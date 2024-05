Edmonton srovnal sérii s Dallasem. McDavid přispěl třemi přihrávkami

Nejlepší tým letošní základní části NHL v zápasech na kluzištích soupeřů Dallas si dokázal ve čtvrtém pokračování finále Západní konference na ledě Edmontonu vypracovat nadějný dvougólový náskok. Už po 58 vteřinách od zahajovacího buly se střelou z levého kruhu prosadil Wyatt Johnston a v 6. minutě prošla do sítě Stuarta Skinnera i střela obránce Esy Lindella. Pro domácí navíc skóre mohlo vypadat ještě hůř, centr Roope Hintz totiž těsně před druhým gólem neproměnil samostatný nájezd.

Oilers se vrátili do zápasu brankou ze 14. minuty, kdy si našel puk na brankovišti Ryan McLeod. V 17. minutě pak hostující brankář Jake Oettinger vyrazil střelu Connora McDavida jen k Evanu Bouchardovi a za stavu 2:2 se tak rázem začínalo od znova.

Rozdílová akce zápasu se zrodila v 35. minutě, kdy Dallas disponoval přesilovou hrou. Do brejku 2 na 1 se však dokázali utrhnout domácí a po přihrávce Connora Browna skóroval Mattias Janmark. Krátce po návratu vyloučeného Dereka Ryana navíc Edmonton vedení navýšil, když se z rychlého protiútoku radoval Leon Draisaitl. Další asistenci bral McDavid, jenž ještě v závěrečné třetině přihrával i na pojistku do prázdné klece od Mattiase Ekholma.

S průběžnými 28 zápisy (4+24) se tak McDavid vyhoupl do čela kanadského bodování play off před svého spoluhráče Leona Draisaitla s 26 body (10+16). Třetí příčka patří rovněž hráči Oilers, ofenzivnímu obránci Evanu Bouchardovi s 23 body (6+17). Mezi střelci je pro změnu na čele další edmontonský zástupce, Zach Hyman s 13 zásahy. Do sestavy Dallasu se po dvou vynechaných startech vrátil český centr Radek Faksa (10:43, +/-: 0, 2 střely).

Výsledky