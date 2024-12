Chytil se trefil na ledě Floridy, Vejmelka neuspěl proti Seattlu

Se sedmi střeleckými pokusy platil Filip Chytil (14:52, 1+0, -2, 7 střel) za nejaktivnějšího hráče Rangers v zápase na ledě Floridy, která v úvodní třetině slepenými góly z 4. a 6. minuty odskočila do rychlého trháku.

Češi v NHL 1. M. Nečas (CAR) 36z. - 44b. (14+30) 2. D. Pastrňák (BOS) 38z. - 37b. (13+24) 3. T. Hertl (VEG) 36z. - 24b. (10+14) 4. P. Zacha (BOS) 38z. - 18b. (9+9) 5. O. Palát (NJD) 38z. - 16b. (8+8)

Prosadili se Eetu Luostarinen a Mackie Samoskevich. Slavná chvilka českého forvarda v dresu hostujícího New Yorku přišla v 35. minutě, kdy skvělou individuální prací zavezl puk do útočného pásma a následně si jej našel po odrazu před bránou. Sergeje Bobrovského překonal střelou mezi betony a mohl slavit svou sedmou branku sezony. Když se krátce na to prosadil i bek Ryan Lindgren, začínalo se za stavu 2:2 od znova.

Ještě před druhým odchodem do kabin ovšem vrátil Floridě vedení Jesper Boqvis. V 46. minutě využitou přesilovkou Chris Kreider vrátil hosty do hry, s tím ale znova nesouhlasil podruhé skórující člen třetí formace Panthers Jesper Boqvis - 4:3. V poslední minutě pak ještě do prázdné klece výsledek pojistil kapitán Aleksander Barkov. Výhru za domácí slavil i centr čtvrté lajny Tomáš Nosek (8:27, +1, 1 střela).

Rangers propadající se na dno Východní konference tak padli počtvrté v řadě, Florida naopak odskočila Torontu na čele Atlantické divize.

Hokejisté Seattlu se radovali z výhry 5:2 nad Utahem díky třem trefám ze závěrečné třetiny. Hostujícího brankáře Karla Vejmelku, jenž celkově kryl 28 z 32 střel, v ní překonali tříbodový muž zápasu Jaden Schwartz (1+2) a Matty Beniers. Jared McCann vše uzavíral gólem do prázdné klece.

Při zdravotních potížích jedničky týmu Kraken Joeyho Daccorda bránu domácích hájil Philipp Grubauer (28 zákroků proti 30 střelám), jemuž na střídačce kryl podruhé za sebou záda na debut ve slavné soutěži čekající Aleš Stezka.

Hokejisté Winnipegu naplnili roli favorita výsledkem 3:0 nad Nashvillem. S průběžným ziskem 55 bodů se tak osamostatnili od Vegas na čele Západní konference i celé NHL. Čekání na první gól ukončil až v závěru druhé dvacetiminutovky sváteční střelec Jets obránce Dylan DeMelo.

V závěrečném dějství pak domácím zafungovaly přesilové hry 5 na 3 a následně i pokračující 5 na 4. V 54. i 55. minutě se za početní převahy vždy radoval Gabriel Vilardi a asistence brali Nikolaj Ehlers a Kyle Connor.

Gólman vítězů Connor Hellebuyck pochytal všech 22 ran Predators a s pěti čistými konty v dané statistice kraluje NHL. Obrovský favorit na zisk Vezinovy trofeje za letošní sezonu navíc mužům v maskách vévodí i v procentuální úspěšnosti zákroků (93%), průměru gólů na zápas (2.00) a počtu vychytaných výher (24).

Výsledky:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Nashville Predators Nashville Predators 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Góly:

37:17 DeMelo (M. Barron, Stanley)

53:44 Vilardi (Ehlers, Connor)

54:45 Vilardi (Connor, Ehlers) Góly:

Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk, C. Miller, Coghlan – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Iafallo – M. Barron, D. Gustafsson, Kupari. Sestavy:

Saros (Annunen) – Lauzon, Josi (C), Skjei, Blankenburg, Wilsby, L. Schenn – F. Forsberg (A), Stamkos, Marchessault – L'Heureux, O'Reilly (A), Nyquist – Jankowski, Novak, Evangelista – Hinostroza, McCarron, Sissons. Rozhodčí: Dunning, Hebert – Nansen, Daisy Počet diváků: 15 225

Seattle Kraken Seattle Kraken : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Góly:

18:06 Gourde (R. Evans, Schwartz)

18:57 Burakovsky (Schwartz, Larsson)

47:22 Schwartz (Kakko)

51:09 Beniers (Kakko, Dunn)

58:12 McCann (Bjorkstrand) Góly:

08:40 L. Cooley (Keller, Schmaltz)

39:01 Kerfoot (Carcone, Cole) Sestavy:

Grubauer (Stezka) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, Mahura – Schwartz, Beniers (A), Kakko – McCann, Stephenson, Burakovsky – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Gourde, B. Tanev. Sestavy:

Vejmelka (Stauber) – Sergačjov, Määttä, Cole, Kesselring, Välimäki, Koljačonok – Keller (C), Hayton, Schmaltz – McBain, L. Cooley, Guenther – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, Kerfoot (A). Rozhodčí: Lee, Hiff – Gawryletz, Apperson Počet diváků: 17151