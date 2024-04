Carolina a Florida slaví v play off další výhry a jsou krok od postupu

Po domácích výhrách 3:1 a 5:3 dokázali ve velké formě hrající hokejisté Caroliny uspět nad Islanders i na jejich ledě. Třetí vítězství v sérii urvali po těsném skóre 3:2 poté, co v první třetině hosty poslali do trháku obránci Brent Burns s Dmitrijem Orlovem. U úvodní trefy si připsal asistenci i Martin Nečas (14:43, 0+1, +/-: 0, 1 střela).

Na startu druhé dvacetiminutovky New York dostal zpátky do kontaktu před bránou zakončující Pierre Engvall. Krátce na to ovšem Sebastian Aho přesně zamířil z mezikruží a vyhnal tak domácího brankáře Ilju Sorokina předčasně na střídačku.

Jeho kolega Semjon Varlamov již sice ze zbývajících osmi střel Hurricanes neinkasoval, domácí ale dokázali skóre jen zkorigovat. Poslední slovo patřilo v 38. minutě Brocku Nelsonovi. Gólman vítězů Frederik Andersen pochytal 29 z 31 střel, u dvou z celkových tří branek Caroliny asistoval útočník Andrej Svečnikov.

Carolina vstupovala do série proti Islanders v roli velkého favorita, vedení 3:0 na zápasy je naopak překvapivé v souboji Floridy s Tampa Bay. Panthers navázali na domácí úspěchy 3:2 a 3:2PP triumfem 5:3 z ledu Lightning a jsou jen krok od postupu do druhého kola play off.

Domácí se radovali jen za začátku druhého dějství, kdy otevírací branku Matthewa Tkachuka vymazali Steven Stamkos s Tylerem Mottem. Nejtěsnější vedení jim však dlouho nevydrželo, když na 2:2 upravoval stav v polovině řádné hrací doby kanonýr Sam Reinhart. Po zásahu beka Brandona Montoura z 37. minuty Florida navíc vývoj otočila a po zbytek duelu již o něj nepřišla.

Na další gól se čekalo do 50. minuty, kdy náskok Panthers pojišťoval Steven Lorentz. Naději Tampě vrátil snížením z času 54:50 centr Nicholas Paul, drama se ovšem nekonalo. Při závěrečné hře domácích bez brankáře se do prázdné klece trefil podruhé v zápase Tkachuk a bylo hotovo.

Vítěz bodování NHL ze základní části Nikita Kučerov si připsal jednu asistenci, celkově má po třech startech v play off na kontě bilanci 0+3. Lídr Floridy Matthew Tkachuk si naopak již připsal bodů pět (3+2) stejně jako Carter Verhaeghe (2+3).

Výsledky:

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) Góly:

20:34 Stamkos (Hedman, Kučerov)

22:56 Motte (Jeannot)

54:50 Paul (Duclair, Černák) Góly:

10:39 M. Tkachuk (Lundell, Verhaeghe)

29:58 Reinhart (Tarasenko, Montour)

36:30 Montour (Lorentz, Okposo)

49:41 Lorentz (Cousins, Forsling)

59:29 M. Tkachuk (Verhaeghe) Sestavy:

Vasilevskij (Tomkins) – D. Raddysh, Hedman (A), Černák, Dumba, Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Duclair – Stamkos (C), Cirelli, Hagel – Chaffee, Paul, Eyssimont – Motte, Glendening, Jeannot. Sestavy:

Bobrovskij (Stolarz) – Ekblad (A), Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson – Reinhart, Barkov (C), Tarasenko – M. Tkachuk (A), Lundell, Verhaeghe – Rodrigues, Stenlund, Luostarinen – Cousins, Lorentz, Okposo. Stav série: 0:3