Za zákrok z frustrace bude Kucherov pykat. Nezahraje si třetí zápas série s Columbusem

Columbus Kanonýr Nikita Kučerov přijde o třetí zápas Tampy Bay v play off NHL proti Columbusu, který zatím nejlepší tým základní části nečekaně přehrává.

Ruský hokejista dostal za tvrdý faul na Markuse Nutivaaru distanc na jedno utkání. Lightning bude Kučerov chybět v neděli, v sérii s Columbusem favorit prohrává 0:2.

Nikita Kucherov (vlevo) slaví se svými spoluhráči.

Kučerov dominoval se 128 body produktivitě základní části NHL, ale v play off zatím nebodoval. Páteční domácí porážku 1:5 neunesl a v závěru třetí třetiny podrazil a poté i narazil Nutivaaru na mantinel. Inkasoval za to trest pět minut a do konce zápasu, disciplinární komise mu dnes dodatečně udělila ještě stop na třetí duel série.