Zacha se letos poprvé prosadil. Vaněček chytil 45 střel, prohru s Buffalem ale neodvrátil

New York Hokejový útočník Pavel Zacha svým prvním gólem v nové sezoně NHL pomohl New Jersey k výhře 2:0 nad New Yorkem Islanders. Gólman Washingtonu Vítek Vaněček chytil 45 střel, ale neodvrátil v utkání s Buffalem prohru 3:4 po nájezdech. Na jeden gól Capitals přihrál Jakub Vrána. Tomáš Hertl asistoval v 59. minutě u vítězné trefy San Jose, které uspělo na ledě Minnesoty 5:3.

Dominik Kubalík přispěl v nedělním programu jednou přihrávkou k výhře Chicaga 6:2 nad Detroitem. U obou gólů poražených asistoval Filip Hronek, jehož spoluhráč Filip Zadina chyběl ve druhém utkání za sebou kvůli protokolu covid-19.

New Jersey dalo obě branky v úvodní třetině. Skóre otevřel v 17. minutě v přesilové hře Jack Hughes a před první sirénou skóroval z dorážky Zacha. U obou branek asistoval Ty Smith a je šestým obráncem v historii NHL, který bodoval v každém ze svých prvních pěti startů v soutěži. Dvacetiletý bek může v příštím utkání vyrovnat rekord Marka Židlického ze sezony 2003/04. Gólman Scott Wedgewood kryl 28 střel a připsal si první výhru od 13.2. 2018. Washington hrál druhý zápas bez čtyř ruských hráčů včetně Alexandra Ovečkina, kteří porušili společnou schůzkou na pokoji bezpečnostní opatření NHL proti šíření koronaviru. Mezi potrestanými byla i gólmanská jednička Ilja Samsonov a před zkušeným Craigem Andersonem dostal důvěru trenérů opět Vaněček. Český gólman si další šanci řekl výborným výkonem v minulém zápase při výhře 4:3 po nájezdech nad Buffalem. Vaněček inkasoval v odvetě všechny góly v základní hrací době v přesilových hrách, kterými Buffalo vyrovnalo na 1:1 a otočilo stav z 1:2 na 3:2. Český brankář neviděl u prvního gólu přes clonícího hráče střelu od modré čáry, další dva padly po ráně z pravého kruhu bez přípravy. Jakub Vrána, který nastupoval při neúčasti Alexandra Ovečkina opět v první řadě, přihrál v 50. minutě Nicklasi Bäckströmovi na vyrovnávací gól. Švédský útočník sice prováhal správný moment ke střele, ale ze záporného úhlu překvapil Linuse Ullmarka, který si jeho nahození srazil do branky. Vaněček měl vzápětí štěstí, Taylor Hall trefil v trestném střílení tyč. Český gólman kryl minule v rozstřelu všechny čtyři nájezdy, teď nestačil na střelu Jacka Eichela. To Ullmark chytil všechny tři. Hertl vyhrál vhazování a pak mohl přihlížet fantastické individuální akci Brenta Burnse. Zkušený obránce se od pravého mantinelu prosmýkl mezi bránícími hráči až před branku a bekhendem zavěsil pod břevno. Výsledky NHL: Chicago - Detroit 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) Branky: 5., 10. a 53. P. Suter (na druhou Kubalík), 38. Murphy, 41. Janmark, 56. Kurashev - 21. a 52. Bertuzzi (na obě Hronek). Střely na branku: 35:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. P. Suter, 2. Murphy, 3. P. Kane (všichni Chicago). Washington - Buffalo 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0) Branky: 7. J. Schultz, 32. Oshie, 50. Bäckström (Vrána) - 31. C. Miller, 34. Olofsson, 48. E. Staal, rozhodující sam. nájezd Eichel. Střely na branku: 31:48. Brankář Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, kryl 45 z 48 střel a úspěšnost zásahů měl 93,75 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal (Buffalo), 2. J. Schultz (Washington), 3. Ristolainen (Buffalo). Calgary - Toronto 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Branky: 33. Monahan, 47. M. Tkachuk - 8. Muzzin, 40. Simmonds, 43. Matthews. Střely na branku: 33:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Campbell (oba Toronto), 3. Mangiapane (Calgary). Arizona - Vegas 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Branka: 60. W. Karlsson. Střely na branku: 16:27. Diváci: 2.672. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson (Vegas), 2. Kuemper (Arizona), 3. M.-A. Fleury (Vegas). New Jersey - NY Islanders 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Branky: 17. J. Hughes, 19. Zacha. Střely na branku: 24:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. T. Smith, 3. J. Hughes (všichni New Jersey). Pittsburgh - NY Rangers 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Branky: 32. Rust, 43. McCann, 59. Guentzel - 17. Blackwell, 38. R. Strome. Střely na branku: 19:26. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Blackwell (NY Rangers). St. Louis - Los Angeles 3:6 (1:2, 0:3, 2:1) Branky: 15. a 47. B. Schenn, 47. R. O ?Reilly - 19. Iafallo, 19. Grundström, 27. Vilardi, 29. Kopitar, 38. L. Andersson, 60. Doughty. Střely na branku: 31:35. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. B. Schenn (St. Louis), 3. A. Kempe (Los Angeles). Minnesota - San Jose 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Branky: 5. Parise, 37. Bjugstad, 48. Fiala - 20. Donato, 27. E. Kane, 29. Gregor, 59. Burns (Hertl), 60. Nieto. Střely na branku: 29:36. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Burns (San Jose), 2. Parise, 3. Kähkönen (oba Minnesota). Dallas - Nashville 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Branky: 15. Gurjanov, 27. Hintz, 45. Pavelski - 35. F. Forsberg, 50. Mikael Granlund. Střely na branku: 22:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Arvidsson (Nashville). Anaheim - Colorado 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Branky: 1. Silfverberg, 30. Rakell, 59. H. Lindholm - 55. Rantanen. Střely na branku: 15:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Silfverberg, 3. H. Lindholm (všichni Anaheim). Winnipeg - Edmonton 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) Branky: 11. Lowry, 54. Ehlers, 56. Wheeler - 21. Nugent-Hopkins, 35. Turris, 57. Yamamoto, 60. Draisaitl. Střely na branku: 38:38. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl (oba Winnipeg), 3. Ehlers (Winnipeg).