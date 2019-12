ŽIVĚ: Dvacítka bojuje o čtvrtfinále MS proti USA, v polovině 1. třetiny vyrovnal Zábranský

Ostrava Česká hokejová reprezentace do 20 let se bude muset v zápase proti USA na mistrovství světa v Ostravě obejít bez brankářské jedničky Lukáše Dostála a útočníka Jana Šíra. Oba jsou mimo hru ze zdravotních důvodů. Utkání sledujeme v podrobné online reportáži.

Hokejová reprezentace do 20 let má před sebou na mistrovství světa v Ostravě nelehký úkol. Pokud nechce spoléhat na pomoc soupeřů, musí k postupu do čtvrtfinále v pondělí proti USA nebo v úterý proti Kanadě bodovat. Po sobotní porážce s Německem hrozí mladým českým hráčům boj o udržení v elitní skupině. Pokud by však Němci porazili v úterý Rusko v základní hrací době, postoupili by Češi do play off i při dvou prohrách. Teoreticky jim však nemusí stačit ani šest bodů.



„Trošku se nám to zkomplikovalo. Ani jeden z nich dnes nemůže nastoupit,“ řekl asistent trenéra Aleš Krátoška novinářům po dopoledním rozbruslení. Povahu problémů Dostála ani Šíra český tým specifikovat nechce. „Šance, že v dalších utkání nastoupí, ale je,“ uvedl Krátoška.



Proti USA se do branky postaví Lukáš Pařík, do pole bude připraveno šest obránců a jedenáct útočníků. „Budeme mít tři centry a čtyři dvojice křídel,“ řekl Krátoška.Český tým má na soupisce ještě jedno volné místo, které ale chtějí trenéři zaplnit až v úterý před závěrečným zápasem v základní skupině B proti Kanadě. „Chceme se rozhodnout až po utkání s Američany s ohledem na zdravotní stav hráčů,“ vysvětlil spolupracovník hlavního kouče Václava Varadi.



Hokejová dvacítka na šampionátu zatím porazila Rusko a prohrála s Německem. Pokud nechce v boji o play off spoléhat na pomoc soupeřů, potřebuje proti zámořským týmům bodovat. „Myslím, že kluci jsou na Ameriku připraveni. Mají veškeré informace a věříme, že zápas zvládnou. Víme, že nás čeká silný soupeř s výbornými hráči. Budeme bojovat zuby nehty,“ dodal Krátoška.