Vegas šesti góly smetlo Dallas a ve finále Stanley Cupu vyzve Floridu

Ve své teprve šestileté historii hokejisté Vegas uhráli play off v pěti případech a letos stejně jako ve své premiérové sezoně dokráčeli až do finále Stanley Cupu. V roce 2018 úspěšní nebyli, když nakonec podlehli 1:4 na zápasy Washingtonu. Letos se o stříbrný pohár porvou s překvapením play off Floridou.

Rozjetí Panthers mají v klubové historii zapsáno již 29 sezon, z čehož jen devět bylo s účastí v play off. Do velkého finále se pak probojovali podruhé, když letos navazují na ročník 1996. Tehdy nestačili 0:4 na zápasy na hvězdami nabité Colorado.

Ovšem zpátky k rozhodující partii finále Západní konference 2023, ve kterém nejprve Vegas výhrami 4:3pp, 3:2pp a 4:0 rázně nakročili za postupem. Dallas následně urval zápasy číslo 4. a 5. výsledky 3:2pp a 4:2. Rozhodnutí tak nabídla až šestá partie, ve které Vegas roznesli domácí Stars vysoko 6:0. Jasno už bylo po první třetině, v níž Jakea Oettingera překonali William Carrier, celkově tříbodový William Karlsson (2+1) a Keegan Kolesar.

V prostředním dějství se deváté trefy v play off dočkal kanonýr Jonathan Marchessault. Svého spoluhráče pak ve třetím dějství v tabulce střelců přeskočil podruhé slavící Karlsson. Pro švédského forvarda to byla již 10. trefa letošních vyřazovacích bojů. Poslední slovo si vzal ještě v 53. minutě Michael Amadio.

První hvězdou však produktivní Karlsson zvolen nebyl. V hlasování zámořských novinářů totiž dostal přednost bezchybný gólman Golden Knights Adin Hill, jenž zastavil všech 23 střel domácích. Jednou jej ohrozil i český centr Dallasu Radek Faksa (13:05, -2, 1 střela).

Výsledek