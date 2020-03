Z legendy vynášené do nebes cílem nenávisti. Jágrovi se po sestupu hokejoví fanoušci vysmívají

Kladno Není to tak dávno, kdy byl Jaromír Jágr modlou všech českých hokejových fanoušků. A nejen českých. Vítěz dvou Stanley Cupů a držitel zlaté olympijské medaile se však během chvilky proměnil v bod nenávisti, když se stal ač nevědomky tváří snahy Asociace profesionálních klubů o uzavření extraligy. Když pak na konci základní části hokejové extraligy jeho Kladno sestoupilo, místo lítosti sklidil zejména posměšky.

Když v lednu vyšlo najevo, že se APK snaží domluvit uzavření extraligy bez možnosti sestupu, byli hráči i fanoušci pobouření. Za klubovou asociaci se pak postavil právě Jaromír Jágr, hráč a zejména majitel hokejového Kladna.



„Většinou jsou potrestaní majitelé, fanoušci a mládež. Hráči, kteří se na sestupu podílejí nejvíc, podepíší smlouvu s jiným extraligovým týmem. Bez garance extraligy do toho investoři půjdou těžko. A to mluvíme o hokeji, nechci ani přemýšlet o tom, jak to mají těžké ostatní sporty...“ To je jen část ze statusu, který Jágr pověsil na svou facebookovou zeď, když se snažil v lednu hájit uzavření extraligy. Nebyl sám, stejný názor měl i například Jiří Šlégr. Jenže u fanoušků nepochodil, spíš naopak.

Jágr se snahou obhájit snahu APK stal až nechtěně tváří uzavření extraligy a fanoušci proti němu obrátili svůj hněv. Když jeho Kladno o dva měsíce později z extraligy sestoupili, nemohli si tak odpustit posměšky. „Tak co? Pořád jsi Jardo pro uzavření extraligy,“ napsal například jeden z nich na twitter. „Splnilo se mu přání, definitivně uzavřel extraligu,“ rýpl si do něj zas další.

Ani v Litvínově jeho příjezd zrovna nevítali, diváci ho hned vypískali. Kladenský majitel byl však v nelibosti fanoušků už dříve. Zazlívali mu spolupráci s premiérem Andrejem Babišem či jeho cesty do Číny, svou obhajobou uzavření extraligy si to u nich však zavařil úplně.