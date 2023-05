Nečas dvěma góly přiblížil Carolinu k postupu, výhru slavil i Dallas

Po domácích triumfech 5:1 a 6:1 utrpěli hokejisté Caroliny po přesunu na led New Jersey debakl 4:8. Hned v dalším pokračování série se však dokázali vzchopit a díky triumfu 6:1 jsou krok od postupu do dalších bojů.

Úvod duelu přitom konečnému výsledku nenasvědčoval, když Devils odskočili do vedení už ve 2. minutě trefou produktivního Jacka Hughese. Velký zápas však hrál český útočník ve službách Hurricanes Martin Nečas (17:04, 2+0, +3, 3 střely). Nejproduktivnější hráč klubu ze základní části těsně před prvním odchodem do kabin svou první brankou večera srovnal na 1:1.

Nečas mířil nad vyrážečku svého krajana Vítka Vaněčka a do podobného místa zakončoval i v 28. minutě, kdy po přihrávce Bretta Pesceho otočil skóre. Obránce Caroliny se krátce na to po asistenci zapsal i mezi střelce. Gólostroj hostů následně podpořili i Jesper Fast a Brent Burns. Vaněčka po pátém inkasovaném gólu ze 17 střel nahradil Akira Schmid. Ani on však dlouho nevydržel s nulou, když v 40. minutě vstřelil šestou trefu Hurricanes Jordan Martinook.

V sérii mezi Dallasem a Seattlem dosud žádný klub neuhrál dvě výhry za sebou. Po čtyřech partiích je tak stav smírný 2:2 na zápasy. Naposledy uspěli Stars výsledkem 6:3 na ledě Kraken.

Nejproduktivnějším hráčem vítězů byl centr Max Domi s bilancí 2+1. Po dvou bodech brali kapitán Jamie Benn, produktivní Fin Roope Hintz, obránce Joel Hanley (všichni 1+1) a Jevgenij Dadonov (0+2). V dresu domácích dvakrát pálil Jaden Schwartz.

Výsledky play off NHL

New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:6 (1:1, 0:5, 0:0) Góly:

01:54 J. Hughes (Meier) Góly:

17:40 Nečas (Martinook, Slavin)

27:26 Nečas (Pesce, J. Staal)

29:51 Pesce (Drury, J. Staal)

31:07 Fast (Martinook, Chatfield)

32:46 Burns (Kotkaniemi, Martinook)

39:36 Martinook (Burns) Sestavy:

Vaněček (33. Schmid) – Hamilton, Siegenthaler, Severson, L. Hughes, Marino, B. Smith, Bahl – Bratt, Hischier (C), Palát (A) – Mercer, J. Hughes (A), Meier – Tatar, M. McLeod, Haula – Bastian, Wood. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Gostisbehere – Jarvis, S. Aho II, Noesen – Fast, Kotkaniemi, Martinook (A) – Nečas, J. Staal (C), Drury – MacEachern, Stastny, Stepan. Rozhodčí: Kozari, Lee – Barton, Pancich Počet diváků: 17 016 Stav série: 1:3