 006

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Góly:

10:05 Makar (Rantanen, MacKinnon)

24:12 Ničuškin (MacKinnon)

32:01 Kiviranta (Rantanen, Makar)

57:26 Kiviranta

58:28 Kiviranta (Kelly, Makar) Góly:

17:55 McCann (Wright, Gourde)

24:01 Kakko (Beniers) Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews, Malinski, Girard, de Haan, K. Middleton – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Colton, Mittelstadt, Rantanen (A) – L. O'Connor, Kelly, Kiviranta – Innala, Ivan, G. Smith. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, Mahura, R. Evans – Kakko, Beniers, Schwartz (A) – Bjorkstrand, Stephenson, Tolvanen – Gourde (A), Wright, McCann – Burakovsky, Meyers, Kartye. Rozhodčí: Hanson, Chmielewski – Gibbons, Hughes Počet diváků: 18 089