Záchrana pro Pardubice a spol? Kluby se domluvily, že se nebude sestupovat

Z extraligy se už sestupovat nebude a uzavře se. Kluby se podle informací deníku Sport domluvily na revolučním formátu extraligy, do které by v budoucnu týmy z první ligy neměly jak postoupit. Potvrdit by se to mělo po lednové valné hromadě APK a nová pravidla budou platit už tuto sezonu. Jak to bude vypadat?

Letos nikdo nesestoupí? V lednu se koná valná hromada APK, která by měla svěřit chod extraligy přímo klubům. A ty mají o představě jasno. Inspirovaly se formátem v zámořské NHL a po jejím vzoru chtějí extraligu uzamknout. V budoucnu tak do elitní čtrnáctky nebude možné postoupit, ani z ní sestoupit a začít by se mělo už tuhle sezonu.



S novým formátem prý souhlasí všichni majitelé klubů, zejména pak z těch, které sídlí na konci tabulky. Jedním z hlavních aktérů je i Jaromír Jágr, jehož Kladno je momentálně desáté. S uzavřením extraligy ale souhlasí všichni, včetně šéfů mistrovského Třince či Komety Brno.

O něco hůř se na situaci dívají v první lize. Těm by se do budoucna měl postup znemožnit, šanci ale stále mají. V příští sezoně by se totiž mělo hrát s patnácti kluby, o rok později postoupí šestnáctý. Po čase se ale počest míst v extralize sníží opět na čtrnáct, a tak už by to mělo být na pořád.

Samotná změna ještě oficiální není, podle informací deníku Sport jsou ale všechny kluby domluvené a v lednu to jen oficiálně potvrdí. Na verdiktu už by to nic měnit nemělo a letos žádný klub nesestoupí. Není však jisté, jestli s informací vyjdou na světlo hned, nebo až v průběhu jara.