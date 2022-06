Colorado udolalo Tampu, zisk Stanley Cupu slaví i brankář Francouz

V ročníku 1996 (4:0 nad Floridou) a 2001 (4:3 nad New Jersey) slavila triumf v play off hokejové NHL parta kolem brankáře Patricka Roye a hvězdných útočníků Petera Forsberga a Joa Sakica. Posledně jmenovaný se v roli generálního manažera podílel i na třetím Stanley Cupu v klubové historii Colorada (2022 - 4:2 nad Tampou), které nově táhnou nejlepší obránce soutěže Cale Makar s útočníky Nathanem MacKinnonem a Gabrielem Landeskogem.

Stříbrnou trofej po výhře 2:1 nad Tampou v neděli pozvedl nad hlavu i Pavel Francouz jako teprve třetí český gólman v historii. Navázal tak na úspěch Romana Turka s Dallasem (1999) a triumfy Dominika Haška s Detroitem (2002 a 2008).

Z pozice náhradníka se skrz zdravotní potíže parťáka Darcy Kuempera v play off několikrát dostal do akce a na úspěchu tak má výrazný podíl. Ten největší ovšem měl obránce Makar, jehož vyhlásili nejužitečnějším hráčem play off a odnesl si tak cennou Conn Smythe Trophy.

Naopak na straně zklamaných po dvou oslavách Stanley Cupu v řadě (2020 - 4:2 nad Dallasem a 2021 - 4:1 nad Montrealem) zůstali hokejisté celku Tampa Bay. Porážku vstřebávali i český obránce Jan Rutta a ve velké formě hrající útočník Ondřej Palát, jenž v historii play off NHL z krajanů posbíral už čtvrtý nejvyšší součet bodů (1. Jágr 201, 2. Eliáš 125, 3. Krejčí 124, 4. Palát 94). Během letošních vyřazovacích bojů skončil 10. celkově s 21 zápisy (11+10) z 23 startů.

Rodák z Frýdku-Místku se dokázal prosadit i v šestém finále. Běžela 4. minuta zápasu, když se při úspěšném napadání v útočném pásmu od jeho brusle odrazil puk do předbrankového prostoru. Tam si jej našel kapitán Tampy Steven Stamkos a pohotovým zakončením poslal domácí do vedení. V 16. minutě měla Tampa štěstí, když se po finské souhře Rantanena s Lehkonenem odrazil puk od tyče za již překonaným Andrejem Vasilevským.

Stav 1:0 pro Lightning následně vydržel do 22. minuty, kdy Colorado vrátil do hry vyrovnáním Nathan MacKinnon. V signalizované početní výhodě od modré přihrával Bowen Byram a MacKinnon pálil přesně z pravého kruhu. Stejný hráč se navíc podílel i na obratu, když v 33. minutě asistoval u nakonec vítězné trefy Artturiho Lehkonena. Colorado bylo od druhé hrací části jasně lepší a v závěrečné dvacetiminutovce unaveného soupeře již nepustilo do nebezpečnější šance a mohly tak propuknout oslavy.

Naopak smutný zápis do historie soutěže zapsal 37letý veterán Tampy Corey Perry, jenž po triumfu s Anaheimem v ročníku 2007 odcházel z posledních třech finále Stanley Cupu v roli poraženého (2020 s Dallasem, 2021 s Montrealem a 2022 s Tampou). Je tak dosud jediným hráčem historie se třemi finálovými nezdary v řadě. Bohaté zkušenosti z finále má i jeho spoluhráč Pat Maroon. Po triumfu se St. Louis 2019 a navazujících dvou oslavách v dresu Tampy však tentokrát poznal i opačnou roli poraženého.

Výsledek finále Stanley Cupu - 6. zápas