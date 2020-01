Zápas na fotbalovém stadionu Drážďan? Je to jako v NHL, zážitek do konce života, říká kapitán Sparty Řepík

drážďany Útočník Sparty a hokejové reprezentace Michal Řepík má už v jednatřiceti letech ledacos za sebou. Během profesionální kariéry okusil slavnou NHL, Kontinentální, finskou i švýcarskou ligu, zahrál si na mistrovství světa i pod pěti kruhy na olympijských hrách.

Zápas pod širým nebem, v němž se Pražané utkají v sobotu v Drážďanech s Litvínovem, čeká ale vlašimského rodáka poprvé.

„Je to super, že se něco takového zorganizovalo, pro mě osobně zážitek do konce života. Pokud by se takové akce konaly častěji, jenom dobře ,“ uvedl Řepík.

„Jde o zpestření pro hráče i diváky. Na druhou stranu uspořádání takové události není nejlevnější, stojí to hodně peněz, není to snadné. Ale jednou za pár let je to super.“

„Jsem rád, že toho teď budu součástí. Každý rok se takhle hraje v NHL. Člověk to sleduje a říká si, že by si to chtěl jednou vyzkoušet. Plánujeme si to užít. Ale zároveň to utkání vyhrát,“ zdůraznil Řepík.

Výjimečnost okamžiku pocítil už při příchodu na dnešní trénink uprostřed arény fotbalového Dynama Drážďany.

„Opravdu zážitek, je to krásný stadion. Je to samozřejmě jiné než v hale. Takhle jsem hrál akorát v dětství ve Vlašimi, kde jsem vyrůstal.“

„V dospělém hokeji jsem si pod širým nebem ještě nezahrál. Snad přijde hodně diváků, bude dobré počasí a užijeme si to se vším všudy,“ přál si Řepík.

Vše se ještě znásobí v sobotu, až vyjdou týmy Sparty a Litvínova večer do nasvícené arény před plnými tribunami.

„Při večerním zápase by to mohlo být opravdu pěkné. Doufám, že zaplněnému hledišti předvedeme dobrou show.“



Rozdíly při tréninku pod otevřenou oblohou jsou jasně patrné.



„Každý to už někdy zažil, ať už jako malý nebo během kariéry. Trochu rozdíl to určitě je - fouká vítr do obličeje, trochu to zpomaluje. Počasí bylo jinak ale dobré, dá se to přirovnat k hale, kde je kolikrát větší zima. Uvidíme, jak to bude vypadat při zápase. Jsem na to celé zvědavý,“ podotkl Řepík.

Přiznal, že napjatě sleduje vývoj předpovědi počasí.

„Samozřejmě, neustále se to hýbe. Zatím to vypadá, že by víc mělo pršet na odpolední utkání německých týmů. Nám hlásili nějaké přeháňky, ale počasí se může změnit z hodiny na hodinu. Snad déšť nenaruší zápasy a bude vše, jak má být,“ přál si Řepík.

Déšť je pro všechny aktéry z více důvodů velkým strašákem.

„Asi by to nebylo dobré. Záleží, zda by poprchávalo, nebo byl slejvák... Pak by se asi moc hrát nedalo. Puk navíc v loužích neklouže, což pro hokej není vůbec dobré,“ uvedl Řepík.