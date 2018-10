VIDEO: Znojmo se zlobí. Dostalo gól, jaký svět neviděl. Puk totiž skončil nad bránou, ne v ní

SZÉKESFÉHERVÁR Hokejisté Znojma prohráli v nedělním zápase mezinárodní EBEL v maďarském Fehérváru gólem, který nikdo neviděl. Klub podal oficiální protest k vedení soutěže a obrázky (ne)gólu kolují v hokejovém prostředí, kde nad nimi všichni kroutí hlavou.

Vítězný gól nedělního zápasu, v němž Fehérvár porazil Znojmo 5:2, byl přiznán po situaci z 42. minuty.

Domácí Bence Stipsicz prudce vystřelil, puk se z prostoru branky odrazil pryč a zároveň dojíždějící hráči brankovou konstrukci posunuli.



Následovalo zkoumání situace na videu. Sudí k překvapení hostů střelu uznali za gólovou, přestože se kotouč po střele odrazil od horní tyčky nad branku a v síti vůbec neskončil.

Podívejte se na kontroverzní situaci:

Tak tohle se jen tak nevidí. Gól Fehérváru do sítě Znojma v EBEL lize. Gól, který nepadl, přesto ho rozhodčí po zhlédnutí videa uznali! Neuvěřitelný. Mimochodem, rozhodčí se asi 5 minut rozhodovali podle záběrů na TABLETU!

„V době, kdy je na stadionech přítomno video, nás to velmi překvapuje,“ neskrýval rozladění manažer Orlů Petr Veselý.

Ten podal krátce po zápase stížnost k vedení ligy, ačkoliv si uvědomuje, že body to Orlům nevrátí. A že je nutně potřebují - v tabulce EBEL jsou zatím poslední.



„Byl to pro nás klíčový bod zápasu. V naší situaci se potřebujeme někde chytnout. Kdybychom ve Fehérváru bodovali, bylo by to veselejší, takhle je to pro nás velký problém,“ dodal Veselý.

Paradoxní je, že rozhodčí uznali gól, který nikdo na stadionu nemohl vidět, právě po poradě nad videozáznamem. Zabrala asi pět minut.

Teoreticky mohlo arbitry zmást, že po souboji před brankou vyletěla z branky láhev na pití, což se obvykle stává, když prudká střela žuchne do sítě...

„Nejsem schopen říct, co mohlo být na videu vidět, nicméně pokud to srovnám se systémem na našem stadionu, a mělo by to být hodně podobné, tak by z pohledu z horní kamery mělo být vidět, že puk nejde do brány.“



„Myslím si, že je jasně vidět, že puk brankovou čáru vůbec nepřekročil. Je však otázkou, jak to posoudí rozhodčí, protože v danou chvíli je na ledě pánem on,“ dohaduje se znojemský manažer.

Verdikt, který by vedení EBEL mělo vynést během úterý, se dá očekávat prakticky jediný: trest pro rozhodčí.

Hned ten den zahajuje Znojmo sérii tří domácích utkání; v úterý hostí Klagenfurt, v pátek Bolzano a v neděli Vídeň.