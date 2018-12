Washington vyhrál v NHL posedmé v řadě, Kempný přispěl dvěma nahrávkami

New York Hokejisté Washingtonu porazili v NHL i s přispěním dvou asistencí Michala Kempného na svém ledě New Jersey 6:3 a připsali si sedmou výhru v řadě.Hlavním strůjcem úspěchu byl Nicklas Bäckström, který po téměř čtyřech letech vstřelil hattrick a navrch přidal asistenci.

Výsledky NHL: Florida - Buffalo 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0) Branky: 19. McCann, 52. Dadonov, 63. Barkov - 11. Skinner, 23. S. Reinhart. Washington - New Jersey 6:3 (1:0, 1:1, 4:2) Branky: 4., 51. a 60. Bäckström (na první Kempný), 21. T. Wilson, 46. Burakovsky (Kempný), 59. Ovečkin - 30. Zajac, 53. Hischier, 59. Marcus Johansson. Carolina - Anaheim 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Branky: 19. Svečnikov - 57. Aberg, 62. Getzlaf. Střely na branku: 34:29. Diváci: 13.987. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Getzlaf (oba Anaheim), 3. McElhinney (Carolina). Colorado - St. Louis 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1) Branky: 22. Zadorov, 43. Rantanen - 5. Tarasenko, 20. Steen, 62. Parayko. Calgary - Los Angeles 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Branky: 1. a 60. Backlund, 48. J. Gaudreau, 60. Monahan - 34. Kempe.

Kempný zažívá produktivní období. Český obránce během vítězné série Washingtonu zaznamenal dva rozdílové góly a čtyři přihrávky. Kromě Kempného už ale žádný jiný český hráč v pátečním programu soutěže nebodoval a brankáři Petr Mrázek i David Rittich zůstali na střídačce.



Kempný si připsal přihrávku u prvního gólu zápasu, ale hlavní podíl na něm měl Alexandr Ovečkin. Ruský útočník převzal ve středním pásmu puk, při průniku na sebe natáhl pozornost bránících hráčů a naservíroval kotouč Bäckströmovi před odkrytou branku. Český obránce získal druhý bod ve třetí třetině, když přihrál do jízdy Andremu Burakovskému, který se prosmýkl mezi dvěma beky a zvýšil na 3:1.

Washington vstřelil třetí gól chvíli poté, kdy ubránil pětiminutové oslabení. Vyšší trest obdržel Tom Wilson, který byl vyloučen do konce utkání za úder do hlavy. Stejný hráč si už v úvodu sezony odpykal čtrnácti zápasovou suspendaci za stejný prohřešek a hrozí mu další. Wilson tentokrát trefil zezadu po odehrání kotouče Bretta Seneyho. Útočník New Jersey chvíli ležel na ledě otřesený, než zamířil na ošetřovnu, ale utkání dohrál a řekl, že ho Wilsn zasáhol z větší části do levého ramene.