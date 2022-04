Zaskočí outsideři obry? Startuje semifinále extraligy, Spartu čekají Budějovice, Třinec pak Boleslav

Hokejistům Sparty by se úspěch už proklatě hodil, od posledního titulového křepčení uplynulo dlouhých patnáct let. A Třinec? Vítěz posledních dvou dokončených ročníků, od něhož se účast v závěrečných fázích prostě už tak nějak očekává.

Až padne zítra po obědě v pražské O2 areně úvodní buly, dostanou sny čtyř mužstev o Masarykově poháru další pokračování.

Největší příběh momentálně píší Boleslavští. Po nemastné základní části, kdy skončili až jedenáctí a oproti předchozí sezoně si pohoršili o osm příček, přetlačili v bojovném předkole Plzeň. Ukázali, že hokej není vždy nutně o kráse a hromadě gólů. Středočeši můžou děkovat realizačnímu týmu kouče Radima Rulíka, jak skvěle je na vyřazovací boje fyzicky připravil.

Excelují v bruslení, neuhýbají ze soubojů.

A především mají X faktor v osobě Miloše Kelemena. Mladý útočník sice pomohl v polovině února Slovákům k zisku bronzových olympijských medailí, na extraligových kluzištích však příliš nezářil. Pět branek za 44 utkání není počinem, který by vzbuzoval významný respekt.

Jenže jak se říká, play off je jiná soutěž. S ní evidentně přichází i jiný Kelemen. Deset zápasů, deset bodů, sedm přesných tref, plus osmička v hodnocení pozitivní účasti na ledě.

SEMIFINÁLE HOKEJOVÉ EXTRALIGY 2021/22 HC SPARTA PRAHA (po základní části 3.) – HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE (4.) ■ Začátky: neděle 14.30 (O2 TV Sport), pondělí 19.00 (ČT sport). ■ Vzájemné zápasy v sezoně: 2:5, 0:2, 1:5, 2:0. ■ Sparta bude hrát semifinále podvaadvacáté, do finále postoupila 9krát, naposledy ale před šesti lety, kdy získala stříbro. ■ České Budějovice budou hrát semifinále pošesté. V letech 1995, 1996, 2006, 2007 i 2008 v něm neuspěly.

HC OCELÁŘI TŘINEC (2.) – BK MLADÁ BOLESLAV (11.) Začátky: neděle 17.00 (ČT sport), pondělí 17.00 (O2 TV Sport). ■ Vzájemné zápasy v sezoně: 5:0, 3:0, 7:3, 3:2 v prodl. ■ Oceláři jsou za 27 let v extralize mezi nejlepšími čtyřmi pojedenácté a šestkrát v semifinále uspěli. Titul slavili v roce 2011 a posledních dvou odehraných sezonách. ■ Mladá Boleslav hraje od roku 2008 třináctou sezonu v nejvyšší soutěži, do semifinále se dostala v roce 2016 a loni. Na medaili čeká.

Kelemen vs. Kacetl

„Na střídačce jsem si říkal, že teď by to mohlo přijít. Ale ta teč byla o štěstí,“ komentoval Kelemen svůj zásah, kterým rozčísl čtvrtfinálovou sérii s Hradcem Králové v osmé minutě prodloužení pátého duelu. Sezonu tak ukončil favorizovanému vítězi základní části, angažmá tamnímu trenéru Ladislavu Čihákovi i několika hráčům. To jej ale zřejmě nemrzí.

Ovšem ze Třince mají v Mladé Boleslavi noční můry. Z posledních sedmi vzájemných zápasů zvládli Oceláře přetlačit jen jedinkrát, hned ve čtyřech případech jim nevstřelili ani gól.

Když se navíc proti vám postaví v play off gólman Ondřej Kacetl, víte, že vás čeká pořádná dřina. Ač to zní jako klišé, jednatřicetiletý strážce třineckého brankoviště je prostě mágem vyřazovacích bojů. Jako by měl speciální kouzlo, kterým drží puk před cestou do sítě. V základní části přitom ani nebyl jedničkou, parťák Marek Mazanec dostal prostoru víc.

Jakmile ale začne závěrečná – klíčová – část sezony, přichází Kacetlův čas. Před rokem pomohl slezskému klubu k titulu šesti čistými konty, průměrně inkasoval jen lehce přes jeden gól na zápas a zejména liberecké střelce přiváděl ve finále k šílenství. Tentokrát se situace opakuje, ani v jednom případě nedovolil Vítkovicím více než branku.

„Kacetl chytá super, mnohokrát nám pomohl. My jemu ale taky,“ podotýká třinecký bek Martin Marinčin, další z bronzových medailistů z nedávné pekingské olympiády.

Budějovice proti historii

Na brankáře se mohou spolehnout i na Spartě, což je tvrzení, které nebylo možné napsat snad od konce kariéry Petra Břízy před šestnácti sezonami. Situace mezi tyčemi trápí Pražany dlouhodobě, teď se ovšem nejen uklidnila, ale i obrátila. Kluboví šéfové (a šéfka) se mohou plácat po ramenou, že před koncem přestupního období doplnili tým o Júlia Hudáčka. Zkušený Slovák, jehož pozápasové oslavy s fanoušky jsou pověstné, vytvořil se stále lépe chytajícím Matějem Machovským vyvážený tandem.

„Nemáme náhled do kabiny, ale tuším, že Bříza byl v dobrém smyslu blázen, který by radši snědl puk, než aby prohrál. Prostě vítězná mentalita, která pak možná chyběla,“ glosuje brankářské problémy Sparty v posledních letech Jan Homolka, šéfkomentátor a hokejový moderátor O2 TV Sport.

Na konzumaci puků zatím nedošlo, zato se v postupovém čtvrtfinálovém duelu proti Liberci ládovali sparťanští hokejisté pizzou. Duel totiž nakonec trval více než 103 minut, delší utkání bylo v extralize k vidění jen jednou.

Spolehnout se celek z O2 areny může na Filipa Chlapíka i Davida Tomáška. Prvního jmenovaného jako by opomenutí z olympijské nominace pozitivně nakoplo, ten druhý zase dostal po návratu na česká kluziště pořádnou chuť.

Také Jihočeši ale mají duo, které protivníkům nahání strach. Oběma pomalu táhne na čtyřicet, přesto Lukáš Pech s Milanem Gulašem patří stále mezi to nejlepší, co extraliga nabízí. Stačila jediná společná sezona na to, aby společně vrátili po čtrnácti letech do semifinále klub, který byl několikrát před zánikem.

Jihočeši jsou vůbec nejblyštivějším překvapením probíhající sezony. Základní část zvládli nad očekávání, v dramatickém závěru si zajistili čtvrté místo, tím pádem i přímou vstupenku do čtvrtfinále. Kouč Jaroslav Modrý s nasazenou bekovkou ze střídačky potěšeně sledoval, jak si Pardubice neví rady s provokatérem Davidem Štichem ani samy se sebou.

„Být mezi čtyřmi nejlepšími je pro nás velký nadstandard, ale jedeme dál. Uspokojení nehrozí,“ ujišťuje Pech, druhý nejproduktivnější hráč základní části.

Na papíře je Sparta velkým favoritem, dosud v play off proti tomuto soupeři uspěli, ale pozor! V sezoně ji Budějovice hned třikrát ze čtyř případů porazily. V Budvar aréně navíc bude na každý duel vyprodáno a je jasné, že Motor nedá Pražanům nic zadarmo. Jihočeši mohou, jejich soupeř musí.