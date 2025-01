Skvělý Dobeš je v NHL stále bez porážky, Ovečkin překonal Jágra

Do NHL vstoupil Jakub Dobeš na sklonku loňského roku, kdy po povolání z farmy vychytal překvapivou výhru 4:0 na ledě obhájců Stanley Cupu z Floridy.

Jako náhradník zkušenějšího Sama Montembeaulta se udržel v prvním týmu Montrealu a dále dostával příležitosti ve venkovních duelech. Postupně pomohl k výhrám 2:1 po nájezdech v Coloradu, 3:2 po prodloužení ve Washingtonu a naposledy ve čtvrtek byl druhou hvězdou u vítězství 3:1 nad domácím Dallasem.

23letý rodák z Ostravy zastavil 32 z 33 střel Stars. Sebevědomí mu nenarušila ani rychlá branka, když inkasoval už ve 4. minutě od Jasona Robertsona. Se všemi dalšími pokusy soupeře si již dokázal poradit a přes délku kluziště sledoval, jak hned v první třetině rychle srovnal Juraj Slafkovský a v závěrečném dějství vývoj obrátili Alex Newhook s Joelem Armiou.

„Působí na mě, že všechny puky co jej trefí, se z něj už neodrazí. Je to parádní vstup do kariéry, baví mě ho sledovat. Na to jak je mladý, má opravdu velké sebevědomí,“ chválil Dobeše kapitán Canadiens Nick Suzuki, jenž v zápase posbíral dvě asistence. V dresu Stars na Dobeše čtyřikrát vypálil z farmy povolaný útočník Matěj Blümel (11:28, -1, 4 střely), prvního bodu sezony se však ani ve čtvrtém startu nedočkal.

Stejně jako montrealský Dobeš byl druhou hvězdou večera ve čtvrtečním programu NHL vyhlášen také brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Tampa Bay sice v domácím představení nakonec uspěla 4:3 po nájezdech, český reprezentant se však na zisku bodu pro Ducks podílel 32 zákroky.

Hosty, které jako kapitán v utkání vedl bojovník Radko Gudas (22:05, +/-: 0, 3 střely), zachraňoval v 50. minutě vyrovnáním na 3:3 útočník Robby Fabbri. V rozhodujících nájezdech se jako jediný prosadil útočník Lightning Jake Guentzel, jenž na Dostála jednou vyzrál i v řádné hrací době.

Obránce vítězů Victor Hedman v zápase zaznamenal svou jubilejní 600. asistenci kariéry v NHL. Potřeboval na to 1 093 zápasů a daného milníku dosáhl jako první hráč v historii organizace, celkově jako 19. obránce historie NHL. Blízko stejnému zápisu je i jeho spoluhráč Nikita Kučerov (598 přihrávek z 766 zápasů).

Hokejisté Rangers díky třem trefám ze třetí dvacetiminutovky dokázali zvítězit 5:3 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v bráně. Český gólman zastavil 20 z 24 střel.

New York, jenž tak bodoval v šestém startu za sebou, utkání zlomil na svou stranu poté, co už po 28. vteřinách hry ve třetí třetině gólem z oslabení srovnal na 3:3 Reilly Smith a v 51. minutě šli hosté poprvé do vedení zásluhou Chrise Kreidera.

Do prázdné klece vše pak ještě potvrzoval v samém závěru podruhé skórující Artěmij Panarin. Už v prvním dějství se do statistik zapsal také centr Filip Chytil (12:17, 0+1, +1, 3 střely), jenž asistoval u branky Artura Kaliyeva.

Již osmou prohru z posledních deseti startů neodvrátili trápící se hokejisté Vancouveru. Naposledy své fanoušky nepotěšili domácím nezdarem 1:5 s Los Angeles, které předvedlo skvělý nástup do zápasu.

Po 51. vteřinách hry otevíral skóre Alex Turcotte a stejný hráč v 10. minutě slavil i podruhé. Jen o pár vteřin později navíc na něj navazoval Adrian Kempe a tak po první dvacetiminutovce Kings disponovali třígólovým náskokem. Ten v 35. minutě zredukoval i za asistence Filipa Hronka (22:13, 0+1, -1, 1 střela) ofenzivní bek Quinn Hughes. Nic dalšího ovšem brankář Darcy Kuemper, jenž dostal přednost před Davidem Rittichem, Canucks nepovolil a Kevin Fiala s Warrenem Foegelem v dalším průběhu ještě navýšili rozdíl ve skóre.

Ve velké formě chytající gólman Logan Thompson uhájil za Washington druhou nulu za sebou. Na nedávnou výhru 3:0 nad Anaheimem ve čtvrtek navázal pro změnu fotbalovým výsledkem 1:0 po prodloužení nad Ottawou, když pochytal všech 24 puků.

Autorem jediné branky byl ve čtvrté minutě nastavení kapitán hostujících Capitals Alex Ovečkin. Zlepšil se tak na sezonních 21 branek a hlavně kariérních 874. Na vyrovnání historického střeleckého rekordu Waynea Gretzkého (894 gólů) mu tak chybí již jen dalších 20 tref.

Ovečkin navíc v utkání nabyl další dva rekordy soutěže, ve kterých v obou případech překonal Jaromíra Jágra. Nováček v bráně Senators Leevi Merilainen byl celkově 179. gólmanem, proti kterému Ovečkin skóroval. Jágr ve své kariéře v NHL pokořil 178 různých brankářů. V počtu gólů z prodloužení ve venkovních duelech se Ovečkin zlepšil na 13, předčil tak Jágra a Johna Tavarese z Toronta s 12 rozhodnutými nastavenými časy.

Čtvrtou výhru v řadě urvali ve formě hrající hokejisté Edmontonu, když po velkém obratu uspěli 4:3 v Coloradu. Domácí Avalanche šli rychle do třígólového trháku, o který se dvěma zásahy zasloužil i lídr produktivity soutěže Nathan MacKinnon.

Oilers ovšem sérií čtyř branek senzačně dokázali vývoj zvrátit na svou stranu. Hvězdné duo Connor McDavid (1+1) Leon Draisaitl (0+2) se o to zasloužilo dvěma body. Rozdílovou akci zařídil v 54. minutě bek Evan Bouchard.

Výsledky

Dallas Stars Dallas Stars : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Góly:

03:50 J. Robertson (Dadonov, W. Johnston) Góly:

04:37 Slafkovský (Caufield, Suzuki)

49:15 Newhook (Hutson)

59:43 Armia Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Ljubuškin, Lundkvist, Lindell – Dumba, Harley, J. Robertson – Dadonov, W. Johnston, Benn – Duchene, Stankoven, Steel – Bourque, Blümel, Hryckowian – Bäck, Blackwell. Sestavy:

Dobeš (Montembeault) – Hutson, Matheson, Guhle, A. Carrier – Xhekaj, Savard, Caufield – Suzuki, Slafkovský, Laine – K. Dach, Newhook, Josh Anderson – Dvorak, Gallagher, Pezzetta – J. Evans, Armia. Rozhodčí: Dwyer, Sullivan – Gawryletz, Hunt Počet diváků: 18 532

St. Louis Blues St. Louis Blues : Calgary Flames Calgary Flames 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) Góly:

04:55 B. Schenn (Holloway)

13:53 Parayko (Fowler, R. Thomas)

15:40 Kyrou (Holloway, Tucker)

37:39 B. Schenn (Neighbours, Faulk) Góly:

31:14 Šarangovič (Pelletier, Kerins) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk (A), R. Suter, Tucker – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Holloway, B. Schenn (C), Kyrou – M. Joseph, Sundqvist, Z. Bolduc – Toropčenko, Faksa, N. Walker. Sestavy:

Wolf (Vladař) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau (A), Kadri, Pospíšil – Coleman, Backlund (C), Coronato – Kerins, Šarangovič, Pelletier – Lomberg, Rooney, Duehr. Rozhodčí: O ́Rourke, South – Pancich, Kelly Počet diváků: 17 456

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Góly:

29:35 Scheifele (Connor, Morrissey)

59:33 DeMelo (Ehlers) Góly:

08:12 Beniers (Kakko, Schwartz) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Heinola, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Lowry (C), Ehlers – Perfetti, Kupari, Niederreiter – M. Barron, D. Gustafsson, Toninato. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, Mahura, Oleksiak – Bjorkstrand, Stephenson, Burakovsky – Kakko, Beniers (A), Schwartz (A) – Tolvanen, Wright, McCann – Hayden, Stephens, Kartye. Rozhodčí: Kea, McCauley – Brisebois, Mills Počet diváků: 13 959

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Góly:

34:52 Q. Hughes (Garland, Hronek) Góly:

00:51 Turcotte (Kempe)

09:18 Turcotte (Fiala)

09:44 Kempe (Turcotte, Kopitar)

35:58 Fiala (Moore, Edmundson)

51:37 Foegele (Byfield, Clarke) Sestavy:

Demko (Lankinen) – Q. Hughes, Hronek, Forbort, T. Myers, Soucy, Desharnais – DeBrusk, E. Pettersson, Lekkerimäki – Di Giuseppe, J. Miller, Boeser – Heinen, P. Suter, Garland – Höglander, Blueger, Sherwood. Sestavy:

Kuemper (Rittich) – M. Anderson, Gavrikov, Edmundson, Clarke, Moverare, Spence, Burroughs – Turcotte, Kopitar, Kempe – Foegele, Byfield, Jeannot – Fiala, Danault, Moore – Lewis, Helenius.

New York Islanders New York Islanders : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:5 (1:0, 0:3, 2:2) Góly:

09:21 Horvat (Nelson)

40:30 Barzal (Dobson)

57:16 Anders Lee (Horvat, Palmieri) Góly:

25:15 Couturier (Farabee, Mičkov)

29:29 Hathaway (Konecny, Sanheim)

33:41 Frost (Tippett, Konecny)

45:16 York (Farabee, Couturier)

58:48 Cates (Konecny) Sestavy:

Sorokin (Högberg) – Pulock, Pelech, Dobson, George, Mayfield, Cholowski – Barzal, Nelson (A), Anders Lee (C) – Palmieri, Horvat (A), Cyplakov – Cizikas, Pageau, Duclair – Engvall, MacLean, M. Martin. Sestavy:

Ersson (Fedotov) – Sanheim, York, Ristolainen, Zamula, Drysdale, Seeler – Konecny (A), Frost, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Couturier (C), Farabee – Hathaway, Poehling, Laughton (A). Rozhodčí: Brian Pochmara, Mitch Dunning. Čároví: Shandor Alphonso, Jonathan Deschamps Počet diváků: 15761

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : New York Rangers New York Rangers 3:5 (2:2, 1:0, 0:3) Góly:

01:01 Maccelli (Hayton, Cole)

08:12 Maccelli (Hayton, Sergačjov)

20:57 L. Cooley (Keller, Schmaltz) Góly:

03:42 Panarin (Lafrenière)

17:25 Kaliyev (Chytil, Vaakanainen)

40:28 R. Smith (Schneider, R. Lindgren)

50:22 Kreider (Carrick)

59:23 Panarin (Carrick, Fox) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Sergačjov, Määttä, Cole, Kesselring, Välimäki, Marino – Keller, L. Cooley, Schmaltz – Maccelli, Hayton, Doan – McBain, Bjugstad, Crouse – Carcone, Stenlund, Kerfoot. Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Zibanejad, R. Smith – Kreider, Chytil, Kaliyev – Edström, Carrick, Rempe.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:4 (3:1, 0:2, 0:1) Góly:

05:17 L. O'Connor (Kiviranta, Rantanen)

10:04 MacKinnon (Drouin, de Haan)

11:48 MacKinnon (Toews) Góly:

19:18 Arvidsson (Nurse, Podkolzin)

26:17 Kulak

34:49 McDavid (Draisaitl, Bouchard)

53:05 Bouchard (McDavid, Draisaitl) Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Toews, Makar (A), Girard, Manson, K. Middleton, de Haan – Lehkonen, MacKinnon (A), Drouin – Kiviranta, Rantanen (A), L. O'Connor – Colton, Kelly, Pärssinen – Innala, Mittelstadt, Polin. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Arvidsson – Janmark, Henrique, C. Brown – Perry, Philp, J. Skinner. Rozhodčí: Rehman, Chmielewski – McNamara, Mahon Počet diváků: 18054

Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Góly:

11:01 Lundell (Verhaeghe, Kulikov)

28:21 Rodrigues (Samoskevich) Góly:

08:48 Berggren (E. Gustafsson, Tarasenko)

27:52 Larkin (Kane, DeBrincat)

33:44 Kane (Raymond, Seider)

35:41 Kasper (Larkin)

58:38 Larkin (Kasper, Raymond) Sestavy:

Bobrovskij (36. Knight) – Kulikov, Forsling, Schmidt, Mikkola, Balinskis, Björnfot – Reinhart, Barkov (C), M. Tkachuk (A) – Samoskevich, Bennett, Luostarinen – J. Boqvist, Lundell, Verhaeghe – Greer, Nosek, Rodrigues. Sestavy:

Talbot (Husso) – Seider, Chiarot (A), A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), Kasper – Kane, Copp, DeBrincat – Tarasenko, Compher, Berggren – Fischer, Veleno, Rasmussen. Rozhodčí: Hebert, Schrader – Smith, O'Quinn Počet diváků: 19 486

Ottawa Senators Ottawa Senators : Washington Capitals Washington Capitals 0:1P (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1) Góly:

Góly:

63:07 Ovečkin (Sandin) Sestavy:

Meriläinen (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Jensen, Kleven, Matinpalo, Sebrango – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – Gaudette, Stützle, Giroux (A) – Greig, Pinto, Cousins – Amadio, Ostapchuk, Highmore. Sestavy:

L. Thompson (Shepard) – Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Fehérváry – Protas, Dubois, Ovečkin (C) – Wilson (A), D. Strome, McMichael – Frank, Eller, T. Raddysh – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Rozhodčí: C. Sandlak, G. Hebert – J. Johnson, D. Nansen Počet diváků: 17 242

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:3N (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

14:19 Cirelli (Hagel, Hedman)

22:51 Guentzel (Kučerov, D. Raddysh)

35:26 Point (Kučerov, Perbix)

Guentzel Góly:

06:03 Terry (R. Strome, Dumoulin)

31:26 Leo Carlsson (McTavish)

49:53 Fabbri (Trouba, Minťukov) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – Paul, Cirelli, Hagel – Atkinson, C. Geekie, Chaffee – Eyssimont, Glendening, Girgensons. Sestavy:

Dostál (Gibson) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Minťukov, Zellweger, Dumoulin – Terry, R. Strome (A), Vatrano – Killorn (A), Leo Carlsson, McTavish – Fabbri, Lundeström, C. Gauthier – R. Johnston, Harkins, Nesterenko. Rozhodčí: L'Ecuyer, St. Laurent – Daisy, Murray Počet diváků: 19 092

Nashville Predators Nashville Predators : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2N (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0) s.n.3:1 Góly:

08:07 Stamkos (Josi, Marchessault)

56:57 F. Forsberg (Blankenburg)

O'Reilly Góly:

26:30 Bedard (Bertuzzi)

27:57 Martinez (S. Jones, Bertuzzi) Sestavy:

Saros (Annunen) – J. Barron, Josi (C), Blankenburg, Skjei, L. Schenn, Stastney – Marchessault, Stamkos, F. Forsberg (A) – Hinostroza, O'Reilly (A), Nyquist – L'Heureux, Svečkov, Novak – Sissons, McCarron, Jankowski. Sestavy:

Söderblom (Mrázek) – S. Jones (A), Martinez, Crevier, A. Vlasic, Brodie, Allan – Nazar, Bedard, Bertuzzi – N. Foligno (C), Reichel, C. Dach – Michejev, Dickinson (A), Teräväinen – Maroon, Donato, Hall. Rozhodčí: Rank, Blandina – Fournier, Jackson Počet diváků: 17 159

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Góly:

12:11 Fantilli (Werenski)

16:17 K. Johnson (Kuraly)

26:37 J. van Riemsdyk (Severson, K. Johnson)

57:59 J. van Riemsdyk (Marčenko) Góly:

47:32 Toffoli (Celebrini) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – Werenski (A), Fabbro, Mateychuk, Provorov, Christiansen, Severson – Voronkov, Fantilli, Marčenko – J. van Riemsdyk, C. Sillinger, K. Johnson – Aston-Reese, Del Bel Belluz, Olivier (A) – Pyyhtiä, Kuraly (A), Labanc. Sestavy:

Georgijev (Askarov) – Walman, Ceci, Liljegren, Ferraro (A), M. Vlasic, Rutta – Graf, Granlund (A), Zetterlund – Eklund, Celebrini, Toffoli – Kunin (A), Wennberg, W. Smith – Goodrow, Sturm, Dellandrea. Rozhodčí: Luxmore, Syvret – Barton, Suchánek Počet diváků: 15943