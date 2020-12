Edmonton Čeští hokejisté do 20 let dnes vstoupí do mistrovství světa v Edmontonu zápasem proti Švédsku. První utkání svěřenců trenéra Karla Mlejnka začne ve 20:00 SEČ. V pětadvacetičlenném kádru zůstalo po finálním zúžení nominace deset hráčů, kteří reprezentovali před rokem na domácím juniorském šampionátu v Ostravě a Třinci.

Zkušenosti z minulého MS mají brankáři Nick Malík a Lukáš Pařík, obránci Martin Haš, Karel Klikorka, Šimon Kubíček, Radek Kučeřík a útočníci Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Adam Raška a Michal Teplý. Mezi debutanty jsou naopak sedmnáctiletí obránci David Jiříček a Stanislav Svozil.

Ve skupině se čeští hokejisté utkají ještě s Ruskem, USA a Rakouskem. Do čtvrtfinále postoupí čtyři mužstva.