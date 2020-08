Zrádce, nebo vzorný táta? Raskovo rozhodnutí opustit tým během play off vzbudilo rozpory

Boston S nadějí vyhlíželi rázný marš za pohárem, jsou však svědky divokého sledu překvapivých a vesměs nevítaných událostí. Šéfové i fanoušci tradičního hokejového klubu Boston Bruins nevycházejí z údivu: Co nás ještě potká? Naposledy je nemile zasáhlo rozhodnutí Tuukky Raska. Finský gólman před sobotní partií s Carolinou opustil tým, který v torontské „bublině“ zápolí o Stanley Cup.

Chtěl být jinde. S přítelkyní a třemi malými dcerami. Rozloučil se s velkorysým požehnáním manažera Sweeneyho či kapitána Cháry a vzbudil rozporuplné reakce.

Loňští finalisté se ocitli v prekérní situaci. Musí oželet brankářskou jedničku, hvězdu patřící k nejlépe placeným borcům. Mnozí příznivci Bruins soptí: Zrádče! Srabe!

V mysli třiatřicetiletého Raska se asi praly dva druhy odpovědnosti. Vůči rodině. A vůči mužstvu. Byť věděl, že ho leckdo natře, dal přednost svým nejbližším.

Většina veřejnosti jej chválí za správně sestavený žebříček hodnot a za odvahu se k němu přihlásit. Ale existuje též početná skupinu Raskových kritiků, reprezentovaná třeba Mikem Milburym, břitkým komentátorem televizní stanice NBC.

„Nikdo jiný z bubliny neodešel, protože v ní nechce zůstat a potřebuje být se svými nejbližšími. Já bych to neudělal. Ostatní hráči to neudělali,“ pravil. „Bostonští fanoušci jeho krok jen těžko stráví.“



Bruins na pouti za trofejí čelí řadě protivenství. Čeští útočníci Pastrňák a Kaše po příletu z Evropy porušili hygienická opatření, museli setrvat v karanténě a zmeškali podstatnou část přípravného kempu. Mančaft podlehl ve všech třech utkáních o nasazení pro play off.

Úterní start série s Hurricanes byl o den odložen, neboť se až do pátého prodloužení protáhla předchozí bitva Tampa Bay – Columbus.

Ligový král kanonýrů Pastrňák se zranil při úvodním mači prvního kola s Carolinou – nejspíš při oslavě Bergeronova vítězného gólu.

A teď prchá Rask!

Manažer Sweeney tvrdí, že o jeho pocitech už nějakou dobu věděl. Leccos se dalo vyčíst taky z Finových výroků po porážce Bruins v zápase číslo 2: „Atmosféra je mdlá. Připadám si spíš jako na exhibici. Nejsem v ideální formě. Kvůli výsledkům se moc nestresuju.“

Víc ho patrně v duši drásaly domácí trable. Poněvadž málokdo ví, co se přesně děje, ostré soudy jsou nepříliš chytrou střelbou od boku.

Jinak oblíbený Rask by zřejmě nenechal jen tak ve štychu partu, v níž strávil takřka celou zámořskou kariéru. Zvlášť když Boston opravdu náležel mezi favority na pohár. Víc by ho jistě poškodil, kdyby chytal bez stoprocentního nasazení a přispěl by k jeho vyřazení.

Co bude dál? Vrátí se do Bostonu na další sezonu? Ještě se uvidí. A co zbylí Bruins v bublině?

V sobotu zdolali Carolinu 3:1, taky díky 29 zákrokům Slováka Haláka, nové jedničky. V sérii vedou 2:1.

Třeba je trable stmelí. Sportovní úspěchy se ostatně málokdy rodí bez potíží a obětí.