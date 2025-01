Krach Winter Games. Pořadatel dluží 27 milionů, diváci na peníze marně čekají

Slibovaný program nabízel hned sedm duelů ve čtyřech dnech. Atraktivně vyhlížel zejména souboj českých legend se světovým výběrem, do nějž Eliáš s Voráčkem sháněli známé spoluhráče z NHL. Spartu čekal extraligový duel s Kometou, dál se plánovala rovněž střetnutí v rámci první ligy či slovenské a německé soutěže.

„Letná v prosinci přivítá hokejovou elitu,“ lákali organizátoři. „Připravujeme zcela unikátní hokejovou ‚mikulášskou‘ nadílku, jejíž cílem je nabídnout českému divákovi špičkový hokej z nejvyšších soutěží tří zemí střední Evropy.“

Jak vypadal program Winter Hockey Games 2024? Čtvrtek 5. prosince: zápas univerzitního hokeje Česko – Slovensko

Pátek 6. prosince: zápas Deutsche Eishockey Ligy Grizzlys Wolfsburg vs. EHC Red Bull München, utkání české Tipsport extraligy HC Škoda Plzeň – Banes Motor České Budějovice

Sobota 7. prosince: zápas slovenské Tipos extraligy HC Slovan Bratislava – HC Košice + utkání české Tipsport extraligy HC Sparta Praha – HC Kometa Brno

Neděle 8. prosince: utkání 1. hokejové ligy HC Slavia Praha – VHK Robe Vsetín, souboj legend Česko versus Výběr světa

Přesně v pondělí 21. října už ale hlásili, že se akce odkládá.

„Byl jsem původně nadšený, jsem fanoušek Vsetína a chtěl jsem zajít na zápas se Slavií,“ popisuje jeden z poškozených diváků. „Čekal jsem s nákupem delší dobu a pak si řekl, že už by to nemuselo krachnout. To bylo shodou okolností víkend před tím, než v pondělí přišlo ohlášení, že se vše odkládá. Už to bylo s otazníkem... Vím, že Slováci si hodně stěžovali, protože tady na to měli ještě navázané ubytování a další výdaje. V Německu nám tahle akce taky neudělala úplně nejlepší jméno,“ dodával.

Dva měsíce nato, 21. prosince, se na webových stránkách distributora vstupenek, společnosti Ticketportal, objevila zpráva od pořadatelské společnosti Eniva ke zrušení Winter Hockey Games.

„Důvodem je insolvenční návrh na naši společnost, která působila na trhu více než osmnáct let. Hlavní příčinou byla nemožnost uskutečnit akci Winter Hockey Games 2021 kvůli covidovým opatřením a následné ztráty, které nebyly kompenzovány.“

Plánovaný projekt se odkládal hned několikrát.

Původní termín? Prosinec 2020 ve Špindlerově Mlýně. Tehdy vše zarazila opatření během koronavirové pandemie. Ze stejných důvodů pořadatelé neuspěli ani o rok později. Stadion pro 7500 diváků už byl připravený, vládní nařízení ale povolovala akce pro maximálně tisíc lidí.

V roce 2022 už se plánovalo konání v Praze. A zase nic. Nevyšel ani avizovaný odklad na prosinec 2023.

Před dvěma týdny také Andrea Bársonyová, jednatelka společnosti Eniva, dokonce přiznala, že „rok 2024 byl doslova nabitý velkými sportovními událostmi, což se v kombinaci s ekonomickým vyčerpáním společnosti a pozdě spuštěnou marketingovou kampaní projevilo v prodeji vstupenek“.

Firma skutečně sama podala insolvenční návrh 21. prosince, kterým se oháněla rovněž ve veřejném prohlášení: „S ohledem na zahajované insolvenční řízení nelze podávat žádné další komentáře, dokud nebude soudem jmenován insolvenční správce, který rozhodne o dalším postupu.“

Nicméně hned dva dny poté Městský soud v Praze dle zápisu v insolvenčním rejstříku návrh z formálních důvodů zamítl. Proces oddlužení tak ani nemohl začít.

Eniva v přiložených dokumentech v seznamu závazků přiznává celkovou částku necelých 27,1 milionů korun. Z toho lístků na Winter Hockey Games 2024 a také na Winter Hockey Games 2021 se týká 26,1 milionů.

„Snažíme se sehnat nějakého investora, abychom mohli vrátit veškeré vstupenky. Stavíme se k tomu tak, že finance se budou určitě vracet,“ zdůrazňovala Bársonyová pro televizi Nova. „Potřebovali jsme generovat peníze ze vstupenek na to, abychom vše mohli platit.“

Na dotazy iDNES.cz, které se týkaly i zamítnutého návrhu na insolvenční řízení, Bársonyová nezareagovala, ač uvedla, že k úternímu dopoledni tak učiní.

Poškození diváci mají možnost podat na agenturu hromadnou žalobu, k níž by se mohly připojit i další dotčené subjekty, včetně zainteresovaných klubů.

Sparta vlastním marně vyčkávajícím fanouškům kvůli zrušenému utkání s brněnskou Kometou věnovala jako poděkování lístky na domácí semifinále hokejové Ligy mistrů. To sehraje 14. ledna s Färjestadem. Klub zároveň avizuje, že za vypořádání Enivy se svými příznivci bude bojovat.