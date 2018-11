Zacha s Chytilem v NHL opět skórovali, Kempný dal první gól sezony

NEW YORK Útočník Pavel Zacha skóroval v NHL potřetí v řadě a stal se první hvězdou zápasu, když dvěma góly přispěl k výhře New Jersey 5:2 nad Montrealem. Nejlepším hráčem utkání byl ve středečním programu soutěže vyhlášen i Michal Kempný, který pomohl první trefou v sezoně k vítězství Washingtonu 4:2 nad Chicagem. Filip Chytil dal gól v pátém utkání v řadě a s New Yorkem Rangers ovládl derby s Islanders v poměru 5:0.

Tomáš Nosek se podílel jedním gólem na výhře Vegas, které uspělo na ledě Arizony 3:2 v prodloužení. Skóroval také Ondřej Kaše, jenž s Anaheimem udolal Vancouver 4:3. Naopak naprázdno vyšli oba nejproduktivnější čeští hráči v soutěži David Pastrňák a Jakub Voráček.



Zacha vstřelil v NHL dva góly v jednom utkání podruhé v kariéře a poprvé po dvou letech. Obě jeho trefy dělily necelé čtyři minuty, kterými v prostřední třetině zvýšil náskok týmu na 5:1. Českému útočníkovi zjevně prospěly čtyři zápasy na farmě v Binghamtonu, kam ho klub poslal na začátku listopadu po deseti zápasech bez bodu. Zacha od návratu skóroval čtyřikrát.

Kempný, kterého Washington získal letos v únoru právě z Chicaga, nastoupil proti svému bývalému klubu poprvé. Český obránce přiznal, že nebylo jednoduché hrát proti týmu, kde hrál dvě sezony a spoustu hráčů zná. Přesto vstřelil vítězný gól, když ránou od modré čáry zvýšil po přihrávce Jakuba Vrány na 3:0. Vrána ještě asistoval u druhé branky za efektní zadovku, po které střílel Andre Burakovsky do odkryté branky.

Chytil se už v minulém utkání stal prvním teenagerem v klubové historii, který skóroval ve čtyřech zápasech v řadě. A devatenáctiletý útočník prodloužil úchvatnou sérii na pět utkání už po 29 sekundách hry. I se štěstím, protože v brejku dva na jednoho přihrával, ale od obránce Ryana Pulocka se puk k němu odrazil zpátky a český mladík šancí nepohrdl. Rangers vedli už v deváté minutě 3:0 a vzhledem k tomu, že Alexandar Georgijev udržel nulu, připsal si Chytil druhý vítězný gól za sebou.