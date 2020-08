Zdeptaný Washington. Ovečkina a spol. vyřadil „jejich“ trenér i gólový útlum

Z jejich ofenzívy šel strach, vysoké ambice budily respekt. S hokejisty Washingtonu se počítalo jako s adeptem na boj o Stanley Cup, místo toho přišla brzká stopka. Disciplinovaní a tak trochu podceňovaní NY Islanders pod vedením trenéra Barryho Trotze zastavili družinu kanonýra Alexandra Ovečkina v prvním kole play off NHL. „Byla to prapodivná sezona,“ pravil zklamaný kapitán Capitals.

Právě Trotz byl jedním z klíčových faktorů, který pomohl newyorskému celku k postupu přes favorita série. 58letý trenér totiž vedl Washington v letech 2014-2018, přičemž svou poslední sezonu s klubem zakončil triumfální jízdou vyřazovacími boji a ziskem Stanley Cupu.

O to překvapivější byl následný konec Trotzova angažmá v hlavním městě Spojených států, což měly zapříčinit odlišné představy o jeho dalším platu. Po službách zkušeného kouče záhy sáhli právě Islanders, kteří se nyní s Capitals potkali v prvním kole play off.

Každý soupeř by tušil, že cesta k porážce Washingtonu vede přes eliminaci jeho nebezpečného útoku. Islanders díky detailním Trotzovým znalostem protivníkova systému věděli, jak na to.

„Museli jsme tomu přizpůsobit naši hru. Naši kluci se drželi plánu, a když jsme vedli, Washington to frustrovalo,“ chválil postup mužstva Trotz po výhře 4:0 v pátém utkání, která znamenala triumf v sérii 4:1. „Odvedli jsme skvělou práci a mnoho jsme jim nedovolili.“

Washington v základní části spoléhal zejména na střeleckou potenci napříč všemi útočnými řadami. Proti Islanders se ale prosazovali jen největší hvězdy jako Alexandr Ovečkin (4 góly), Jevgenij Kuzněcov či T. J. Oshie (oba 3).

V sezoně produktivní Jakub Vrána za osm střetnutí (včetně skupiny o umístění) neposbíral ani bod. Zklamal i Ilja Kovalčuk, který si nepřenesl výtečnou formu z angažmá v Montrealu.

„Když neproměňujete šance, nemůžete vyhrát,“ pravil po vyřazení washingtonský trenér Todd Reirden. Jeho další působení v klubu je nejisté, vzhledem k vyřazení v prvním kole play off v posledních dvou sezonách. Kapitán Ovečkin s ním v důvodech neúspěchu souhlasil: „Měli jsme možnosti, nevyužili je, a tohle je výsledek. Přitom jsme věděli, co od Islanders čekat.“

Nevyužitého potenciálu Capitals ostatně litoval i brankář Braden Holtby. „Je to hrozný pocit, když víte, na co jste měli, ale nedokázali jste to přetavit v úspěch. Tohle bude ještě chvíli bolet,“ uznal gólman, jenž se po sezoně stane volným hráčem a i jeho odchod z Washingtonu je reálný.

Poražený tým rovněž nemohl plně spoléhat na služby elitního obránce Johna Carlsona. Finalista Norris Trophy pro nejlepšího beka sezony vynechal kvůli zranění nohy všechna tři utkání o umístění. V pěti zápasech proti Islanders si připsal šest asistencí (nejvíce bodů v týmu), ale i 11 záporných bodů v kategorii +/-. Carlson nepřímo přiznal, že zdraví jej během série stále omezovalo. „V téhle fázi sezony není nikdo úplně fit. Ale byl jsem ve stavu, který mi dovolil nastoupit.“

V obraně nevyčnívali ani čeští beci Michal Kempný a Radko Gudas. Kempný odehrál první dvě utkání série, zatímco Gudas byl mezi náhradníky, pro další tři duely si role prohodili. Oba zůstali bez bodu.

Podle Ovečkina mohlo za nečekaný útlum Washingtonu i březnové přerušení sezony a její neobvyklé dohrávání v srpnu. „Byl to těžký rok pro všechny, hráče i jejich rodiny. Dlouho jsme nevěděli, jestli se sezona dohraje, nebo ne. Jak se pak máme za takových okolností naplno připravit?“ ptal se Ovečkin. „I formát play off je úplně jiný... Stát se mohlo cokoliv. Ale odvedli jsme maximum.“