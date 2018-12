VIDEO: Zlý muž NHL dostal za vyučenou. Reaves poslal Wilsona do říše snů

LAS VEGAS / PRAHA Pověst Toma Wilsona z Washingtonu Capitals předchází. Je jedním z nejvíce nepříjemných hráčů, kteří bruslí na severoamerických kluzištích. A občas předvede děsivý zákrok, po němž protivníka rovnou odvážejí do nemocnice. Tentokráte ale ochutnal vlastní medicínu.

Na křídelníka Capitals si totiž v noci z úterý na středu hned třikrát počkal hráč Vegas Ryan Reaves. Začalo to už v úvodní třetině, kdy Wilson zavážel puk do útočného pásma, jenže tam jej Reaves poprvé poslal k zemi. O pár vteřin později se oba potkali podruhé, i tentokráte skončil vyhlášený recidivista na ledě. A hráč Vegas se mu ještě do očí vysmál.



To ale ještě Wilson nevěděl, co se mu stane ve druhé části. Podobně, jako on srážel protihráče k zemi, tak i tentokráte přišel střet hráče se zdí. Jenže tentokráte nebyl zdí hráč Washingtonu, nýbrž jeho soupeř.

Aniž by o tom Wilson tušil, vyrostla před ním překážka, do které bez jakéhokoliv vědomí narazil. Tvrdý hit bez puku odnesl setrváním v kabině do konce druhé části, zatímco jeho soupeř dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Není to jejich první vzájemné setkání, oba se v minulosti zapojili do řady potyček, například v roce 2014 se poprali při zápasu Wilsonova Washingtonu a St. Louis, za které tehdy nastupoval Reaves.

V říjnu letošního roku ještě ani nezačala NHL, a Wilson už dostal první trest. Za brutální dohrání Oskara Sundqvista ze St. Louis v přípravném utkání si odnesl zákaz startu na rovných dvacet zápasů, který byl později snížen na čtrnáct utkání.

Takhle Wilson „sundal“ Sundqvista: