Dobeš navázal na snovou premiéru, vychytal nájezdy. Pastrňák dvakrát skóroval

Boston v Torontu ani jednou nevedl a prohrál potřetí za sebou. Zápas rozhodla první formace Maple Leafs, která se postarala o pět branek. Matthew Knies dal tři góly a na dva přihrál, Mitchell Marner se prosadil jednou a blýskl se čtyřmi asistencemi a Auston Matthews se při návratu po zranění připomněl bilancí 1+2.

„Neuvěřitelný zápas. Cítil jsem se, jako bych měl na zádech pytel plný štěstí, vyšlo mi snad úplně všechno,“ líčil po prvním hattricku v NHL Knies. „Jsem za něj ohromně šťastný, odehrál skvělý zápas a byl odměněn za práci, kterou pro tým odvádí,“ pochválil Marner spoluhráče z prvního útoku Maple Leafs

Pastrňák sice dvakrát skóroval, ale v bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech si připsal čtyři záporné body a byl nejhorším hráčem utkání. Český kanonýr dal obě branky ve třetí třetině. Nejprve v jejím úvodu srovnal na 3:3 a dvě minuty před koncem kontaktním gólem na 4:5 vystřelil Bruins naději. Tu ale utnul Matthews, který gólem do prázdné branky stanovil konečný výsledek.

„Cítil jsem se skvěle, kluci z lajny mi to dnes hodně ulehčili. Myslím si, že jsme hráli výborně ve všech pásmech, důležité ale bylo, že jsme si tvořili spoustu šancí před brankou. To nás vždycky nakoplo,“ řekl Matthews.

Zacha se díky dvěma nahrávkám dostal na metu 20 bodů za sezonu a pojistil si pozici čtvrtého nejproduktivnějšího Čecha v lize. Pastrňák je se 40 body za 15 branek a 25 nahrávek druhý za martinem Nečasem z Caroliny (15+31).

„Dostávali jsem dnes moc laciné branky. Soupeři jsme to ulehčili. Vím, že jsme dostali dva góly do prázdné branky, ale i v dalších situacích to soupeři měli prostě moc jednoduché,“ litoval Pastrňák, jenž v NHL odehrál už 65. zápas, ve kterém dal alespoň dva góly. Od jeho debutu v zámořské lize mají lepší bilanci jen Ovečkin (92 zápasů) a Matthews (78).

Dobeš navázal v brance Montrealu na skvělý vstup do NHL. Po vychytaném čistém kontu při debutu proti úřadujícím vítězům Stanley Cupu z Floridy ve druhém startu trápil i střelce Colorada. Proti Avalanche třiadvacetiletý Čech zlikvidoval 22 střel a měl úspěšnost zákroků 95 procent.

Spolehlivý výkon předvedl i v nájezdech, kde na něj nevyzráli Jonathan Drouin ani hvězdný Mikko Rantanen, a dovedl svůj tým k další výhře nad nedávnými vítězi Stanleyova poháru.

Zákrok večera si český gólman schoval do prodloužení, v němž zlikvidoval samostatný únik Arthuriho Lehkonena. „Byla to jen třešnička na dortu po skvělém týmovém výkonu. Kluci hráli výborně, obětavě a nakonec dokázali otočit nepříznivé skóre. Skvělý zápas,“ řekl spokojený Dobeš.

Český gólman jako teprve pátý nováček za posledních 40 let slavil výhru v prvních dvou zápasech v dresu Canadiens. Za 125 minut navíc nedostal ani jeden gól při hře pět na pět a v obou duelech byl zvolen první hvězdou zápasu. Dalším skvělým výkonem pomohl ukončit šestizápasovou vítěznou sérii Avalanche a Montreal dovedl k sedmé výhře z posledních devíti duelů.

Z jedenáctigólové přestřelky mezi Washingtonem a Rangers vyšli vítězně v tabulce Východní konference výrazně lépe postavení domácí hokejisté.

Capitals k triumfu 7:4 nejvíce pomohl elitní centr Dylan Strome s bilancí 1+2. Jednu přihrávku bral i u trefy kapitána Alexe Ovečkina, který tak 19. brankou sezony a 872. kariéry stáhl historický rekord Waynea Gretzkého (894 gólů) na rozdíl 22 zásahů.

„V každém zápase se cítím lépe a lépe. Vnímám progres v bruslení, s pukem na hokejce i v celkovém pocitu na ledě. Jsem rád, že jsem dneska mohl pomoci k výhře,“ řekl Ovečkin.

Do sestavy vítězů se dostal i Jakub Vrána (8:29, +1), s minimem času na ledě se však bodově neprosadil.

To již neplatilo o českém centrovi Rangers Filipu Chytilovi (14:26, 1+0, -1, 3 střely). Ve druhé třetině mu ještě trenérská výzva kvůli ofsajdu vzala asistenci, v závěrečném dějství si ale parádně nabruslil na dlouhou přihrávku obránce Urha Vaakanainena a samostatný únik proměnil přesnou střelou do horního rohu brány Logana Thompsona. Svou osmou brankou sezony však pouze mírnil další ztrátu New Yorku, který padl poosmé z posledních deseti startů.

Výsledky

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Góly:

25:48 Morrissey (Scheifele, Niederreiter)

56:46 Ehlers (Pionk, Naměstnikov) Góly:

06:25 Larkin (Raymond, Seider)

24:33 Raymond (Seider, Kane)

47:14 DeBrincat (Kane)

59:31 Larkin (Raymond, Seider) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, C. Miller, Heinola – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Kupari, D. Gustafsson, M. Barron. Sestavy:

Lyon (Talbot) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), Veleno – Kane (A), Copp, DeBrincat – Tarasenko, Compher, Berggren – Motte, Kasper, Rasmussen. Rozhodčí: Schlenker, Skilliter – Cormier, Berg Počet diváků: 14 527

San Jose Sharks San Jose Sharks : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Góly:

17:40 Kovalenko (Eklund, Kunin)

41:53 Celebrini (W. Smith, Graf)

59:36 Ceci (Wennberg) Góly:

24:19 Hischier (J. Hughes, Bratt)

45:07 Cotter (L. Hughes) Sestavy:

Askarov (Georgijev) – Ceci, Thrun, Liljegren, Ferraro (A), Rutta, M. Vlasic – Zetterlund, Granlund, Eklund – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg, Kostin – Kovalenko, Kunin, Goodrow (A). Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Bratt, J. Hughes (A), Palát – Noesen, Hischier (C), Meier – Mercer, Haula, Cotter – Bastian, Lazar, Tatar. Rozhodčí: Hanson, Nicholson – Cherrey, Mahon Počet diváků: 17 435

Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 7:4 (1:1, 3:1, 3:2) Góly:

18:46 D. Strome (Chychrun, Wilson)

22:29 Eller (Fehérváry, T. van Riemsdyk)

30:08 Mangiapane (Dowd, Sandin)

38:13 McMichael (D. Strome, Mangiapane)

50:50 Ovečkin (D. Strome)

54:00 Protas (Dubois, Chychrun)

59:23 Wilson (Ovečkin, Fehérváry) Góly:

07:00 Kreider

36:26 Carrick (Edström)

48:32 Chytil (Vaakanainen, Schneider)

53:04 Zibanejad (R. Smith) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Fehérváry – T. Raddysh, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, Protas – Vrána, McMichael, Eller – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Sestavy:

Quick (Domingue) – Fox, R. Lindgren, Borgen, K. Miller, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad (A), Kreider (A) – Berard, Chytil, Cuylle – Vesey, Carrick, Edström. Rozhodčí: McCauley, St-Laurent – Barton, Kovachik

Seattle Kraken Seattle Kraken : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Góly:

35:55 Stephenson

47:25 Schwartz (Dunn, Kakko) Góly:

00:57 Podkolzin (Draisaitl, Arvidsson)

05:18 J. Skinner (K. Kapanen, D. Ryan)

31:51 Nugent-Hopkins (Janmark, Kulak)

58:02 Draisaitl (Arvidsson, Bouchard) Sestavy:

Grubauer (Stezka) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, Mahura – Schwartz, Beniers (A), Kakko – McCann, Stephenson, Burakovsky – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Meyers, B. Tanev. Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), C. Brown – Podkolzin, Draisaitl, Arvidsson – Janmark, Henrique, Hyman – J. Skinner, D. Ryan, K. Kapanen. Rozhodčí: Pochmara, Dunning – Suchánek, Mills Počet diváků: 17 151

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Góly:

04:53 Laczynski (Howden, Whitecloud)

12:23 Stone (Eichel, Pearson)

47:44 Eichel (Pearson, Hanifin) Góly:

57:39 Zucker (Dahlin, Peterka) Sestavy:

Hill (Samsonov) – McNabb, Theodore, Hanifin, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud – Pearson, Eichel, Stone (C) – Hertl, W. Karlsson (A), Dorofejev – Howden, Laczynski, Kolesar – Röndbjerg, Schwindt, Holtz. Sestavy:

Reimer (Luukkonen) – Dahlin (C), Byram, Samuelsson (A), Power, Gilbert, Clifton – Zucker, Cozens, T. Thompson (A) – Quinn, Kulich, Tuch – Benson, Krebs, Peterka – Malenstyn, McLeod, Aube-Kubel. Rozhodčí: Kea, Rank – Gawryletz, Murchison Počet diváků: 18 111

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Boston Bruins Boston Bruins 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) Góly:

03:29 McCabe (Marner, C. Tanev)

23:37 Knies (Matthews)

43:43 Knies (Tavares, Marner)

45:28 Knies (Matthews, McCabe)

57:55 Marner (Knies)

59:29 Matthews (Marner, Knies) Góly:

23:49 M. Geekie (Zacha, Coyle)

38:44 Frederic (McAvoy)

44:17 Pastrňák

58:10 Pastrňák (Zacha) Sestavy:

Woll (Hildeby) – C. Tanev, McCabe, P. Myers, Rielly, Benoit, Ekman-Larsson – Marner (A), Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), Pacioretty – N. Robertson, Domi, McMann – Dewar, Kämpf, Lorentz. Sestavy:

Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Carlo, Oesterle, Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), E. Lindholm, Marchand (C) – M. Geekie, Coyle, Zacha – Brazeau, Frederic, Wahlstrom – Koepke, Kastelic, Beecher. Rozhodčí: Hebert, L'Ecuyer – Smith, Tobias Počet diváků: 18 996

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : St. Louis Blues St. Louis Blues 6:4 (1:0, 1:0, 4:4) Góly:

19:01 Voronkov (Werenski, Provorov)

22:15 Marčenko (K. Johnson, Monahan)

43:44 Pyyhtiä (Provorov, Monahan)

45:25 Fantilli (Werenski, Fabbro)

47:24 Voronkov (Monahan, Harris)

58:59 Olivier (Provorov, Sillinger) Góly:

44:54 Kyrou (Holloway, B. Schenn)

46:55 Fowler (Holloway, Kyrou)

52:54 Parayko (Bučněvič, Texier)

56:16 B. Schenn (Fowler, Neighbours) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – Fabbro, Werenski, Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, Monahan – Voronkov, Aston-Reese, Fantilli – J. van Riemsdyk, Olivier, Sillinger – K. Johnson, Kuraly, Pyyhtiä – Marčenko, Harris, J. Johnson. Sestavy:

Hofer (Binnington) – Parayko, Fowler, R. Suter, Broberg, Perunovich, Tucker – Bučněvič, R. Thomas, Saad – Kyrou, B. Schenn, Holloway – Sundqvist, M. Joseph, Neighbours – Texier, N. Walker, Toropčenko. Rozhodčí: Brace, Rooney – Fournier, Deschamps Počet diváků: 18 535

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Góly:

07:56 M. Anderson (Danault)

54:12 Kempe (Turcotte) Góly:

01:09 Hedman (Point, Guentzel) Sestavy:

Kuemper (Rittich) – Gavrikov, M. Anderson, Clarke, Edmundson, Spence, Moverare – Kempe (A), Kopitar (C), Turcotte – Jeannot, Byfield, Foegele – Laferriere, Danault (A), Fiala – Lewis, Helenius, Moore. Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Chaffee, Paul, Goncalves – Eyssimont, Glendening, Girgensons. Rozhodčí: B. Schrader, P. MacDougall – R. Gibbons, T. Gawryletz

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:2N (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

09:01 Rantanen (MacKinnon, Makar) Góly:

53:25 Caufield (Suzuki, Hutson)

Caufield Sestavy:

Blackwood (Miner) – Makar (A), Toews, Manson, Girard, Malinski, K. Middleton – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Drouin, Mittelstadt, Colton – L. O'Connor, Kelly, Kiviranta – Innala, Pärssinen, Olausson. Sestavy:

Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Hutson, A. Carrier, Guhle, Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Newhook, K. Dach, Pezzetta – Gallagher (A), Dvorak, Josh Anderson – Armia, J. Evans, Heineman. Rozhodčí: Chmielewski, Halkidis – Marquis, O'Quinn Počet diváků: 18 087

Calgary Flames Calgary Flames : Nashville Predators Nashville Predators 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Góly:

38:22 Backlund (Andersson) Góly:

24:21 O'Reilly (Svečkov, F. Forsberg)

31:37 O'Reilly (Marchessault, F. Forsberg)

49:19 Svečkov

58:33 O'Reilly (Stamkos, Sissons) Sestavy:

Wolf (Vladař) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Hanley, Pachal, Bean – Pospíšil, Kadri, Huberdeau (A) – Coronato, Backlund (C), Coleman – Pelletier, Zary, Šarangovič – Kuzmenko, Rooney, Lomberg. Sestavy:

Annunen (Saros) – J. Barron, Josi (C), Blankenburg, Skjei, L. Schenn, Stastney – Marchessault, Stamkos, F. Forsberg (A) – Hinostroza, O'Reilly (A), Nyquist – Evangelista, Svečkov, Jankowski – Sissons, McCarron, Wiesblatt. Rozhodčí: Pierre Lambert, Carter Sandlak. Čároví: Kyle Flemington, Caleb Apperson Počet diváků: 17893

Dallas Stars Dallas Stars : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 3:2P (0:0, 2:2, 0:0 - 1:0) Góly:

20:16 Benn (W. Johnston, Duchene)

30:28 Bäck (Hyry, Lundkvist)

63:01 Harley (Duchene, W. Johnston) Góly:

21:30 Maccelli (Crouse, Bjugstad)

33:37 Maccelli (Kerfoot, Cole) Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Harley, Heiskanen, Lindell (A), Lundkvist, Ljubuškin, Dumba – W. Johnston, Duchene (A), Benn (C) – Dadonov, Hintz, J. Robertson – Stankoven, Bourque, Bäck – Hyry, Steel, Blackwell. Sestavy:

Vejmelka (Stauber) – Määttä, Sergačjov (A), Kesselring, Cole, Koljačonok, Välimäki – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, McBain – Crouse (A), Bjugstad, O'Brien – Kerfoot, Stenlund, Maccelli. Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Mike Sullivan. Čároví: CJ Murray, Bryan Pancich Počet diváků: 18532