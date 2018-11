Zlatý důl pro NHL. V Americe se konečně bude moci legálně sázet na zápasy

PRAHA Vsadit si na výsledek zápasu, počet žlutých karet nebo první získaný set? Pro evropského sportovního nadšence běžně dostupná věc, o fanoušcích ve Spojených státech se to však donedávna říct nedalo. Alespoň ne v legální rovině.

To se teď změní. „Otevírají se nám nové možnosti,“ pochvaluje si šéf NHL Gary Bettman.



Jediným státem USA, kde bylo dosud povoleno přijímat sportovní sázky, byla Nevada.

Na rozdíl od věhlasného Las Vegas ale nemělo totéž privilegium Atlantic City, další vyhlášené město kasin. Stát New Jersey, kde se „Vegas východu“ nachází, po mnoho let bojoval za legalizaci sportovních sázek na svém území.

Komisionář NHL Gary Bettman.

Dlouhé snažení se tamním politikům letos v červnu konečně vyplatilo a těžit z toho nakonec mohou i ostatní – po rozhodnutí Nejvyššího soudu může legalizovat sportovní sázky kterýkoliv ze Spojených států amerických.



Do konce října toho využily také Delaware, Mississippi, Nové Mexiko a Západní Virginie, každý podle vlastních regulačních pravidel. Řada dalších států procesem legalizace ještě prochází.

Čtveřice největších amerických sportovních soutěží (kromě NHL baseballová MLB, basketbalová NBA a liga amerického fotbalu NFL) byla do tohoto jara skeptická, šéfové lig ale zároveň naznačovali, že jsou schopni o svém případném zapojení do hazardu diskutovat.

Včetně Bettmana, muže v čele nejlepší hokejové ligy světa, který byl dřív proti průniku hazardu do severoamerického sportu.

„Zabere nějaký čas, než najdeme tu správnou cestu, jak sázky do hokeje implikovat,“ naznačil obrat svých názorů v květnovém rozhovoru pro televizi CNBC.

Otočka o 180 stupňů byla dokonána na konci října, kdy NHL podepsala partnerskou smlouvu se společností MGM Resorts. Ta o tři měsíce dříve začala na poli sázek zastupovat basketbalovou NBA.



„Je to jen adaptace na to, jak dnešní svět funguje. A pro nás je to šance, jak vtáhnout fanoušky ještě víc do hry,“ vysvětloval Bettman, proč začal připravovat NHL na éru sázení na americké půdě.

Ligový boss si uvědomil, jaký finanční přínos může mít vstup do hazardní sféry. Ekonomická stanice CNBC odhadla, že výnosy ze sportovních sázek by se v letošním roce měly vyšplhat na 840 milionů dolarů.

O pět let později by to mělo být dokonce šest miliard. I když by si NHL ukrojila ze všech čtyř lig velice pravděpodobně nejmenší podíl, nechce zůstávat mimo hru.

Kromě klasických sázkových možností už liga testuje i systém, který předvedla například na Světovém poháru v roce 2016.

Hráči i puk jsou opatřeni čipy, které dopodrobna mapují pohyb všech aktérů po ledě. Podobně měří fotbalová NFL hráčům naběhané yardy.

Od roku 1993, kdy je Gary Bettman v čele NHL, se ze soutěže stal megalomansky vydělávající podnik.



Ligový šéf dostal nejlepší hráče světa na olympiádu, způsobil poprask rozšířením o klub v Las Vegas, ale také byl u tří stávek kvůli vyjednávání s hráčskou asociací o platech hráčů. Zdá se, že teď soutěž najde cestu k dalším penězům.