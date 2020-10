Vysloužilí Žraloci lov ještě nebalí. Thornton se vrací domů, Marleau může překonat Jágra i Howea

Praha Oba se chystají na třiadvacátou sezonu v NHL. Ze stále aktivních hráčů patří Joe Thornton a Patrick Marleau k nejúspěšnějším postavám zámořské soutěže, v příštím roce mohou výrazně přepsat historické tabulky. Během svých bohatých kariér dosáhli téměř na vše, ale ten nejcennější hokejový artefakt, Stanley Cup, jim ve sbírkách chybí.

Jednačtyřicetiletí veteráni zasvětili svou věrnost především jednomu týmu. Thornton oblékl dres San Jose v patnácti sezonách, Marleau dokonce ve dvaceti. Zatímco první jmenovaný se pokusí na trofej pro vítěze NHL zaútočit v dresu Toronta, jeho o tři měsíce mladší kolega opět zkusí štěstí doma v Kalifornii.

Thornton by měl u Maple Leafs plnit roli mentora mimořádně talentovaných mladíků v čele s Austonem Matthewsem, jimž se v klíčových momentech zatím nedaří prokázat nesporný potenciál. Sedmý nejlepší nahrávač (1089 asistencí) historie NHL podepsal v Kanadě roční kontrakt na 700 tiísc dolarů.



Sharks budou známého pohodáře hodně postrádat. „Budeš mi chybět. Jsem fakt šťastný, že jsem si s tebou zahrál a stali jsme se skvělými přáteli,“ napsal na svůj instagramový účet útočník San Jose Evander Kane.

„Má neskutečnou vůli a maká na sobě. Na ledě dokázal být ohromně soutěživý. Ale když jste z kabiny slyšeli smích, věděli jste, že je tam on,“ zavzpomínal pro iDnes.cz český hokejista Tomáš Hertl.

Úspěch a rodina

Jumbo Joe, jak se Thorntonovi přezdívá, už není tak dominantním hráčem jako dříve. Minulou sezonu zakončil s jednatřiceti body, svezl se s nevýraznými výkony celého týmu. V NHL ale stále může být platným hráčem, kromě šikovnosti a pro veterána typického přehledu oplývá i důrazem, navíc je silný na vhazování.

„Bezpochyby patří k nejlepším hráčům své generace. Stále jsme nedosáhli vytyčených cílů, taková osobnost nám může pomoct to změnit. Jeho zkušenosti a skvělý charakter budou přínosem,“ uvedl pro web NHL generální manažer Toronta Kyle Dubas, který je o sedm let mladší než Thornton.



Důvody, proč držitel Hartovy trofeje (cena pro nejužitečnějšího hráče sezony) z roku 2006 zvolil právě Maple Leafs, jsou dva. Vidina úspěchu a rodina. „Bylo to nejtěžší rozhodnutí v kariéře, ale věřím, že tento tým je opravdu připraven vyhrávat. Zároveň jsem chtěl být blíž svým rodičům, za nimiž to teď budu mít autem zhruba čtyřicet minut. Je fajn, že to budou mít za vnoučaty kousek a stráví s nimi více času,“ osvětlil jednačtyřicetiletý veterán.

Ještě před vypuknutím nové sezony NHL, která by se měla rozjet 1. ledna, se Jumbo Joe rozehraje v Davosu, kde už působil během posledních dvou výluk zámořské soutěže. Do Švýcarska dorazil bez tradičního plnovousu a v utkání proti Rapperswilu, za který nastoupili i Roman Červenka a Vladimír Sobotka, zaznamenal asistenci u drtivé výhry 9:2.

Na cestě mezi legendy

Thornton má za sebou 1636 zápasů v NHL. Pokud půjde vše podle plánu, v nadcházejících měsících předskočí Davea Andreychuka, Chrise Cheliose i Marka Recchiho a zařadí se na šesté místo historických tabulek. Marleau, který si zatím připsal 1723 startů, má na dosah ještě větší úspěch.

K tomu, aby se stal hokejistou s největším počtem odehraných utkání v nejlepší soutěži světa, mu stačí naskočit do 44 duelů. Dvojnásobný olympijský vítěz by tak překonal Gordieho Howea (1767), Marka Messiera (1756), Jaromíra Jágra (1733) a Rona Francise (1731).



A co lépe, dokázal by to v dresu svého milovaného týmu. Mezi lety 2017 a 2019 působil v Torontu, pak se vrátil do San Jose. Po 58 zápasech minulé sezony přišlo stěhování do Pittsburghu, ale zisk vytouženého Stanley Cupu se nekonal ani tam.

#ThankYouDoc @NHLonNBCSports OFFICIAL: Patrick Marleau is headed BACK to the @SanJoseSharks on a one-year contract. #SJSharks https://t.co/vtj7njCoJP oblíbit odpovědět

Z pozice volného hráče se Marleau opět domluvil se Sharks, se nimiž, stejně jako Thornton, došel v roce 2016 až do finále NHL. Také on podepsal pouze na rok za 700 000 dolarů: „Touha získat Stanley Cup mě neustále pohání. Na překonání Gordieho rekordu nemyslím, ale je jasné, že když se to povede, bude to neuvěřitelné.“



Společně se svými kolegy potřebuje hodit minulou sezonu za hlavu, San Jose se k pozicím zajišťujícím play-off ani nepřiblížilo. Kádr má stále kvalitní, podobný průšvih by se neměl opakovat.

„V NHL je hodně týmů, které v minulosti ztratily skvělé hráče, ale dokázaly se spojit a najít dobrou chemii. Kluci jako Hertl, Meier nebo Couture musí postoupit na další úroveň, nastal jejich čas,“ řekl generální manažer Žraloků Doug Wilson pro nhl.com.

San Jose nebude patřit mezi hlavní aspiranty na celkové prvenství, to samé lze ale říct i o Torontu. Nicméně kdo ví. NHL už napsala spousty nečekaných a krásných příběhů. Třeba se Thornton nebo Marleau rozloučí s pohárem nad hlavou.