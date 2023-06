Vegas ovládli úvodní finálový zápas NHL, rozhodl obránce Whitecloud

Na první gól finále se dlouho čekat nemuselo. V 10. minutě hráli domácí přesilovou hru, udeřilo však na opačné straně. Anton Lundell zatáhl puk do útočného pásma, kde jej předal Ericu Staalovi. Zkušený veterán rychle obkroužil bránu a poslal Panthers do vedení. Krátce nato navíc hrdina play off Matthew Tkachuk trefil tyčku za již překonaným Adinem Hillem.

V závěru první třetiny si však Vegas zahráli další přesilovou hru a tentokrát už faul soupeře dokázali potrestat. Chandler Stephenson našel v předbrankovém prostoru volného Jonathana Marchessaulta a do kabin se tak šlo za stavu 1:1.

Na startu druhé dvacetiminutovky se blýskl skvělým zákrokem gólman Hill. Aktivní Tkachuk vybídl Nicka Cousinse před úplně prázdnou klecí, domácí gólman se ovšem ještě dokázal natáhnout a holí zabránil jasnému gólu.

Golden Knights šli poprvé do vedení v polovině řádné hrací doby. Velkou kvalitu ukázal bek Shea Theodore, jenž pod tlakem soupeře udržel na útočné modré čáře puk. Rychlou kličkou se zbavil soupeře, najel si do střelecké pozice a dočkal se své premiérové trefy letošních vyřazovacích bojů.

Závěr druhé třetiny patřil hostům. Florida nejprve zahrozila nastřelenou brankovou konstrukcí v podání kapitána Aleksandera Barkova a beka Brandona Montoura, než se v čase 39:49 po vyhraném buly v útočném pásmu radoval zakončující Anthony Duclair – 2:2.

Rozhodnutí otevírací partie finále Stanley Cupu 2023 tak nabídlo až třetí dějství. V 47. minutě k velké radosti vyprodané T-Mobile Arény navázal na Theodorea další domácí bek, prosadil se Zach Whitecloud. Klid do řad hokejistů Vegas navíc v 54. minutě přidal kapitán Mark Stone. Ze vzduchu si dokázal zpracovat vyhozený puk a překonal Sergeje Bobrovského počtvrté – 4:2.

V závěru duelu se strhla hromadná šarvátka, po které předčasně zamířili do kabin Stephenson a hostující Tkachuk s Bennettem. Ty navíc nedlouho na to následoval i český tvrďák Floridy Radko Gudas (11:30, -1, 1 střela), jehož rozhodčí vykázali po finální trefě Reillyho Smitha do prázdné klece.

Výsledek 1. finále Stanley Cupu 2023