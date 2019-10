Zlínský fanoušek kritizoval na facebooku Čiliaka. ‚V 9 ráno sraz na zimáku, možná tě podepíší‘, reagoval

Zlín Stává se zřídkakdy, aby se profesionální sportovce na sociálních sítích bránil kritice. Současný brankář Zlína Marek Čiliak však našel způsob, jak rozzuřeného fanouška s důvtipem odpálkovat. „Ahoj, v 9 ráno sraz před zimákem, vem si výstroj. Zařídím ti prostor, neber to vůbec zle, zatrénuješ si, můžeš se ukázat. Možná tě podepíší," zpražil příznivce Beranů, ten se mu už neozval.

Srdce fanoušků si Čiliak nezískal hned, na sociálních sítích někteří příznivci Zlína nešetřili kritikou.

„Nejhorší je Čiliak... Zaprvé slovák.. Už to je handicap. Zadruhé Kometa Brno.. další handicap.. Nikdy do toho nedá srdce.. A na výkonech to je znát. Prostě pracuje tak na 2 procenta,“ psal jeden z fanoušků na Facebooku.

„Já bych ho odstranil. Je špatný. Neumí. Stojí tam jak motovidlo.. i já jako amatér bych si na něj věřil. Holt není to Kašík. To radši ať se rozchytá Huf (druhý brankář Zlína).. Než tenhle slovenský nesmysl,“ pokračoval ve své kritice dál.

Naštvaný fanoušek však nemohl očekávat, že se mu sám Čiliak zpátky ozve.



„Ahoj, v 9 ráno sraz před zimákem, vem si výstroj. Zařídím ti prostor, neber to vůbec zle, zatrénuješ si, můžeš se ukázat. Možná tě podepíší. Myslím to úplně vážně, ukaž se teď,“ zpražil příznivce Ševců.

Marek Čiliak odešel na začátku října z extraligového Brna na hostování do Zlína, kde nahradil zraněného Libora Kašíka. Kluby se dohodly, že slovenský gólman bude ve Zlíně chytat do 31. prosince.