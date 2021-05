ŽIVĚ: Česko - Dánsko 0:1. Pešánův tým se v klíčovém utkání stále neprosadil, seveřané vedou díky brzkému gólu

RIGA/PRAHA Dnes od 15.15 hodin nastoupili čeští hokejisté do šestého duelu základní skupiny A mistrovství světa. Soupeřem jim jsou Dánové a postupová matematika je jasná - výhra za tři body může dát po večerním souboji Švédska s Ruskem postupovou jistotu, případná bodová ztráta čtvrtfinále značně zkomplikovat. Prohra v základní hrací době pak dává jistotu konce českého týmu na turnaji už po základní skupině.

Až těsně před utkáním odtajnali čeští trenéři sestavu, kterou v brance jistí Šimon Hrubec. Jednička výběru kouče Filipa Pešána dostala v sobotním duelu proti Velké Británii (6:1) volno a chytal Roman Will.

Hokejisté mají na pátém místě skupiny A z pěti zápasů osm bodů. Stejně jich získali šestí Dánové, kteří se dnes v případě neúspěchu s turnajem rozloučí. Pokud Pešánův výběr zvítězí, může mu pomoci k jistotě čtvrtfinále případné večerní zaváhání Švédska s Ruskem. Jinak bude český tým v úterý od 15:15 SELČ bojovat o play off se Slovenskem.



„Nálada je bojovná. Víme, že nás čeká těžké utkání a musíme ho zvládnout. Dánové jsou hodně nebezpeční. Viděli jsme to v jejich zápase se Švédy, nebo v jakémkoliv utkání. Slováci proti nim byli trpěliví a na konci jim dali gól,“ prohlásil Straka.

Pokud by Češi proti Dánsku nebodovali, přišli by o naději na play off. „To je ten tlak, který každý vnímá. To je to hezké na hokeji, když o něco jde. Dokázali jsme to v zápase se Švédskem a kluci ví, o co nám jde. Těším se na to a myslím, že kluci taky. Po Bělorusku musí být každé utkání vítězné, abychom se dostali dál. Je to další naše čtvrtfinále,“ doplnil Straka.



.Dánové poslední dva vzájemné souboje vyhráli a shodně to bylo po samostatných nájezdech. V roce 2014 na mistrovství světa v Minsku slavili po výsledku 4:3 v osmém duelu se samostatnou českou reprezentací vůbec první úspěch a o dva roky na světovém šampionátu v Moskvě ho díky výhře 2:1 zopakovali. Pro Čechy je to dnes první příležitost k odvetě.