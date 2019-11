Zranění jsem si nezhoršil. Kdyby mě to začalo trochu víc bolet, tak bych odešel, říká Jágr

Kladno Jaromír Jágr oslavil 17. listopad stylově, výhrou s Kladnem v Olomouci. A pak připomněl, že jen díky pádu režimu mohl odejít už v osmnácti do NHL.

Na hokejový svátek s Kladnem byly lístky v Olomouci dlouho dopředu rozebrané. Tak jako v jiných extraligových městech, rovněž na Hané dychtili fanoušci spatřit Jaromíra Jágra.

Když nedohrál páteční zápas se Zlínem, všem zatrnulo, nakonec však nejlepší český hokejista všech dob na ledě nechyběl a potáhl Kladno k výhře 3:1.

„Určitě nám pomohl první gól. A měli jsme štěstí, že se k nám dnes odrážely puky,“ všiml si 47letý Jágr, který v Olomouci v extralize nastoupil poprvé. V minulosti tu hrál jen s Jágr Teamem. „To ale nejsou doopravdické zápasy,“ připomněl.

Porazili jste Zlín i Olomouc - víkend, jak má být?

Věděli jsme, že to jsou dva důležité zápasy s týmy kolem nás, Zlínem a Olomoucí. Každý bod je pro nás samozřejmě zlatý. Denis (Godla – brankář) nás výborně podržel, druhý zápas za sebou odchytal výborně. Ale musím říct, že to není jednoduché, tady hrát. Jsou to bojovníci, dohrávají a jsou hodně silní.

Zatrnulo vám, když se Godla nechal ve třetí třetině ošetřovat?

Samozřejmě, je to momentálně náš klíčový hráč. Jakékoliv zranění v našem týmu, když nemáme širokou sestavu, znamená, že bychom to museli lepit dorostenci nebo juniory.

Jak se vyvinulo vaše zranění?

Věděl jsem, že hrajeme až v pátek, takže jsem nechtěl riskovat. Ale díky bohu jsem si to nezhoršil, takže je to O. K. Do ničeho nejdu, čekám, až se to trochu zahřeje, a podle toho se rozhoduju. Kdyby mě to začalo trochu víc bolet, odešel bych, protože vím, že pak by se to mohlo protáhnout na dlouho.

Na konci jste měl šarvátku s Ondruškem. Z čeho vyplynula?

Dostal jsem loktem do obličeje, do zubů. Je to chlap proti chlapovi, neříkám, že to udělal schválně, ale dostal jsem ji a není to příjemný. Mně se to taky někdy stává, že ji někomu dám, když bojuju o puk.

Po slabším úvodu se Kladno rozjelo. Sedá si už tým?

Brankář je velice důležitý a my nebudeme dávat sedm osm gólů, abychom někoho přestříleli. Víme, že to je v nás, že když nebudeme dělat chyby a podrží nás gólman, tak můžeme porazit kohokoliv. Většina bodů, které jsme získali, byla proti skvělým týmům doma. To není tedy, že bychom nebyli schopní kohokoliv porazit. Musíme ale hrát perfektně, nesmíme dělat chyby.

O to důležitější jsou pro vás body proti Zlínu a Olomouci, které jsou v tabulce kolem vás?

Je to úmorný boj, není to ani o hokejové kráse. Oba týmy, Zlín i Mora, jsou silné, dohrávají osobní souboje, bolí to daleko víc, než když hrajete proti technickým hráčům. To, že výsledek byl dlouho 3:0, bylo naše štěstí. Je těžké tu hrát, je tu široké kluziště a na to nejsme zvyklí.

Jaký dojem na vás udělal zimák?

Je podobný tomu našemu, takže pro nás to není zas taková výjimka. Horší je to pro sparťany, kteří sem přijedou z „outůčka“. Je to podobné našemu zimáku, stejná zima, jen je o čtyři metry širší.

A zase bylo na Kladno venku plno. Ceníte si toho?

Nemůžeme koukat, jestli přijdou lidi, nebo ne. Musíme sbírat body, to je důležité.

Co jste říkal tomu, že fanoušci odzpívali hymnu místo zpěvačky, které nefungoval mikrofon?

Výborný. Všechno zlý je k něčemu dobrý. Nakonec to možná dopadlo nejlépe, jak mohlo.

Co znamená pro vás sedmnáctý listopad?

Kdyby nebylo sedmnáctého listopadu, tak bych nikdy nemohl v osmnácti hrát NHL. Jedna věc je dřít, ale další je dostat příležitost. Byla spousta lidi, kteří dřeli a chtěli být nejlepší, ale nedostali příležitost. To byla největší bezmoc během komunismu. Výhodu měli ti, co byli ve straně. Jak to padlo, měli všichni příležitost stejnou. To je odpověď - pro mě tím, že se to stalo, dostal jsem příležitost jít ven.

Jeden z těch, kteří příležitost nedostali, a pak si ji vzal sám, byl Václav Nedomanský, jehož nyní ocenila NHL. Co říkáte na jeho příběh?

Na to potřeboval mít koule, nebylo to jednoduché. Tam jsi nemyslel jen na sebe, ale i na rodinu a ostatní lidi kolem, jako jsou příbuzní. Nikdo nevěděl, kdy systém spadne, kdy uvidíš svou rodinu a jestli se někdy vrátíš do Čech. Je samozřejmě jednodušší odejít, když jsi svobodnej a bezdětnej, ale odejít, když máš rodinu, je těžký. Takových příběhů byla spousta a on byl jeden z těch, komu se to povedlo a ještě udělal kariéru.

Mají to mladší kluci lehčí, že můžou odejít po jedné sezoně?

Na jednu stranu to, co je lehčí, ještě neznamená, že je dobrý. Když chceš něco dokázat, musíš si projít tou nejtěžší cestou.